Streamcast : le plus gros site streaming sportif est de retour, les autorités humiliées

Il y a un mois, les forces de l’ordre américaines annonçaient fièrement le démantèlement d’une partie de Streameast. Il s’agit d’une plateforme pirate adulée par des millions de fans de sport.

Elles ont saisi six domaines affichant des bannières, menaçant les contrevenants de prison et de poursuites judiciaires. Aujourd’hui, l’histoire prend une tournure ironique. L’un des noms de domaine, streameast[.]xyz, a discrètement retrouvé ses propriétaires d’origine. Et devinez comment ? Grâce à un oubli administratif monumental. Aucun tribunal et aucune procédure supplémentaire n’a été nécessaire.

Honte aux autorités

Et dire qu’obtenir un mandat fédéral pour saisir un site illégal est un processus complexe. Les autorités coordonnent tribunaux, services et paperasse pour verrouiller le domaine.

Mais dans le cas de streameast[.]xyz, la vigilance n’a pas été au rendez-vous. Début 2025, le domaine redevenait disponible dans le système d’enregistrement. Les équipes de Streameast, déjà actives sur d’autres adresses, n’ont eu qu’à récupérer leur ancien domaine.

Le week-end dernier, streameast[.]xyz affichait à nouveau du contenu pirate, comme si la saisie n’avait jamais existé. TorrentFreak confirme que l’équipe originale contrôle désormais le domaine, un clin d’œil sarcastique à l’efficacité des autorités.

La scène prête à sourire. Toutefois, cette affaire et tout ce qu’il y a de plus sérieux.

D’où les questions…

Comment ? Un tel suivi ne se néglige pas, non ? D’autres domaines saisis lors de la même opération, comme streameast[.]io, ont été correctement renouvelés. Pourquoi streameast[.]xyz a-t-il été laissé à l’abandon ? Manque de coordination, oubli, ou simple négligence ?

Même les annonces officielles semblent avoir été prises de court. Le 24 août, l’ACE et la police égyptienne célébraient le démantèlement d’un réseau Streameast comprenant 80 domaines. Sauf que le site original continuait ses activités sur d’autres adresses, et désormais sur le domaine fraîchement récupéré.

La patience et un peu de chance suffisent pour qu’un nom de domaine saisi retourne entre les mains de ses anciens exploitants. Et l’ironie de la situation ne s’arrête pas là. Alors que les autorités déployaient des moyens considérables pour saisir Streameast, l’oubli administratif d’un simple renouvellement réduit à néant ces efforts.

L’absence de suivi rigoureux transforme ce qui devait être un coup d’arrêt en une victoire quasi gratuite pour le site illégal. Les internautes avides de matchs continuent de bénéficier du service. Les forces de l’ordre, eux, se retrouvent contraintes de constater l’étendue de la bévue.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.