Logitech MX Master 4 : ce n’est plus vous qui cliquez, c’est la souris qui clique sur vous

La Logitech MX Master 4 débarque pour transformer chaque clic en une nouvelle expérience. Plus ergonomique, plus intelligente et dotée d’un bouton haptique inédit, découvrez tout sur cette souris haut de gamme de 2025.

Depuis des années, la gamme MX Master s’impose comme la référence absolue des souris ergonomiques. Logitech continue sur sa lancée avec la MX Master 4. Il s’agit d’un modèle pensé pour booster la productivité et offrir un confort maximal. Avec sa forme sculptée épouse la main et ses multiples boutons, c’est l’outil parfait pour ceux qui passent leur vie devant un écran.

Qu’est-ce-qui rend le MX Master 4 unique ?

La Logitech MX Master 4 est disponible depuis le 30 septembre 2025 au prix de 129,99 €. En plus, vous pouvez choisir entre le graphite ou gris clair.

La nouveauté visible sur la MX Master 4 est un bouton supplémentaire au niveau de l’ailette emblématique et un repositionnement malin du bouton tâches. Ils sont désormais juste à côté des boutons avant/arrière.

Nous retrouvons également un nouveau bouton large avec retour haptique. C’est comme la sensation des gâchettes de la PS5 ou des vibrations d’une Switch 2, mais appliquées à votre souris. Vous pouvez régler l’intensité de ce retour, le lier à vos actions ou même à des notifications.

Encore mieux, une simple pression peut lancer une appli, un raccourci ou activer l’Action Ring, une interface circulaire autour du curseur. Celui-ci offre des commandes personnalisées selon le logiciel utilisé (Photoshop, Premiere Pro, Excel ou même Zoom).

La MX Master 4 conserve les switchs discrets de la 3s, avec des clics annoncés 90 % plus silencieux que ceux de la MX Master 3. Sa batterie tient toujours jusqu’à 70 jours et se recharge vite. C’est trois heures d’autonomie pour une minute branchée. Cette fois, le dongle sans-fil passe enfin en USB-C, parfait pour les PC et tablettes de dernière génération.

Par ailleurs, la légendaire molette MagSpeed reste au programme. Tout comme la molette de défilement latéral, pour naviguer aussi vite que la lumière dans vos documents. Avec un capteur de 8000 DPI capable de fonctionner sur presque toutes les surfaces, même le verre, cette souris veut clairement être votre extension naturelle.

