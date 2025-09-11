La Microsoft Surface Pro 11 n’est jamais en promo… sauf aujourd’hui, alors foncez !

La Microsoft Surface Pro 11 avec Snapdragon X Elite s’affiche à seulement 1 249 € au lieu de 1 779 € chez Amazon. Une économie immédiate de 530 € sur cette tablette haut de gamme, pensée pour remplacer un PC portable sans compromis. À ce tarif, difficile de trouver mieux dans l’univers des hybrides Windows.

Les tablettes haut de gamme dépassent souvent les 1 500 €, surtout quand elles visent à remplacer un ordinateur complet. La Surface Pro 11, sortie en 2024, fait figure d’exception aujourd’hui avec cette réduction conséquente. C’est une machine qui allie puissance, polyvalence et élégance dans un format ultra-fin.

Pensée pour tous vos usages

Avec son processeur Snapdragon X Elite, épaulé par 16 Go de RAM LPDDR5x et 512 Go de stockage SSD, la Surface Pro 11 n’a rien à envier à un PC premium. Elle se montre à l’aise dans le multitâche intensif, la création graphique, le streaming 4K et même le gaming léger. Microsoft y a intégré Copilot+ PC, pour des fonctionnalités IA directement dans Windows.

L’écran OLED tactile de 13 pouces (2 880 x 1 920 px) fait aussi la différence : 120 Hz de fluidité, 900 nits de luminosité HDR et un rendu idéal pour travailler ou regarder un film. Le format hybride, léger (moins de 900 g) et fin (9,3 mm), permet de l’emmener partout, que ce soit en réunion, en voyage ou au canapé.

Une réduction impressionnante : la Surface Pro 11 tombe à 1 249 €

Au lieu de 1 779 €, cette tablette est proposée à 1 249 €. Cela représente 530 € de remise immédiate. Rarement une Surface Pro aussi bien équipée s’affiche sous la barre des 1 300 €. À titre de comparaison, un iPad Pro M3 équivalent coûte plus cher, sans offrir la même compatibilité Windows.

Un achat sûr chez Amazon

Microsoft est reconnu pour la qualité et la durabilité de ses Surface. En passant par Amazon, vous bénéficiez de la livraison rapide et gratuite, d’un retour possible sous 30 jours et d’une garantie de 2 ans. De quoi acheter l’esprit tranquille.

Faut-il craquer ?

La Surface Pro 11 est idéale pour ceux qui cherchent à remplacer un ordinateur portable par une machine plus compacte et polyvalente. Elle s’adresse autant aux professionnels qu’aux créatifs ou aux étudiants exigeants.

Si la promo n’est plus dispo à l’heure où vous lisez ces lignes, vous pouvez retrouver les meilleurs prix pour la Surface Pro 11 dans le tableau ci-dessous !





Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.