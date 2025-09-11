Pixel 9a 128 Go à prix mini : –27 % chez AliExpress, soit 403 € au lieu de 549 €

Vous cherchez un smartphone performant sans casser votre budget ? C’est peut-être le moment de craquer. Le Google Pixel 9a, lancé au printemps dernier à 549 €, profite d’une remise immédiate de 146 € chez AliExpress. Du coup, il passe à seulement 403 € dans sa version 128 Go, avec livraison gratuite et paiement possible en 6 fois sans frais.

Avec cette promo, Google frappe fort : le Pixel 9a s’affiche à un prix canon. Écran AMOLED lumineux, puissance fluide, photos réussies et autonomie qui tient la route… il a tout d’un grand sans le tarif qui va avec. Une occasion en or de profiter de l’expérience Google sans avoir à passer au dernier Pixel 10 bien plus cher.

Pixel 9a : usages et points forts au quotidien

Le Pixel 9a se destine à un large public. Son écran AMOLED de 6,3 pouces FHD+ brille par sa fluidité grâce au rafraîchissement adaptatif 120 Hz et sa luminosité maximale de 2 700 nits. Films, séries et réseaux sociaux gagnent en confort visuel, même en plein soleil.

Côté photo, Google reste fidèle à sa réputation. En effet, l’appareil embarque un double capteur arrière (48 Mpx + 13 Mpx) délivre des clichés nets et détaillés, y compris en basse lumière.

Les selfies ne sont pas en reste avec un capteur frontal de 13 Mpx. À cela s’ajoute la magie de l’IA made in Google : retouche intelligente, traduction instantanée, ou encore l’assistant Gemini directement intégré.

Sous le capot, le processeur maison Tensor G4 couplé à 8 Go de RAM assure une fluidité exemplaire, qu’il s’agisse de multitâche, de réseaux sociaux ou de jeux mobiles.

L’autonomie est également au rendez-vous grâce à une batterie de 5 100 mAh capable de tenir sans souci une journée entière.

Une réduction impressionnante : le Pixel 9a tombe à 403 €

De 549 € à 403 €, c’est une économie nette de 146 €, soit –27 %. Un tarif très compétitif face à des concurrents comme Samsung ou Xiaomi dans la même gamme, d’autant plus que le Pixel 9a profite d’un suivi logiciel garanti jusqu’en 2032.

Google et AliExpress : un duo rassurant

Avec la garantie constructeur de 2 ans, un délai de retour gratuit sous 90 jours et la livraison rapide incluse, l’achat est sécurisé.

Ajoutez à cela la réputation de Google en matière de photo et de mises à jour logicielles, et vous avez un smartphone fiable sur le long terme.

Une offre à saisir sans attendre

Le Pixel 9a coche toutes les cases : écran lumineux, photos de qualité, IA intégrée et autonomie solide.

Un choix parfait pour les étudiants, les jeunes actifs ou tout utilisateur à la recherche d’un bon rapport qualité-prix. Mais attention : à ce tarif, les stocks risquent de s’épuiser vite.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.