Asus ROG G700, un PC gaming de grande taille à dompter 

L’Asus ROG G700 ne cherche pas à séduire : il impose. Ce boîtier tour gaming repousse les limites de la performance brute, avec des composants dignes des configurations les plus extrêmes. Pensé pour les joueurs acharnés et les créateurs exigeants, il promet une expérience sans compromis. Refroidissement optimisé, design agressif, puissance démesurée, nous avons testé cette machine pour savoir si elle tient ses promesses. Voici notre verdict sur ce monstre taillé pour dominer le champ de bataille numérique.

Boîtier tour pensé pour la performance

L’Asus ROG G700 incarne une vision radicale du PC gaming de bureau. Il ne cherche pas la finesse, mais la puissance pure. Son format full tower évoque les stations de travail les plus robustes. En ce qui concerne les mensurations, ce boitier affiche 24,00 cm de largeur, 50,92 cm de profondeur et 47,96 cm de hauteur. Son poids est de 18,00 kg. Ce grand gabarit est nécessaire pour intégrer une alimentation de 1000 W certifiée 80 Plus Gold.

De plus, le châssis en acier et son design résistent aux chocs et aux vibrations. L’espace intérieur a été rigoureusement conçu pour optimiser le flux d’air. La ventilation est maîtrisée, tout comme chaque composant qui a reçu une attention particulière. En conséquence, la structure interne du G700 favorise le flux d’air. Elle limite les zones de stagnation thermique. Ainsi, elle assure une stabilité optimale. Le G700 ne tolère pas les baisses de régime, mais maintient ses performances sous pression.

Un refroidissement conçu pour la stabilité thermique

La gestion thermique repose sur une combinaison de technologies avancées. Un système de refroidissement liquide pour le processeur, une ventilation Axial-tech pour le châssis. Trois ventilateurs à l’avant, un à l’arrière, une pression statique élevée, un flux d’air concentré. La température reste sous contrôle, même en pleine charge. Le bruit ne dépasse pas 45 décibels, une discrétion appréciable dans un environnement de travail ou de jeu.

Le logiciel intégré ajuste la vitesse des ventilateurs en temps réel. Une adaptation automatique, une réponse immédiate aux variations de température. Cette technologie garantit une stabilité prolongée, une endurance thermique remarquable. Le G700 ne fléchit pas, même après plusieurs heures d’utilisation intensive.

Une architecture interne taillée pour l’évolution

L’accès aux composants se fait sans outil. Les panneaux latéraux s’enlèvent facilement, les modules internes restent accessibles. Quatre emplacements U-DIMM accueillent la mémoire DDR5, avec une capacité maximale de 128 Go. Une architecture pensée pour l’évolution, pour l’adaptation aux standards futurs. Le stockage repose sur un SSD PCIe 4.0, avec des emplacements M.2 supplémentaires. Une configuration extensible, une modularité exemplaire.

La pérennité de la machine repose sur cette flexibilité. Le G700 ne se contente pas d’être performant aujourd’hui. Il anticipe les besoins de demain. Une mise à jour des composants, une adaptation aux nouvelles normes, une longévité accrue. L’utilisateur conserve une machine compétitive, même après plusieurs années.

Des composants bien dignes d’une station de travail

Le cœur du G700 bat au rythme du processeur Intel Core Ultra 9 285K. Une puce de 24 cœurs, une fréquence d’horloge de 5,7 GHz, une microarchitecture hybride. Des cœurs de performance, des cœurs d’efficacité, une gestion multitâche fluide. Une unité de traitement neuronal intégrée, une accélération des tâches liées à l’intelligence artificielle. Le processeur ne se limite pas aux jeux. Il excelle également dans les applications créatives, les calculs complexes, les environnements professionnels.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090 ROG ASTRAL complète cette configuration. Une mémoire de 32 Go GDDR7, une puissance de traitement supérieure à 100 TFLOPS, une prise en charge du ray tracing. Les jeux les plus récents tournent en qualité maximale, sans compromis. Le réalisme visuel atteint un niveau impressionnant. La lumière, les ombres, les reflets, tout semble naturel. L’immersion devient totale.

La mémoire DDR5 cadencée à 4800 MHz assure une bande passante élevée. Les temps de chargement diminuent, les transitions deviennent fluides. Les moteurs graphiques comme Unreal Engine s’exécutent sans ralentissement. Les logiciels professionnels répondent instantanément. Le multitâche devient naturel, sans friction.

Le SSD PCIe 4.0 garantit des vitesses de lecture et d’écriture exceptionnelles. Les jeux qui font plus de 100Go, tels que Microsoft Flight Simulator ou Final Fantasy XV s’installe en quelques minutes. Un projet volumineux s’ouvre sans délai. Un niveau de jeu se charge en quelques secondes. Le stockage ne freine pas l’expérience; il l’amplifie. La réactivité devient alors un atout important.

Une immersion sonore d’exception grâce à l’effet surround

Les haut-parleurs intégrés délivrent une puissance de 5W. Un son précis, une bonne spatialisation, une immersion renforcée. Le casque devient optionnel. L’égaliseur logiciel permet un ajustement fin. Des effets surround simulés plongent le joueur au cœur de l’action. Les explosions, les dialogues, les ambiances prennent vie.

La qualité sonore ne se limite pas au volume. Elle repose sur la clarté, sur la profondeur, sur la fidélité. Le son devient un outil stratégique. L’audition offre un avantage, une source d’information, une extension du gameplay.

Quid de la connectivité et de l’ergonomie de l’Asus ROG G700 ?

Le G700 propose une connectivité complète. Un port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C offre des débits de 20 Gbps. Plusieurs ports USB 3.2 Gen 1 et USB 2.0 assurent la compatibilité avec tous les périphériques. Le Wi-Fi 6 garantit une latence minimale, des débits élevés, une stabilité en jeu multijoueur. Le port Ethernet 2,5G renforce cette fiabilité. Les connexions filaires deviennent ultra-rapides.

Les sorties vidéo permettent l’utilisation de plusieurs moniteurs. Les ports audio accueillent les casques, les enceintes, les micros. Le G700 s’adapte à tous les environnements. Il répond aux exigences des gamers, des streamers, des créateurs.

Le clavier rétroéclairé inclus offre une résistance accrue à l’usure. Chaque touche répond avec précision, même après des milliers d’activations. Le rétroéclairage RGB personnalisable ajoute une touche esthétique. La souris fournie complète cet ensemble. Une ergonomie pensée pour les longues sessions, pour les compétitions, pour les marathons de jeu.

Le G700 offre compatibilité avec les dalles à taux de rafraîchissement élevé assure une fluidité visuelle. La fatigue oculaire diminue, le confort augmente. L’expérience devient immersive, agréable, durable.

Un mot sur le prix de ce PC gaming de bureau

L’Asus ROG G700 se positionne dans le segment ultra-haut de gamme. Son coût reflète ses spécifications. Le prix de la configuration de base de ce boîtier est d’environ 3 500 €. Le prix monte à plus de 5 000 € pour la version la plus puissante. Les prix des autres boitiers gaming de même configuration peuvent varier.

Un PC de marques comme Alienware ou MSI avec un processeur similaire et une carte graphique haut de gamme peut avoir un prix allant de 3 000 € à 6 000 €. Le prix du Asus ROG G700 se situe dans cette fourchette. L’investissement est conséquent. Il est justifié par la puissance des composants, les technologies de refroidissement avancées et la construction du boîtier.

Questions fréquemment posées sur l’Asus ROG G700

Le G700 est-il livré avec un système d’exploitation ?

Oui, le PC est pré-installé avec la dernière version de Windows 11. Le système d’exploitation est optimisé pour les processeurs hybrides. Cela garantit que les performances et la compatibilité sont optimales dès la première utilisation. La gestion des tâches en arrière-plan et l’allocation des ressources sont automatiques.

Peut-on personnaliser l’éclairage RGB du boîtier et des périphériques ?

Absolument. Le G700 est compatible avec le logiciel Armoury Crate d’Asus. Cette application permet de contrôler et de synchroniser l’éclairage RGB du clavier et du boîtier. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une vaste gamme d’effets et de couleurs. Il est possible de créer des profils personnalisés qui s’activent pour différents jeux ou applications.

Quels types de moniteurs externes sont recommandés avec le G700 ?

Pour exploiter la puissance de la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5090, un moniteur externe avec une résolution 4K (3840 x 2160 pixels) reste recommandé. Il est aussi conseillé de choisir un écran avec un taux de rafraîchissement élevé. Un écran de 144 Hz ou plus assurera une fluidité d’image optimale dans les jeux les plus récents.

Comment la gestion de l’alimentation est-elle optimisée ?

Le G700 intègre une alimentation de 1000 W certifiée 80 Plus Gold. Elle garantit une efficacité énergétique de plus de 90 % en pleine charge. Le logiciel de gestion d’Asus permet de surveiller la consommation d’énergie et de basculer entre différents modes de performance. L’outil peut réduire la puissance des composants pour un usage bureautique ou l’augmenter pour le jeu.

Quels sont les accessoires inclus avec le PC ?

Le G700 est livré avec un clavier et une souris de jeu qui sont tous les deux rétroéclairés. Ces périphériques ont été pensés pour le jeu compétitif. Ils complètent la configuration de base de l’ordinateur. Ils permettent de commencer à utiliser la machine sans acheter de matériel supplémentaire.

Quelles sont les options de sécurité et de protection des données ?

Le G700 est équipé de Windows 11. Il bénéficie des fonctionnalités de sécurité natives du système d’exploitation. Un module de plateforme sécurisée (TPM) est intégré. Il renforce la protection des données et des clés de chiffrement. Des mises à jour régulières du logiciel et du firmware assurent la sécurité de la machine.

