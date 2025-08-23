Asus Rog Strix G16 vs G18 – Quel modèle choisir pour une expérience gaming ultime ?

Dans l’arène du PC gaming, deux frères de la famille ASUS ROG s’apprêtent à livrer le combat : le Strix G16 versus le Strix G18. Lequel de ces deux ordinateurs va transformer votre expérience de jeu ? Est-ce la puissance concentrée dans un format plus compact ou l’immersion totale offerte par un écran XXL ? La réponse est peut-être plus complexe qu’il n’y paraît. Découvrez quel champion est fait pour vous.

G16 vs G18, deux configurations distinctes pour l’Asus Rog

La configuration définit l’expérience de jeu. L’Asus Rog Strix G16 et le Strix G18 ne font pas exception à cette règle.

Deux PC gaming équipés de processeurs haute performance

L’Asus ROG Strix G16 est équipé de l’AMD Ryzen™ 9 9955HX3D, une puce dotée de la technologie révolutionnaire 3D V-Cache™. Cette architecture offre un cache massif qui booste directement les performances dans les jeux. Certaines versions ont également l’Intel Core Ultra 9 275HX (architecture Meteor Lake), optimisé pour les tâches d’intelligence artificielle et la productivité.

De son côté, le ROG Strix G18 dispose du puissant AMD Ryzen™ 9 9955HX, un champion pour les jeux AAA et la création de contenu. Il peut aussi accueillir l’Intel Core i9-14900HX. C’est une véritable bête de course avec ses 24 cœurs et une fréquence de boost jusqu’à 5,8 GHz. Pour aller plus loin, je vous invite à lire l’article guide Faut-il acheter des processeurs Ryzen.

L’avantage d’un meilleur refroidissement pour le G18

La taille du châssis du G18 lui confère un avantage crucial. Son système de refroidissement plus large, avec des chambres à vapeur, l’aide à mieux gérer la chaleur produite par ces puces haut de gamme. Il peut ainsi maintenir plus longtemps des fréquences de boost élevées. Le système évite le thermal throttling et assure des performances maximales.

L’un des atouts du design est la ventilation à 360°, avec des évents à l’arrière et sur les côtés. Ce système une meilleure dissipation de la chaleur. Résultat : l’appareil reste stable pendant vos sessions les plus intenses, surtout en cas d’association avec des cartes graphiques comme les RTX 5070 Ti ou RTX 5080.

Différences également au niveau de la mémoire vive et du stockage

La mémoire vive influence directement la capacité à passer d’une application gourmande à l’autre. Sur la plupart des versions, le G16 démarre à 16 Go quand le G18 atteint 32 Go, voire davantage sur certaines déclinaisons très haut de gamme. Cette différence se ressent dès qu’il s’agit de traitements intensifs ou de modding avancé.

Côté capacité de stockage, les deux modèles offrent au minimum 1 To, mais le G18 peut grimper jusqu’à 2 To sur ses variantes les mieux équipées. Un argument de poids pour ceux qui collectionnent jeux AAA, médias volumineux ou logiciels professionnels.

Poids et dimensions et finition bien distincts

Le choix entre l’ultime puissance et la portabilité se matérialise dans les dimensions de chaque châssis. La principale distinction se joue sur le terrain de la mobilité, où le Strix G16 et le Strix G18 adoptent des philosophies radicalement opposées.

L’Asus Rog Strix G16 plus portatif que le Strix G18

Le poids est le premier facteur de distinction. Avec des dimensions de 35.5 x 26.2 x 2.6 cm et un poids avoisinant les 2,5 kg, le Strix G16 est le champion de la portabilité. Il se glisse facilement dans la plupart des sacs à dos et se révèle idéal pour les joueurs qui se déplacent souvent. À l’inverse, le Strix G18, plus massif avec ses 39.9 x 29.4 x 3.2 cm et son poids de 3 kg, est une bête de guerre sédentaire. Cet écart de poids et d’encombrement est le principal compromis pour bénéficier d’un affichage et d’une puissance XXL.

Pour les joueurs nomades, cet écart de poids a un impact direct sur le confort : certains privilégieront la légèreté du g16, tandis que d’autres accepteront le compromis du G18 pour bénéficier d’un affichage XXL et d’une expérience visuelle hors norme.

Meilleurs matériaux et finitions plus soignées pour le G18

Les deux modèles partagent une construction en métal et un design de châssis affirmé. Cela dit, le G18 affiche une esthétique plus agressive, taillée pour la performance extrême. Ils intègrent tous deux le fameux ROG Keystone pour une personnalisation de l’éclairage et des profils de jeu.

Sinon, les deux modèles affichent une robustesse impressionnante, mais le ressenti diffère légèrement. Le G16 séduit par sa sobriété élégante tandis que le G18 met en avant une allure affirmée. Ces différences ergonomiques jouent sur la maniabilité ainsi que sur la facilité de rangement en déplacement.

On remarque également des subtilités esthétiques : liserés colorés, rétroéclairage personnalisable, touches macro… Autant de détails qui renforcent l’esprit gaming et aident de personnaliser l’appareil selon les préférences de chacun.

Un mot sur les prix des Asus ROG Strix G16 et G18

Le positionnement tarifaire des ROG Strix G16 et G18 reflète clairement leur philosophie respective. Le G16, dans une configuration avec un Intel Core Ultra 9 et une RTX 5060, se rend plus accessible aux joueurs exigeants avec un prix avoisinant les 2 600 €.

En revanche, le G18 s’inscrit résolument dans le segment ultra-premium. Bien que des versions plus abordables comme celle avec un Ryzen 9 9955HX et une RTX 5070 puissent se trouver autour de 2 299 €, les configurations de pointe, équipées de composants comme un Intel Core Ultra 9, une RTX 5080, 64 Go de RAM et un SSD de 4 To, peuvent grimper jusqu’à 6 906 €.

Expérience gaming immersive et puissance graphique confirmée

La puissance graphique est au rendez-vous sur les deux plateformes, grâce à l’intégration des GPU NVIDIA GeForce RTX 50 de dernière génération. Ces cartes, comme la RTX 5070 Ti ou la RTX 5080, sont capables d’activer le Ray tracing et le DLSS 3.5 pour un rendu photoréaliste et un nombre d’images par seconde élevé.

L’avantage du G18 repose sur son châssis plus grand qui peut loger un système de refroidissement plus performant (Vapor Chamber). Il offre ainsi aux GPU toute la marge pour opérer avec un TGP (Total Graphics Power) plus élevé et de maintenir des performances optimales.

L’écran XXL change-t-il la donne en multijoueur ?

Aux premiers abords, les deux se distinguent par leur format d’affichage. Le G16 adopte une dalle de 16 pouces, tandis que le G18 opte pour l’immensité d’un écran de 18 pouces. Cette différence de diagonale, en plus du confort visuel, a un impact direct sur le design thermique et le potentiel de performance.

Le format 18 pouces du G18 offre une immersion spectaculaire, idéale pour les amateurs de jeux compétitifs, d’e-sport ou de streaming. L’espace élargi permet de mieux percevoir chaque détail et facilite le travail en multi-fenêtres ou split screen.

Avec des taux de rafraîchissement atteignant 240 Hz, les deux modèles assurent une image nette et fluide, même lors des phases d’action intenses. Cela garantit une réponse instantanée, essentielle pour dominer dans les FPS ou réaliser des clips spectaculaires.

La latence minimale contribue fortement à l’expérience utilisateur : les adeptes de jeux rapides apprécieront la précision et la rapidité offertes par ces écrans, quelle que soit la taille choisie.

Connectique et accessoires rassemblés pour un usage quotidien

Une machine performante doit aussi briller par sa polyvalence au quotidien. Les deux modèles proposent une connectique complète : ports USB multiples, HDMI, lecteur de carte SD, prise casque… Tout est pensé pour accueillir périphériques externes et accessoires indispensables.

Qu’il s’agisse de brancher manettes, casques, disques durs ou webcams, la générosité des ports disponibles satisfait toutes les exigences. Les fans de setup personnalisé retrouveront ici une souplesse bienvenue pour configurer leur espace de jeu comme ils l’entendent.

Clavier et trackpad pour une expérience utilisateur soignée

Le clavier rétroéclairé RGB, les macros dédiées et le touchpad agrandi participent à une expérience gaming personnalisée et confortable. Chaque élément vise à optimiser la réactivité et le plaisir durant les parties les plus intenses.

Le retour tactile précis, associé à une disposition intelligente des touches, favorise les longues sessions sans fatigue. Changer de configuration, exécuter des combos complexes ou gérer plusieurs actions simultanément devient intuitif et agréable.

ASUS ROG Strix G16 vs Strix G18 : Fiche technique comparée

Voici une fiche technique comparative pour vous aider à y voir plus clair entre l’ASUS ROG Strix G16 et le Strix G18.

Spécifications communes

Marque : ASUS ROG

: ASUS ROG Système d’exploitation : Windows 11

: Windows 11 GPU : Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 5080 (selon la configuration)

: Jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 5080 (selon la configuration) Taux de rafraîchissement : Écran 240 Hz

: Écran 240 Hz Connectivité : Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3

: Thunderbolt 4, USB-C, USB-A, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Clavier : Rétroéclairé RGB par touche, touches macros dédiées

: Rétroéclairé RGB par touche, touches macros dédiées Webcam : 720p HD

: 720p HD Batterie : 90 Wh

ASUS ROG Strix G16

Écran : 16 pouces QHD+ (2560 x 1600), format 16:10

: 16 pouces QHD+ (2560 x 1600), format 16:10 Processeurs disponibles : AMD Ryzen™ 9 9955HX3D (16 cœurs, jusqu’à 5,4 GHz, 3D V-Cache™) Intel Core Ultra 9 275HX (architecture Meteor Lake)

: Mémoire vive (RAM) : 16 Go DDR5 (configuration de base)

: 16 Go DDR5 (configuration de base) Stockage : 1 To SSD PCIe Gen 4

: 1 To SSD PCIe Gen 4 Dimensions : 35.5 x 26.2 x 2.6 cm

: 35.5 x 26.2 x 2.6 cm Poids : Environ 2,5 kg

ASUS ROG Strix G18

Écran : 18 pouces QHD+ (2560 x 1600), format 16:10

: 18 pouces QHD+ (2560 x 1600), format 16:10 Processeurs disponibles : AMD Ryzen™ 9 9955HX (16 cœurs, jusqu’à 5,4 GHz) Intel Core i9-14900HX (24 cœurs, jusqu’à 5,8 GHz)

: Mémoire vive (RAM) : 32 Go ou 64 Go DDR5 (selon la configuration)

: 32 Go ou 64 Go DDR5 (selon la configuration) Stockage : Jusqu’à 2 To SSD PCIe Gen 4 (souvent avec un second slot disponible)

: Jusqu’à 2 To SSD PCIe Gen 4 (souvent avec un second slot disponible) Dimensions : 39.9 x 29.4 x 3.2 cm

: 39.9 x 29.4 x 3.2 cm Poids : Environ 3 kg

