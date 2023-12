PC gaming : La RAM DDR5 vraiment meilleure que la DDR4 ?

Les joueurs PC se demandent souvent si la RAM DDR5 est vraiment meilleure que la DDR4. Ce test de TechSpot va leur permettre d’y voir plus clair.

Les performances d’un ordinateur reposent en partie sur la RAM. Cela est d’autant plus vrai pour un appareil destiné au gaming. Mais beaucoup de joueurs se demandent s’il y a une réelle différence entre les derniers standards, notamment avec la RAM DDR5 et la DDR4. L’équipe de TechSpot a effectué un test détaillé pour avoir la réponse.

La DDR5 est là depuis deux ans

La RAM ou random access memory ou encore la mémoire vive a toujours constitué la fondation de la performance et de la réactivité des ordinateurs personnels. Ce composant indispensable a subi plusieurs évolutions majeures au fil des années, la plus récente étant la transition de la DDR4 à la DDR5.

Avant cela, la mémoire vive avait franchi une étape déterminante, notamment avec le passage de la synchronous dynamic random access memory (SDRAM) à la double data rate (DDR). Depuis cette évolution technologique, la DDR n’a cessé de s’améliorer. L’émergence de la DDR5 marque aujourd’hui un nouveau tournant.

Introduit en 2021, ce nouveau standard est la promesse de taux de transfert améliorés. Il bénéficie également d’une densité renforcée et d’une meilleure efficacité énergétique. Sa conception répond aux besoins croissants – intelligence artificielle et réalité virtuelle – des applications modernes et de la nouvelle génération des jeux vidéo.

La RAM DDR5 meilleure que la DDR4 ? Le verdict de TechSpot

Les spécifications techniques de la DDR5 sont supérieures sur le papier. Néanmoins, beaucoup s’interrogent encore sur sa véritable supériorité dans la pratique.

L’équipe de TechSpot ont ainsi effectué une série de tests de performance avec divers jeux. La conclusion est que le dernier standard de mémoire vive offre d’une manière générale de meilleures performances dans les jeux modernes.

Le plus intéressant avec la DDR5, la RAM assure des 1 % lows plus solides, taux de FPS le plus bas atteignable. Les joueurs peuvent alors profiter d’une expérience de jeu plus fluide en termes de délai d’affichage des images.

Cependant, des barrettes de RAM DDR4 de 32 Go offrent des performances tout aussi satisfaisantes, selon les précisions de TechSpot. Cela a notamment été le cas avec des jeux comme Starfield, Baldur’s Gate 3 et The Last of Us Part 1.

Pas qu’une question de RAM

Il est important de souligner que la mémoire vive ne détermine pas seule les performances de la machine. TechSpot précise notamment dans son rapport que les joueurs peuvent rencontrer des limitations dues au processeur.

Néanmoins, le site conseille à ceux qui « assemblent un nouveau PC ou veulent mettre à jour leurs appareils » de privilégier la RAM DDR5 au lieu de la DDR4. La recommandation est d’autant plus pertinente avec la baisse actuelle du prix de la DDR5 depuis son lancement deux ans plus tôt.

Toujours dans son rapport, TechSpot anticipe que les futurs jeux vont nécessiter « une bande passante plus importante au niveau du processeur et de la RAM ». D’où la nécessité de faire passer la DDR5 avant la DDR4.