Ce CPU vient de battre le record du monde de vitesse : bon choix pour votre PC ?

L'univers de la technologie assiste aujourd'hui à des prouesses exceptionnelles. Un nouveau jalon a, en effet, été franchi par ASUS et Intel : le processeur Core i9-14900KS ultra puissant.

En partenariat avec Intel, ASUS Republic of Gamers (ROG), vient de dévoiler des performances révolutionnaires. Un processeur de bureau, déjà impressionnant par ses capacités initiales, a été transformé en une bête de course par des experts en overclocking.

Processeur Intel Core i9-14900KS : une performance hors du commun

Avec ses 24 cœurs, le processeur Intel Core i9-14900KS a fait l'objet d'une transformation radicale. Sorti d'usine avec une fréquence de 6,2 GHz, les overclockeurs ne se sont pas contentés de cette performance.

Ils ont cherché à explorer les limites de cette pièce maîtresse du matériel informatique. Ainsi, le travail méticuleux et la passion des experts ont permis de franchir un cap significatif dans la mesure où le processeur a atteint la fréquence spéctaculaire de 9,1 GHz.

Pour atteindre de telles performances, il a fallu mettre en œuvre un refroidissement au-delà des méthodes conventionnelles. À -231 °C sous une tension de 1,85 V. Entre autres, le processeur a été soumis à des conditions extrêmes, si l'on ne citait que l'usage de l'hélium liquide pour dissiper la chaleur intense générée par une telle fréquence.

Des chiffres records au rendez-vous

Non content de repousser les limites de fréquence, le groupe d'overclockers a également établi des records. Elmor, déjà reconnu dans ce domaine, a par exemple utilisé la carte mère ROG Maximus Z790 Apex Encore pour atteindre 9 117,75 MHz. Il s'agit d'une réalisation saluée par ASUS. Cette dernière souligne, de ce pas, la prouesse technique et l'audace de l'entreprise et de ses collaborateurs.

Outre le record de fréquence, trois autres benchmarks ont été dominés par le Core i9-14900KS sous la même configuration. Dans la liste, nous avons PiFast qui a été bouclé en 6,79 secondes, SuperPI 1M en 3,768 secondes et PYPIME 32B en 97,596 secondes.

Ces chiffres, par rapport à des mesures de temps si courtes, sont le reflet d'une capacité de traitement stupéfiante. Vraisemblablement, le processeur est une référence dans le monde de l'overclocking.

Ce que vous devez savoir sur l'expertise d'ASUS ROG

ASUS ROG n'est pas étrangère à l'excellence dans le domaine du matériel informatique de pointe. Les records obtenus reflètent effectivement la concrétisation d'une expertise technique de haut niveau. Car oui, chaque composant est optimisé pour soutenir les contraintes d'un overclocking poussé à l'extrême.

La synergie entre les overclockers internationaux et ASUS a permis de mener à bien ce projet ambitieux. En ce sens, la reconnaissance de ces résultats par le biais des citations témoigne de la fierté et de la satisfaction d'avoir atteint un succès jusqu'alors inexploré.

