C’est quoi la RAM d’ordinateur ?

La RAM (Random Access Memory), ou mémoire vive en français, est un élément indispensable au bon fonctionnement de votre ordinateur. Elle joue un rôle essentiel dans la vitesse et les performances de votre machine. C’est pourquoi il est intéressant de comprendre ce qu’est la RAM, son utilisation et la façon de connaître la quantité dont vous disposez. Retrouvez ci-après les questions que les internautes posent régulièrement concernant ce fameux composant.

Qu’est-ce que la RAM ou mémoire vive ?

La mémoire vive, ou RAM, est une sorte de mémoire temporaire utilisée par l’ordinateur pour stocker temporairement les données nécessaires au fonctionnement des programmes et du système d’exploitation. Contrairement à la mémoire de stockage (comme le disque dur ou le SSD), elle est volatile, ce qui signifie qu’elle efface toutes les informations stockées dès que l’ordinateur est éteint.

La principale caractéristique de la RAM est sa capacité à être rapidement accessible par le processeur, ce qui rend le travail plus fluide et plus rapide. C’est grâce à cette rapidité qu’elle facilite le multitâche sur votre machine et permet d’exécuter plusieurs logiciels simultanément sans ralentissement notable. Dans ce sens, on peut dire qu’elle agit comme une passerelle entre le stockage permanent (disque dur) et le processeur.

Les différents types de RAM

On compte actuellement plusieurs types de mémoires vives, mais les plus courants sont la DRAM (Dynamic Random Access Memory) et la SRAM (Static Random Access Memory). La DRAM est la plus répandue, car elle offre un bon rapport capacité/prix, tandis que la SRAM est plus rapide, mais également plus coûteuse.

En ce qui concerne les ordinateurs personnels, on trouve généralement des barrettes de RAM DDR (Double Data Rate), dont la dernière génération en date est la DDR5. Les nouvelles générations de RAM apportent des améliorations en termes de vitesse et d’efficacité énergétique.

En 2003, les PC gamer avaient plusieurs barrettes DDR2 pour avoir une configuration de tonnerre !

Exemples d’utilisation de la mémoire vive

Navigation web

Lorsque vous surfez sur Internet, chaque page web ouverte consomme une certaine quantité de RAM, car les éléments du site ouvert (textes, images, vidéos) doivent être chargés en mémoire pour être affichés à l’écran. Si vous avez de nombreuses pages ouvertes simultanément, la nécessité d’une grande quantité de RAM se fait donc rapidement sentir afin de garantir une navigation fluide.

Jeux vidéo

Les jeux vidéo sont parmi les logiciels les plus gourmands en ressources sur un ordinateur, notamment en ce qui concerne la mémoire vive. Les textures et autres éléments graphiques nécessitent une importante quantité de RAM pour être chargés et affichés correctement. Plus la RAM de votre ordinateur est grande, plus les jeux pourront utiliser des textures détaillées et complexes. La qualité graphique sera ainsi améliorée.

Logiciels de montage vidéo et graphisme

Ces logiciels font également partie des applications les plus exigeantes en termes de mémoire vive. Lorsque vous travaillez sur un projet contenant de nombreuses images, vidéos ou autres éléments gourmands en ressources, disposer d’une quantité suffisante de RAM permettra à votre ordinateur de traiter ces données rapidement et efficacement.

Maintenant que vous savez ce qu’est la RAM et pourquoi elle est indispensable, il peut être utile de savoir comment vérifier la quantité de mémoire vive dont dispose votre machine. Voici comment procéder :

Sous Windows

1. Faites un clic droit sur l’icône « Ordinateur » ou « Ce PC » située sur le Bureau ou dans l’Explorateur de fichiers, puis cliquez sur « Propriétés ».

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, vous verrez apparaître différentes informations concernant votre système, dont la mémoire vive installée (RAM), généralement indiquée en gigaoctets (Go).

Sous macOS

1. Cliquez sur l’icône Apple en haut à gauche de l’écran, puis sélectionnez « À propos de ce Mac ».

2. Un résumé des informations concernant votre Mac apparaît, dont la mémoire (RAM), également indiquée en gigaoctets (Go).

👉 Si vous trouvez que votre ordinateur manque de rapidité ou peine à exécuter certaines tâches, il peut être intéressant d’envisager d’augmenter sa quantité de mémoire vive. Sachez cependant que cela nécessite une intervention technique (changer ou ajouter des barrettes de RAM) et n’est pas toujours possible sur tous les modèles d’ordinateurs.

Quel type de RAM choisir pour booster les performances de votre ordinateur ?

Avant de vous lancer dans l’achat d’une nouvelle barrette de RAM, il vaut mieux comprendre les distinctions entre les différents types disponibles. La technologie de la mémoire évolue rapidement et chaque génération apporte des améliorations significatives par rapport à la précédente.

Types DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 Commercialisation 2000 2003 2007 2014 Fréquence 200 MHz 400 à 800 MHz 2133 MHz 4266 MHz Avantages Technologie obsolète Consommation électrique moindre Excellent compromis entre performance et coût performances optimales sur les machines les plus récentes. Quel type de RAM choisir ?

Tenir compte de la fréquence et de la capacité

La fréquence de la mémoire RAM, mesurée en mégahertz (MHz), indique sa vitesse de fonctionnement. Une fréquence plus élevée se traduit généralement par une amélioration des performances et de la réactivité du système. Notez que la fréquence maximale supportée dépend également du processeur et de la carte mère.

La capacité de la RAM, exprimée en gigaoctets (Go), représente la quantité de mémoire disponible pour le traitement des données. Un module de RAM avec une plus grande capacité offre un meilleur support pour les applications et logiciels exigeant davantage de ressources, tels que les jeux vidéo, le montage vidéo ou la retouche photo. Il est recommandé d’opter pour au moins 8 Go de RAM pour les systèmes courants.

Performance : quelle fréquence choisir ?

La performance d’une barrette de RAM ne dépend pas uniquement de sa capacité. La fréquence joue également un rôle essentiel dans la rapidité de l’accès aux données. Plus celle-ci est élevée, plus la RAM sera performante et rapide dans l’exécution des tâches. Cependant, il est important de noter que des fréquences plus élevées entraînent souvent une hausse de prix.

RAM DDR4 2400 MHz : Cette fréquence représente généralement l’entrée de gamme pour la mémoire vive DDR4. Elle convient pour un usage basique et l’exécution de certaines applications gourmandes en ressources, mais pourrait ne pas être suffisante pour du montage vidéo professionnel ou de nombreux jeux vidéo récents. Le coût d’une barrette de RAM DDR4 2400 MHz peut varier entre 30 et 180 euros selon la marque, la capacité et les autres caractéristiques techniques.

Cette fréquence représente généralement l’entrée de gamme pour la mémoire vive DDR4. Elle convient pour un usage basique et l’exécution de certaines applications gourmandes en ressources, mais pourrait ne pas être suffisante pour du montage vidéo professionnel ou de nombreux jeux vidéo récents. Le coût d’une barrette de RAM DDR4 2400 MHz peut varier entre 30 et 180 euros selon la marque, la capacité et les autres caractéristiques techniques. RAM DDR4 3200 MHz : Plus performante que la précédente, la mémoire vive DDR4 3200 MHz offre une vitesse nettement supérieure qui permet d’exécuter sans problème plusieurs logiciels gourmands en parallèle. Ce type de mémoire convient aux gamers ainsi qu’à ceux qui manipulent régulièrement de gros fichiers. Le prix d’une barrette de RAM DDR4 3200 MHz oscille entre 40 et 300 euros en fonction des différents facteurs mentionnés précédemment.

4 Go de RAM : Est-ce suffisant pour votre ordinateur ?

Pour déterminer si 4 Go de RAM sont suffisants pour votre ordinateur, il faut prendre en compte les exigences minimales et recommandées de votre système d’exploitation. Par exemple, pour un système Windows 10 64-bit, Microsoft recommande un minimum de 2 Go de RAM. Toutefois, il est couramment admis que l’idéal est d’avoir au moins 4 Go de mémoire.

Exigences pour Windows 10 : Exigences pour macOS Catalina : – Version 32-bit : 1 Go de RAM (minimum) / 2 Go de RAM (recommandé)

– Version 64-bit : 2 Go de RAM (minimum) / 4 Go de RAM (recommandé) – 4 Go de RAM (minimum)

Évaluation des besoins en mémoire selon les activités

✅ Navigation sur le web et bureautique. Pour les utilisateurs qui ont principalement besoin d’accéder à Internet, de consulter leurs emails, d’utiliser des applications de bureau telles que Microsoft Office ou Google Docs, 4 Go de RAM devraient être largement suffisants. Même en multipliant les onglets ouverts dans votre navigateur, vous ne devriez pas rencontrer de problèmes avec une capacité de 4 Go de RAM.

❎ Utilisation multimédia. Si vous utilisez régulièrement des logiciels de retouche photo, de montage vidéo ou d’autres applications graphiques, l’impact sur la RAM est généralement plus important. Dans ce cas, il se peut que 4 Go de RAM ne soient pas suffisants, en particulier si vous travaillez avec des fichiers de grande taille ou des résolutions élevées. Il est alors recommandé d’envisager une capacité de mémoire vive supérieure pour assurer un fonctionnement fluide et rapide de vos outils multimédias.

❎ Jeux vidéo et exigences minimales. Bien que certains jeux puissent fonctionner correctement avec 4 Go de RAM, d’autres peuvent nécessiter jusqu’à 16 Go de mémoire ou plus pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. Si vous êtes un joueur occasionnel, 4 Go de RAM pourraient être acceptables, mais une augmentation de la capacité serait préférable pour optimiser vos performances en jeu.

Sorti en 2002, le jeu 3D « The Elder Scrolls III Morrowind » demande seulement 128 Mo de RAM

Portable ou PC de bureau : quel impact sur la RAM ?

Les ordinateurs portables ont généralement des composants moins performants que les PC de bureau, ce qui signifie que vous pouvez rencontrer des problèmes avec seulement 4 Go de RAM si vous exécutez des applications gourmandes en ressources sur un appareil portable.

En revanche, un PC de bureau avec des composants plus puissants pourrait être en mesure de mieux gérer les programmes intensifs même avec 4 Go de RAM. Néanmoins, pour un usage professionnel ou intensif, augmenter la capacité de mémoire vive au-delà de 4 Go est souvent recommandé.

Combien coûte une RAM ?

La capacité de la RAM est sans doute l’un des facteurs les plus importants à considérer lors de l’achat d’une nouvelle barrette mémoire. Selon vos besoins et l’utilisation que vous ferez de votre ordinateur, il faudra choisir entre différentes capacités, qui influencent grandement le prix final.

RAM de 4 Go

Les barrettes de RAM de 4 Go sont souvent recommandées pour un usage basique, tel que la navigation web, la bureautique ou encore le visionnage de vidéos en streaming. Le coût de ces barrettes varie en fonction du type (DDR3 ou DDR4) et de la marque.

Kingston ValueRAM 4 Go DDR4 : environ 26 euros

environ 26 euros Crucial CT51264BF160B 4 Go DDR3L : autour de 30 euros

RAM de 8 Go

Les modèles avec 8 Go de mémoire vive permettent d’effectuer des tâches nécessitant plus de ressources, telles que le traitement d’image ou l’utilisation occasionnelle de logiciels de montage vidéo. Ils conviennent également à ceux qui souhaitent une expérience fluide dans les jeux vidéo récents.

HyperX FURY 8 Go DDR4 : environ 48 euros

environ 48 euros Corsair Vengeance LPX 8 Go DDR4 : aux alentours de 52 euros

RAM de 16 Go et plus

Les barrettes de RAM de 16 Go ou plus sont idéales pour le multitâche intensif, la manipulation de fichiers volumineux ou encore pour un usage professionnel comme l’édition de vidéo. Les gamers apprécieront également cette capacité pour profiter pleinement des dernières nouveautés du marché vidéoludique.

G.Skill Ripjaws V Series 16 Go DDR4 : à partir de 90 euros

à partir de 90 euros Corsair Dominator Platinum RGB 32 Go DDR4 : autour de 240 euros

Marques populaires de mémoire vive

Corsair : Renommée pour ses périphériques informatiques de qualité, Corsair propose une large sélection de modèles de mémoire vive allant des modèles abordables aux plus performants, tels que les séries Vengeance et Dominator.

Renommée pour ses périphériques informatiques de qualité, Corsair propose une large sélection de modèles de mémoire vive allant des modèles abordables aux plus performants, tels que les séries Vengeance et Dominator. G.Skill : Spécialisée dans la production de composants informatiques, G.Skill est reconnue pour ses modèles de RAM haut de gamme, comme les séries Ripjaws et TridentZ, offrant une excellente performance et une grande fiabilité.

Spécialisée dans la production de composants informatiques, G.Skill est reconnue pour ses modèles de RAM haut de gamme, comme les séries Ripjaws et TridentZ, offrant une excellente performance et une grande fiabilité. Kingston : Kingston Technology est l’un des leaders mondiaux du marché de la mémoire vive grâce à sa large gamme de produits, allant de l’entrée de gamme avec les modèles ValueRAM aux solutions professionnelles, telles que les séries HyperX Fury et Predator.

