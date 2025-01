HDMI 2.2 dévoilé au CES : qu’est-ce qui va changer pour votre TV et vos consoles ?

Votre écran pourrait bientôt atteindre une résolution à couper le souffle de 16K, tout en affichant une fluidité jamais vue. Ainsi, un nouveau chapitre s’ouvre pour nos téléviseurs et consoles de jeu avec l’annonce du HDMI 2.2 au CES 2025.

Au CES 2025, le HDMI Forum Inc. a dévoilé la toute nouvelle norme HDMI 2.2. Plus rapide, plus puissante, cette spécification est pensée pour des résolutions à couper le souffle comme le 16K. Avec une bande passante doublée à 96 Gbit/s et des fonctionnalités comme la prise en charge du 4K à 480 Hz, le HDMI 2.2 repousse les limites de ce que nos écrans et consoles peuvent offrir. Mais cette technologie futuriste est-elle prête à s’imposer dans nos salons ? Et surtout, est-ce que nos téléviseurs et consoles actuels pourront en profiter ?

Du 96 Gbit/s et du 16K dans votre salon avec HDMI 2.2

Au CES 2025, le HDMI Forum Inc. a présenté la toute nouvelle norme HDMI 2.2. Si vous adorez tout ce qui booste la qualité d’image et de son, vous allez être servis. La bande passante grimpe donc à 96 Gbit/s (contre 48 Gbit/s pour le HDMI 2.1)

En plus, vous aurez la possibilité de diffuser des vidéos en 16K. Ça commence à sentir bon les images ultra-précises, presque comme si vous regardiez par une fenêtre au lieu d’un écran.

Toutefois, avant de sortir les confettis, soyons réalistes. Le HDMI 2.2, c’est une promesse pour l’avenir. Nous parlons ici de résolutions 4K, 8K, 10K et jusqu’à 16K. Néanmoins, le contenu disponible ne suit pas encore. Et franchement, qui a vraiment un téléviseur 8K à la maison ? Sans oublier que jouer ou streamer en 16K demandera un matériel de compétition et une connexion qui carbure à plein régime.

Mais ne partez pas tout de suite ! Ce standard apporte aussi d’autres améliorations, comme le HDMI Latency Indication Protocol (LIP). Dites adieu aux décalages agaçants entre le son et l’image, ce qui est un vrai plus pour les gamers et les cinéphiles. Et les câbles ? Le HDMI Ultra96 arrivera plus tard en 2025 pour supporter toute cette puissance.

Les consoles et TV vont-elles suivre la cadence ?

Pour les gamers, je trouve que cette annonce du HDMI 2.2 est à double tranchant. D’un côté, les consoles comme la future PS5 Pro ou les nouvelles cartes graphiques Nvidia RTX 5090 vont sans doute adopter cette norme. De l’autre, la vraie question est donc combien de jeux seront disponibles en 8K (et encore moins en 16K) ? Aujourd’hui, même le 4K à 120 Hz reste un luxe pour beaucoup.

Côté téléviseurs, c’est un peu la même histoire. Les modèles 8K peinent à se démocratiser. La plupart des fabricants hésitent à investir davantage dans cette résolution. À part Samsung, qui semble être le dernier rempart de cette technologie. Autant dire que le 12K ou le 16K, ce n’est pas pour tout de suite.

Ainsi, pour ceux qui rêvent d’un futur où tout est plus net, plus fluide, et où la latence devient un souvenir du passé, le HDMI 2.2 est prometteuse. Mais ne vous emballez pas trop vite, car les équipements, le contenu, et nos portefeuilles devront suivre.

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Votre équipement est-il prêt pour le HDMI 2.2 ? Ou bien restez-vous fidèle à vos appareils actuels ? Parlez-en dans les commentaires !

