Pourquoi investir sur les écrans Asus ProArt Display ?

Composée de moniteurs professionnels capables de répondre aux besoins spécifiques des créateurs est une quête de précision. La gamme Asus ProArt Display est conçue pour offrir une fidélité des couleurs irréprochable et des fonctionnalités avancées. Elle réunit les qualités essentielles pour répondre aux exigences des photographes, vidéastes et graphistes. Je vous dis tout !

Une précision chromatique validée par la calibration usine

Un affichage fidèle est la base de tout travail créatif de qualité. Sans surprise, les moniteurs Asus ProArt excellent dans ce domaine.

La calibration d’usine : un gage de fidélité

La précision chromatique des moniteurs Asus ProArt Display est leur caractéristique la plus valorisée. Chaque écran bénéficie d’une calibration individuelle en usine, attestée par un rapport détaillé. Ce processus rigoureux garantit une précision Delta E inférieure à 2. Cette indice est même inférieure à 1 sur les modèles haut de gamme, une norme d’excellence pour l’œil humain. Pour les professionnels, cette calibration matérielle est cruciale, elle assure une reproduction fidèle dès la première utilisation.

Pour aller plus loin, voici la démarche pour calibrer un écran Asus ProArt pour un rendu couleur parfait.

Le rôle de la 3D LUT et du logiciel ProArt Calibration

Cette exactitude est maintenue grâce à une 3D LUT (Look-Up Table) interne de 14 bits. Elle sauvegarde les profils de calibration directement dans le moniteur. Cela assure une cohérence des couleurs quel que soit l’ordinateur ou le logiciel utilisé.

Le logiciel propriétaire ASUS ProArt Calibration aide les utilisateurs à effectuer leur propre recalibration matérielle avec un colorimètre externe. Il sauvegarde ensuite ce nouveau profil sur la puce du moniteur et offre une flexibilité totale, mais conserve également la justesse des teintes.

Une couverture colorimétrique pour tous les professionnels

Ces moniteurs professionnels couvrent une large plage colorimétrique, indispensable pour les workflows professionnels. Ils prennent en charge une couverture de 100 % du sRGB pour le web, 99 % de l’Adobe RGB pour la photographie. Près de 98 % du DCI-P3 est couvert pour la post-production vidéo. Les modèles de référence sont également compatibles avec l’espace Rec.2020.

Cette gestion des espaces colorimétriques procure aux créateurs la possibilité de travailler dans le bon profil de couleur. Elle leur évite les mauvaises surprises lors de la diffusion ou de l’impression finale.

La profondeur de couleur 10 bits pour des dégradés parfaits

La gestion des couleurs sur une profondeur de 10 bits est également un atout majeur. Cela se traduit par l’affichage de plus d’un milliard de nuances. Cela élimine les effets de banding sur les dégradés subtils. Les transitions de teintes dans les ciels ou les dégradés de peau deviennent parfaitement lisses, un détail important pour la retouche photo et le color grading en vidéo.

Les écrans Asus Proart Display upgradent l’expérience

Avec les dalles dernier cri, les écrans Asus ProArt Display assurent une expérience beaucoup plus immersive.

Dalles IPS : une référence pour la colorimétrie et les angles de vision

La gamme Asus ProArt Display se distingue par sa variété de technologies de dalles, chacune optimisée pour un usage précis. La dalle IPS est une référence établie, avec une colorimétrie stable et précise avec de larges angles de vision de 178 degrés. Cette technologie garantit que les couleurs restent constantes. Cela reste même le cas lorsque l’écran est regardé sur le côté, ce qui est idéal pour la collaboration ou l’utilisation multi-écrans.

Dalles OLED et Mini LED : l’expérience visuelle HDR

Certains modèles proposent une dalle OLED, une technologie qui transforme l’expérience visuelle. Chaque pixel émet sa propre lumière, ce qui permet d’atteindre un contraste infini et des noirs absolus. L’OLED offre également un temps de réponse ultra-rapide de 0,1 ms. Il tout flou de mouvement. Pour protéger contre le burn-in, les moniteurs ProArt OLED intègrent un système de déplacement des pixels.

Les moniteurs avec rétroéclairage Mini LED sont des outils de choix pour le HDR. Cette technologie utilise des milliers de zones de rétroéclairage à LED pour un contrôle précis de la luminosité et du contraste. Certains modèles ProArt comptent jusqu’à 1152 zones de gradation locale. Cela donne une luminosité de pointe élevée (jusqu’à 1600 nits) et un contraste très élevé. Ces écrans sont certifiés par les normes VESA DisplayHDR 1000 ou VESA DisplayHDR 1400 et sont des références pour le montage vidéo et l’étalonnage HDR.

Résolution et ergonomie pour une productivité accrue

Le choix de la résolution et la qualité de l’ergonomie déterminent l’efficacité de votre poste de travail. Ces aspects sont fondamentaux pour un confort visuel optimal et une productivité maximale.

La résolution 4K et l’espace de travail

Avec une résolution de 4K UHD (3840 x 2160 pixels), la gamme Asus ProArt Display offre un niveau de détails remarquable. Cette définition rend les éléments graphiques plus nets et plus précis. Elle réduit la fatigue oculaire lors de longues sessions.

Sur un grand écran de 32 pouces et plus, la 4K offre un vaste espace de travail et facilite le multitâche avec plusieurs fenêtres simultanément. Un moniteur de 32 pouces en 4K fournit une surface d’affichage équivalente à quatre écrans Full HD, un avantage pour les monteurs vidéo qui peuvent visualiser leur timeline de manière plus étendue ou les graphistes qui gèrent de multiples calques.

Un design ergonomique pour le confort

L’ergonomie joue un rôle central dans l’expérience utilisateur. Les pieds des moniteurs ProArt offrent des options de réglage complètes : hauteur, inclinaison, rotation et pivotement. Ces ajustements sont cruciaux pour maintenir une posture saine et réduire les tensions. Le pivotement à 90 degrés est un atout pour les photographes qui travaillent sur des clichés en mode portrait ou les développeurs.

La gamme ProArt intègre des technologies de confort visuel certifiées TÜV Rheinland, comme le Flicker-Free (anti-scintillement) et le Low Blue Light (réduction de la lumière bleue), qui protègent les yeux des effets néfastes de l’écran.

Une connectique complète et pensée pour les créateurs

Un flux de travail efficace repose sur une connectivité sans faille. Les moniteurs Asus ProArt sont conçus pour devenir le centre névralgique de votre station de travail. Leur panneau de connecteurs, riche et diversifié, vous offre une polyvalence essentielle. Il épargne le besoin d’adaptateurs et de hubs externes.

La polyvalence des ports de connexion

La connectique variée est un pilier de la gamme Asus ProArt Display. Ces écrans professionnels sont équipés d’une large sélection de ports, ce qui leur permet de s’adapter à une multitude de périphériques. Vous y trouverez des ports HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, des ports USB-C et, sur les modèles les plus avancés, un port Thunderbolt 4. Cette diversité assure une compatibilité parfaite, que vous connectiez un PC fixe, un ordinateur portable, une tablette graphique, ou tout autre accessoire.

Une efficacité et une fluidité du workflow

L’intégration de l’USB-C et du Thunderbolt 4 fluidifie considérablement le flux de travail. Le port USB-C compatible avec le DisplayPort Alt Mode transmet le signal vidéo et audio et charge un ordinateur portable (jusqu’à 90 W) avec un seul câble. Cette fonctionnalité simplifie la configuration de votre bureau et réduit l’encombrement des câbles.

Le port Thunderbolt 4 va encore plus loin. Il offre une bande passante impressionnante de 40 Gbps, ce qui permet la connexion en série (daisy-chaining) de plusieurs écrans haute résolution et de périphériques de stockage. Le Thunderbolt 4 est également idéal pour les transferts de fichiers volumineux, ce qui est un atout de taille pour les vidéastes et les photographes.

Des fonctionnalités logicielles pour un workflow optimal

Le matériel de pointe ne suffit pas, il doit être accompagné de logiciels intelligents. Asus ProArt met à votre disposition des outils qui simplifient et optimisent chaque étape de la création.

Des outils de personnalisation pour la productivité

Au-delà du matériel, des fonctionnalités logicielles dédiées optimisent le flux de travail des créateurs. Le ProArt Preset offre des modes d’affichage pré-calibrés pour différentes tâches : sRGB, Adobe RGB, DCI-P3, et autres.

Les utilisateurs peuvent passer d’un mode à l’autre en un clic, sans avoir à recalibrer manuellement l’écran. La fonction ProArt Palette offre un accès intuitif aux réglages fins des couleurs, dont la température, la luminosité et la correction gamma.

Ne manquez pas non plus l’article guide intitulé Comment optimiser son Asus ROG pour des performances

La fonctionnalité QuickFit Virtual Scale est très utile. Elle projette une grille à l’écran qui aide à visualiser un document dans sa taille réelle (par exemple, A4). Cette option est indispensable pour les professionnels de l’édition et du graphisme avant l’impression.

Quels prix pour les écrans Asus Proart Display ?

La grille tarifaire des moniteurs Asus ProArt Display reflète leur positionnement d’outils de précision professionnels. En tout cas, la gamme reste très variée, avec des prix qui évoluent en fonction de la taille, de la résolution et de la technologie d’affichage :

Modèles d’entrée de gamme (Full HD/WUXGA) : les moniteurs comme le PA247CV (259 €) ou le PA248QV (269 €) offrent une porte d’entrée abordable vers la calibration professionnelle.

: les moniteurs comme le PA247CV (259 €) ou le PA248QV (269 €) offrent une porte d’entrée abordable vers la calibration professionnelle. Modèles milieu de gamme (2.5K/4K) : les écrans de 27 pouces en 2.5K (PA278QV à 309 €) et en 4K (PA279CRV à 519 €) sont le cœur de la gamme, offrant un excellent rapport qualité-prix.

: les écrans de 27 pouces en 2.5K (PA278QV à 309 €) et en 4K (PA279CRV à 519 €) sont le cœur de la gamme, offrant un excellent rapport qualité-prix. Modèles haut de gamme (Mini LED/OLED) : pour une qualité d’image exceptionnelle, les modèles de 32 pouces comme le PA32UCR-K (1 299 €) en Mini LED ou le PA32UCDM (1 849 €) en OLED représentent le sommet de la gamme. Des résolutions encore plus élevées, comme le PA32QCV en 6K (1 417 €), sont également disponibles.

Ce large éventail de prix permet à chaque créateur de choisir l’outil qui correspond le mieux à son budget et à ses besoins spécifiques en matière de performance.



