Snapdragon X Elite 2 : le nouveau champion des CPU de laptop ? Ce leak fait saliver

Une fréquence boostée à 4,4 GHz, 18 cœurs au compteur, et des rumeurs qui chauffent déjà la toile. D’après ce leak, la prochaine puce de Qualcomm, Snapdragon X Elite 2, sera le nouveau champion sur le ring des CPU laptop.

L’univers des processeurs pour laptops commence sérieusement à bouger, et Qualcomm n’a clairement pas dit son dernier mot. Après une première entrée remarquée avec le Snapdragon X Elite, la marque remet le couvert avec une nouvelle génération de puces encore plus ambitieuse. Baptisée Snapdragon X Elite 2 ou X2 Elite, cette future bête de course commence à faire parler d’elle à travers quelques fuites bien croustillantes.

D’après Fixed Focus Digital, un leaker sérieux sur Weibo, la prochaine génération de puces laptop signée Qualcomm démarrera avec une fréquence boostée à 4,4 GHz. Certaines rumeurs vont même jusqu’à dire que cette fréquence pourrait grimper à 5 GHz sous certaines charges. Suite à quelques améliorations, le gain de performances serait donc situé entre 18 et 22 % par rapport à la génération précédente.

Par ailleurs, la Snapdragon X Elite 2 tournerait avec 18 cœurs, ce que je trouve plutôt impressionnant pour un laptop. Niveau date de sortie, on parle d’octobre 2025, avec une disponibilité plus large en 2026.

Avec de telles fréquences, la gestion thermique va également être un sacré défi. Pourtant, Qualcomm semble avoir bossé là-dessus. Peut-être une meilleure dissipation ? Des composants encore plus miniaturisés ? Nous n’avons pas encore les détails. Mais je suis curieux de voir comment ils vont refroidir tout ça dans un châssis d’ultrabook.

