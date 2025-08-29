MacBook Air M4 à prix fou : le dernier Apple en promo pour la rentrée

Habituellement vendu 1 199 €, le tout nouveau MacBook Air M4 s’affiche déjà à 999 € chez Amazon, Boulanger, Darty et Fnac ! Une économie de 200 € qui tombe à pic pour la rentrée, idéale pour s’équiper d’un ultraportable Apple dernier cri sans exploser son budget.

À quelques jours de la rentrée, Apple crée la surprise : le tout nouveau MacBook Air M4 est déjà en promotion chez plusieurs enseignes françaises.

Habituellement proposé à 1 199 €, il tombe à 999 € chez Amazon, Boulanger, Darty et Fnac. Mieux encore : chaque vendeur y ajoute ses propres avantages, entre codes promos, bons d’achat et remises étudiantes. L’ordinateur le plus fin du monde devient enfin accessible !

Amazon : le MacBook Air M4 au prix le plus bas

Chez Amazon, le MacBook Air M4 démarre à 999 €, son prix le plus bas depuis sa sortie en mars dernier. Une offre simple et efficace, sans code promo à saisir.

Le site propose en plus une livraison rapide, parfois dès le lendemain, ainsi qu’un choix de configurations jusqu’à 15 pouces.

Un bon plan idéal si vous cherchez la rapidité et la simplicité, avec en prime le coloris bleu ciel qui fait sensation cette année.

Boulanger : –17 % + avantages étudiants et accessoires

De son côté, Boulanger affiche lui aussi le MacBook Air M4 à 999 € au lieu de 1 199 €, soit –17 %. L’enseigne ajoute deux bonus intéressants :

–50 € pour les étudiants via Unidays.



via Unidays. Code ACCESS15 : –15 % sur une sélection d’accessoires (housse, souris, disque externe, etc.).

Le MacBook Air est disponible en retrait magasin immédiat ou en livraison rapide. Une option pratique si vous voulez récupérer votre machine juste avant la reprise.

Darty : remises immédiates + bons d’achat avec code DARTY450

C’est chez Darty que l’offre devient la plus complète : en plus des réductions directes, vous pouvez utiliser le code DARTY450 jusqu’au 31 août à 23h59 pour obtenir 15 € en bons d’achat tous les 150 € dépensés. Ces bons seront valables entre le 15 septembre et le 30 octobre.

Quelques exemples :

13″ 16 Go / 256 Go : 999 € (–17%) + 90 € reversés



: 13″ 16 Go / 512 Go : 1 249 € (–14%) + 120 € reversés



: 15″ 16 Go / 256 Go : 1 299 € (–13%) + 120 € reversés



À noter : si vous êtes étudiant, vous pouvez choisir un rabais immédiat de –50 € via Unidays, mais il n’est pas cumulable avec les bons d’achat. À vous de voir selon votre budget.

Une rentrée en beauté avec Apple Intelligence

Tous les modèles profitent des nouveautés de la puce M4 et d’Apple Intelligence intégrée à macOS Sequoia : outils d’écriture assistée, retouche d’images simplifiée, Siri amélioré…

Ajoutez à cela une autonomie jusqu’à 18 h, un écran Retina lumineux et la compatibilité avec deux écrans externes 6K, une première sur la gamme Air.

C’est un laptop léger mais redoutablement polyvalent, aussi bien pour les cours que pour le télétravail ou la création de contenu.

Entre Amazon, Boulanger et Darty, le MacBook Air M4 dès 999 € devient la star des bons plans de la rentrée. Selon vos priorités, vous pouvez choisir :

Amazon pour la simplicité et la rapidité.



pour la simplicité et la rapidité. Boulanger pour la remise étudiante et les accessoires.



pour la remise étudiante et les accessoires. Darty pour les bons d’achat cumulés.



Si les offres sont expirées à l’heure où vous lisez ces lignes, vous trouverez le MacBook Air M4 au meilleur prix dans le tableau ci-dessous.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.