UiPath redéfinit l’automatisation intelligente en entreprise

Saviez-vous que 67 % des dirigeants considèrent désormais l’automatisation comme un pilier stratégique de leur transformation numérique ? Réponse à ce besoin, la plateforme UiPath s’impose justement comme un leader incontournable dans ce paysage en pleine évolution. Je vous invite à poursuivre cette lecture pour mieux comprendre ses fonctionnalités, ses cas d’usage et sa position sur le marché.

Qu’est-ce que UiPath ?

UiPath est une solution de premier plan dans le domaine de l’automatisation robotisée des processus, ou Robotic Process Automation (RPA). Fondée en Roumanie en 2005, son objectif principal est de libérer les collaborateurs des tâches chronophages et à faible valeur ajoutée. La plateforme utilise des robots logiciels pour imiter les actions humaines. Ainsi, elle exécute des processus métier sur diverses applications informatiques. Les entreprises gagnent en efficacité, réduisent les erreurs humaines et diminuent leurs coûts opérationnels.

La reconnaissance de son leadership est solidement établie. La société est présente dans plus de 100 pays. Elle compte plus de 10 000 clients à travers le globe. Cette adoption massive témoigne de la confiance du marché. De plus, des cabinets d'analyse comme Gartner et Forrester ont désigné UiPath comme un leader dans leurs rapports de 2024. Ces distinctions concernent des domaines clés comme l'exploration de processus et le traitement intelligent de documents.

Du repérage des processus à l’automatisation avancée

La plateforme se distingue par son approche complète. Elle ne se contente pas d’automatiser des tâches isolées. Au contraire, elle propose un cycle de vie complet pour l’automatisation. Cela commence par la découverte des processus à optimiser. Ensuite, elle fournit les outils pour construire et gérer les robots. Enfin, elle intègre l’intelligence artificielle pour gérer des scénarios plus complexes. Cette vision globale en fait un partenaire stratégique pour la transformation numérique.

Son accessibilité constitue un autre atout important. La plateforme est conçue sur un modèle low-code. Cela signifie que des utilisateurs avec peu de compétences en programmation peuvent créer des automatisations simples. Parallèlement, les développeurs professionnels disposent d’outils avancés pour des projets complexes. Cette double approche favorise une adoption large au sein des organisations. Elle démocratise l’automatisation bien au-delà des seuls départements informatiques.

Les principales fonctionnalités de UiPath ?

La UiPath Business Automation Platform est avant tout une suite logicielle intégrée. Elle couvre l’ensemble du parcours d’automatisation, de l’identification des opportunités à la gestion d’une main-d’œuvre numérique à grande échelle.

Exploration et analyse des processus

Avant d’automatiser, il faut comprendre la situation. La suite d’exploration de UiPath fournit une vision radiographique des opérations d’une entreprise. L’outil Process Mining analyse d’abord les journaux des systèmes d’entreprise comme SAP ERP ou Salesforce CRM. Il cartographie visuellement les flux de travail réels. Cela aide à repérer les goulots d’étranglement et les déviations par rapport au processus idéal.

Pour compléter cette vue d’ensemble, l’outil Task Mining se concentre sur les actions des utilisateurs. Il enregistre de manière anonyme les interactions des employés avec leurs applications de bureau. L’intelligence artificielle analyse ensuite ces données pour identifier les tâches répétitives qui sont des candidates parfaites pour la robotisation. Enfin, le Communication Mining analyse les échanges non structurées, comme les emails, pour en extraire des informations exploitables.

Automatisation des workflows

Le cœur de la plateforme réside dans sa capacité à construire des flux d’automatisation robustes. Les développeurs utilisent une interface visuelle pour concevoir des séquences d’actions que les robots exécuteront. Ces actions peuvent inclure la saisie de données, le clic sur des boutons, l’extraction d’informations de sites web ou la manipulation de fichiers. La plateforme gère également des workflows de complexité variable, des plus simples aux plus élaborés.

L’automatisation des processus s’appuie sur une connectivité étendue. UiPath propose un vaste catalogue de connecteurs prédéfinis pour des applications populaires comme Microsoft Office 365, Workday ou ServiceNow. Un événement dans un système, comme la réception d’une nouvelle facture, peut déclencher automatiquement un workflow complet. Le robot exécute alors une série d’étapes prédéfinies sur plusieurs applications sans aucune intervention humaine.

Outils pour développeurs et intégrations

La plateforme offre un environnement de développement complet et flexible. L’outil principal, Studio, est un concepteur visuel puissant pour créer des robots. Il propose des fonctionnalités avancées pour les développeurs professionnels. Pour les utilisateurs métier, StudioX offre une expérience simplifiée avec une approche par glisser-déposer. Ces outils aident à créer des applications low-code personnalisées pour interagir avec les automatisations.

Parmi les principales forces de UiPath, il y a sa gestion de l’automatisation hybride. En fait, la plateforme combine de manière transparente deux approches. L’automatisation UI est indispensable pour interagir avec les applications anciennes qui ne disposent pas d’API. Parallèlement, l’automatisation API offre une communication rapide et fiable avec les systèmes modernes. Cette double capacité est indispensable pour automatiser des processus de bout en bout dans des environnements informatiques hétérogènes.

Intelligence artificielle et automatisation avancée

UiPath enrichit ses robots avec des capacités d’intelligence artificielle. Cela leur donne le pouvoir de gérer des tâches qui nécessitent une forme de cognition. La fonctionnalité Document Understanding utilise la reconnaissance optique de caractères (OCR) et le machine learning pour extraire des données de documents non structurés comme des factures ou des contrats. C’est une compétence essentielle, car une grande partie des données d’entreprise n’est pas structurée.

Une autre technologie clé est le Computer Vision autorise les robots à « voir » et interpréter les écrans d’ordinateur comme un humain. Cette capacité est particulièrement utile pour automatiser des applications dans des environnements virtualisés comme Citrix, où les sélecteurs traditionnels ne fonctionnent pas. L’IA générative est également intégrée pour agir comme un assistant, ce qui aide les employés à accomplir leurs tâches plus rapidement et plus intelligemment.

Cas d’usage des solutions UiPath

L’impact de UiPath se mesure à travers ses applications concrètes dans divers secteurs. Dans les services financiers, la plateforme automatise des processus comme l’ouverture de comptes clients ou le traitement des demandes de prêt. Ces tâches impliquent la vérification de documents et la saisie de données dans plusieurs systèmes. L’automatisation réduit les délais de traitement de plusieurs jours à quelques heures.

Le secteur de la santé bénéficie également de l’automatisation. Le traitement des demandes de remboursement auprès des assurances est un processus notoirement complexe et manuel. Les robots UiPath peuvent extraire les informations des formulaires, les valider par rapport aux règles de l’assureur et soumettre les demandes. Cela libère le personnel administratif. Ils peuvent alors se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme l’accompagnement des patients.

Dans l’industrie manufacturière, UiPath optimise la chaîne d’approvisionnement. Le fabricant d’appareils électroménagers Arçelik a utilisé la plateforme pour automatiser le traitement de ses commandes. En intégrant Document Understanding, l’entreprise a réalisé des gains d’efficacité de 5 à 6 % dans son département logistique. De plus, les délais de mise en œuvre des projets d’automatisation ont été réduits, ce qui accélère le cycle d’innovation interne.

La fonction publique utilise aussi UiPath pour moderniser ses services. Le Département américain des Anciens Combattants a transformé son processus de traitement des demandes. Auparavant, ce processus prenait en moyenne 27 jours. Grâce à l’automatisation, ce délai a été réduit à seulement 12 heures. Cet exemple illustre le potentiel de la technologie pour améliorer l’efficacité des services gouvernementaux et réduire les temps d’attente pour les citoyens.

Prix et formules d’abonnement UiPath

Pour les individus et les petites équipes, UiPath propose une version gratuite. Cette édition Community est idéale pour l’apprentissage et le développement de petites automatisations. Elle donne accès à la plupart des outils de développement, mais avec des limitations pour une utilisation en production à grande échelle. De plus, UiPath offre une période d’essai de 60 jours pour ses formules payantes.

Les prix d’abonnement démarrent à 420 USD par mois, ce qui positionne la solution sur le segment premium du marché. Le modèle économique repose principalement sur des abonnements annuels. La tarification exacte dépend des composants de la plateforme utilisés. Elle varie aussi selon le nombre de robots déployés et le volume d’utilisation des services d’IA.

Le plan Pro est conçu pour les équipes et les petites entreprises. Il inclut des fonctionnalités supplémentaires pour la collaboration et la gestion des robots. Ce plan donne accès à un nombre plus important de ressources et à un support technique. Il constitue une porte d’entrée pour les organisations qui souhaitent commencer à déployer l’automatisation de manière plus structurée.

Enfin, le plan Enterprise est destiné aux grandes organisations. Il offre un accès illimité à l’ensemble de la plateforme. Cela inclut des outils avancés de gouvernance, de sécurité et d’analyse. Ce plan est nécessaire pour gérer une main-d’œuvre numérique de plusieurs centaines ou milliers de robots. Il donne également accès à des services d’IA à grande échelle et à un support client prioritaire. C’est la solution de choix pour les entreprises où l’automatisation est une initiative stratégique.

Quid des alternatives à UiPath ?

Microsoft Power Automate est un concurrent redoutable. Il bénéficie de son intégration native avec l’écosystème Microsoft Azure et 365. Son modèle de tarification agressif le rend attractif pour les entreprises déjà clientes de Microsoft. D’autres acteurs historiques du RPA sont également des concurrents directs.

Automation Anywhere et SS&C Blue Prism sont des plateformes robustes qui ciblent les grandes entreprises. Elles se différencient par leur architecture, leurs fonctionnalités de sécurité et leur approche de l’automatisation cognitive. Le choix entre ces plateformes dépend souvent des besoins spécifiques de l’entreprise en matière de gouvernance de données et d’évolutivité.

Il faut aussi distinguer UiPath des plateformes d’intégration plus simples. Des outils comme Zapier automation sont excellents pour connecter des applications web modernes via leurs API. Ils sont faciles à utiliser et peu coûteux. Cependant, ils ne possèdent pas les capacités d’automatisation d’interface utilisateur nécessaires pour interagir avec des applications de bureau ou des systèmes anciens. Ils manquent également des outils de gouvernance et d’analyse de processus indispensables.

Enfin, des alternatives de niche ou spécialisées existent. Konfuzio est une plateforme axée sur le traitement intelligent des documents. Elle concurrence directement le module Document Understanding de UiPath. Des solutions open source comme WorkFusion offrent une plus grande flexibilité pour les entreprises avec de solides compétences techniques.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.