1 million d’experts en Machine Learning requis pour 2027 ! Comment se former ?

Face à une révolution technologique sans précédent, le monde appelle à l’action. D’ici 2027, un million d’experts en Machine Learning (ML) seront nécessaires. Alors, comment pouvons-nous relever ce défi colossal ?

Le secteur de l’IA et du Machine Learning est en plein essor. Une croissance de 40 % est anticipée, promettant la création d’un million de nouveaux postes. Cette expansion représente la plus forte croissance parmi toutes les professions, selon le rapport 2023 sur l’avenir de l’emploi du Forum économique mondial.

L’expansion rapide de ces domaines se traduira par la création de nouveaux emplois, 1 million pour être précis. C’est la plus forte croissance dans tous les secteurs professionnels, ce qui signifie que le besoin de compétences en IA et en ML n’a jamais été aussi urgent.

Mais comment se former pour répondre à cette demande croissante en « experts en Machine Learning » ? Heureusement, il existe de nombreuses options pour exploiter ces compétences essentielles.

Les bootcamps d’IA et de Machine Learning

Les bootcamps d’IA et de ML sont devenus une option populaire, car ils permettent une formation rapide et efficace. De plus, ils sont plus courts, moins coûteux et plus flexibles que les programmes d’études traditionnelles, tout en offrant un apprentissage approfondi.

Pour illustrer, Springboard propose un bootcamp d’apprentissage automatique et d’IA en partenariat avec trois universités. Ils se concentrent spécifiquement sur les besoins des professionnels en activité. En effet, ces professionnels souhaitent perfectionner leurs compétences pour réussir dans un environnement de travail de plus en plus axé sur l’intelligence artificielle.

D’autre part, Fullstack Academy propose également un bootcamp IA et ML qui couvre les principes fondamentaux avec un accent particulier sur l’application pratique. Enfin, ce programme de six mois se termine par un projet de simulation de carrière.

Les plateformes d’apprentissage en ligne

Si vous préférez une approche autonome, vous trouverez sur des plateformes en ligne comme Udemy une variété de cours. Ces cours couvrent différents niveaux d’expérience, de durées ainsi que de prix.

En outre, de nombreuses universités et entreprises technologiques proposent également des cours et des programmes de certification en ligne. Cette option permet ainsi d’apprendre depuis chez vous.

Diversité des Offres

L’apprentissage automatique et l’IA sont des domaines vastes, offrant de nombreuses options pour vous spécialiser. Tout d’abord, edX propose des MicroBootCamps d’apprentissage automatique et d’IA en partenariat avec plusieurs universités renommées. Ces cours durent huit à dix semaines. Ils couvrent l’optimisation de l’apprentissage automatique, les réseaux de neurones et le traitement du langage naturel.

En outre, Simplilearn propose également un bootcamp sur l’IA et le Machine Learning (ML) en partenariat avec Caltech et UT-Dallas. Ce programme se focalise sur des sujets tels que le deep learning avec Keras et TensorFlow, la science des données appliquées avec Python, et l’IA générative.

Enfin, le bootcamp de Tremplin offre un programme sur l’ingénierie de l’apprentissage automatique et de l’IA en partenariat avec plusieurs institutions. Il couvre un large éventail de sujets, allant des modèles de ML à l’éthique et aux préjugés dans l’apprentissage automatique.

Les compétences essentielles pour devenir un expert en Machine Learning

Peu importe la plateforme ou le programme que vous choisissez, il y a certaines compétences essentielles à nécessaires pour devenir un expert en Machine Learning.

Vous maîtriserez des langages de programmation tels que Python, ainsi que des concepts mathématiques tels que l’algèbre linéaire, les statistiques et le calcul multivarié. En plus, l’expérience professionnelle dans un domaine informatique est souvent recommandée.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.