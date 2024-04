Osez suivre le mouvement No Code

No Code est aujourd'hui de plus en plus présent dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Mais « c'est quoi No Code » exactement ? Je vous présente un concept promettant à chacun de créer ses propres applications sans avoir besoin de compétences en programmation.

Plus que de la programmation, No Code est un mouvement

Tout d'abord, le No Code n'est pas véritablement un système ni un langage de programmation. Il s'agit plutôt d'une approche visant à faciliter la réalisation de projets informatiques sans recourir au codage. Il a pour objectif principal de donner aux non-développeurs les moyens de créer leurs propres applications, logiciels ou sites web. Ils n'auront pas besoin de connaissances préalables en matière de développement.

Pour cela, les plateformes « No code » proposent des interfaces simplifiées et intuitives. Elles s'articulent autour d'éléments de construction graphiques et des fonctionnalités préconfigurées. Il suffit alors de sélectionner ces éléments et de les assembler pour construire son application selon ses besoins spécifiques.

Créer une application sans avoir besoin d'une seule ligne de code

L'essor du mouvement No Code est étroitement lié à l'évolution des outils permettant aux utilisateurs de créer rapidement et simplement des programmes fonctionnels. Les premières plateformes ont commencé à apparaître au début des années 2010. Ce fut notamment l'arrivée de WordPress pour la création de sites web sans compétences techniques.

Par la suite, cette tendance s'est amplifiée avec le développement d'autres outils comme Wix, Shopify ou Trello. Ils ont démocratisé l'accès à la création d'applications en ligne sans avoir besoin de saisir une seule ligne de code. Aujourd'hui, on compte des centaines d'outils No Code sur le marché, permettant de créer tout type d'applications, du site e-commerce à l'application mobile, en passant par des logiciels de gestion d'entreprise.

Plus jamais ça avec le No Code !

Quel intérêt de s'initier au No Code ?

Le mouvement No Code présente plusieurs avantages. Ce qui explique son succès grandissant et sa démocratisation auprès des entreprises, entrepreneurs et autres acteurs de différents secteurs. Nous allons vous en présenter quatre parmi les plus significatifs.

✔️ Réduction des coûts de développement

L'un des principaux atouts du No Code réside dans la possibilité de réduire considérablement les coûts de développement. Pour cause, recourir à un développeur professionnel pour créer une application peut s'avérer très onéreux, surtout si celle-ci nécessite des compétences spécifiques ou des technologies avancées. De leur côté, les outils No Code proposent généralement des tarifs abordables, voire gratuits pour certaines fonctionnalités de base. Ainsi, il devient possible de créer une application ou un programme sans avoir besoin de débourser des sommes importantes ni de passer par un appel d'offres compliqué.

✔️ Gain de temps et rapidité de mise en œuvre

Ce gain financier va de pair avec un autre avantage majeur du No Code : la rapidité de réalisation et d'exécution des projets. Grâce aux nombreux outils disponibles sur le marché, construire une application ou un site web ne demande pas forcément de longues heures d'apprentissage du code, permettant ainsi un gain de temps précieux. Cette simplicité d'utilisation se traduit également par une facilité de prise en main pour les utilisateurs, qui peuvent rapidement mettre en place des solutions fonctionnelles et opérationnelles.

✔️ Autonomie et ouverture aux non-développeurs

Le troisième avantage du mouvement No Code concerne l'autonomie qu'il confère à ses utilisateurs, en particulier les non-développeurs. Ces derniers ont la possibilité de créer et de gérer leur application sans dépendre d'un expert technique. Ce qui leur permet de prendre en charge leur projet du début à la fin et de s'adapter plus facilement aux éventuels changements à apporter. Les utilisateurs deviennent ainsi moins dépendants des développeurs, qui peuvent se concentrer sur d'autres aspects du travail comme l'innovation, la résolution de problèmes complexes ou la recherche de nouvelles opportunités de croissance.

✔️ Flexibilité et évolutivité des projets

Enfin, le No Code offre une grande flexibilité et une évolutivité des projets informatiques. Les outils proposés permettent souvent de modifier ou de faire évoluer les applications en quelques clics seulement, notamment grâce à l'intégration simplifiée de nouvelles fonctionnalités ou extensions. Ce degré de liberté dans la gestion des projets rend possible la mise en place de méthodologies agiles et contribue à renforcer la capacité d'adaptation des entreprises et entrepreneurs face à un environnement concurrentiel en constante évolution.

Exemples d'applications « No code »

Création d'un site web

Réaliser un site web est désormais à la portée de tous, grâce à des plateformes « No code » telles que Wix ou Weebly. Ces outils proposent des modèles prédéfinis et personnalisables, adaptés à différents secteurs d'activité. Il suffit donc de choisir le modèle qui correspond le mieux à son projet, puis de modifier les éléments visuels et textuels selon ses besoins.

De plus, ces solutions intègrent également des fonctionnalités avancées. Elles offrent la gestion des réseaux sociaux, la réservation en ligne ou encore l'optimisation pour les moteurs de recherche (SEO). Ainsi, on peut créer un site complet et performant sans dépenser des sommes importantes pour recourir aux services d'un développeur professionnel.

Applications métier

Les applications « No code » peuvent aussi être utilisées pour gérer les activités internes d'une entreprise. Par exemple, un CRM (Customer Relationship Management) permettra de centraliser, suivre et analyser les interactions avec les clients et prospects. Les plateformes « No code » offrent ici des modules spécifiques pour chaque aspect du CRM. Ce sont les fiches clients, suivi des opportunités commerciales, agendas partagés, statistiques, etc.

Les outils « No code » peuvent également servir à créer des enquêtes et sondages en ligne. Cela se fait par le biais de plateformes comme Google Forms ou Typeform. Elles permettent de gérer facilement la collecte d'informations auprès d'un grand nombre de personnes, que ce soit pour un questionnaire interne aux employés, une étude de marché ou encore l'évaluation d'un événement organisé par l'entreprise.

Automatisation des processus

Automatiser certaines tâches répétitives peut constituer un véritable gain de temps pour les entreprises, tout en améliorant l'efficacité globale de leurs processus internes. C'est dans ce contexte que les plateformes « No code » spécialisées dans l'automatisation font leur apparition, comme Zapier ou Integromat.

Ces solutions proposent des modules permettant de connecter entre elles différentes applications en ligne (services de messagerie, CRM, réseaux sociaux…). Le but est alors de déclencher automatiquement des actions en fonction de certains événements. Par exemple : envoyer un e-mail de bienvenue à chaque nouveau prospect entrant dans le CRM, publier un message sur les réseaux sociaux dès qu'un nouvel article est publié sur le site web, etc.

Applications mobiles

Enfin, les solutions « No code » ne se limitent pas au domaine du web : elles permettent également de créer des applications mobiles pour iOS et Android. Ainsi, les entreprises peuvent proposer à leurs clients ou collaborateurs des outils sur mesure, adaptés à un usage nomade.

Des plateformes comme Appgyver ou OutSystems proposent des interfaces simplifiées pour concevoir son application mobile : on y trouve des modèles prédéfinis, des fonctionnalités avancées (notifications push, géolocalisation…), ainsi que des assistants pour publier l'app sur les stores dédiés (App Store et Google Play).

Comment choisir sa plateforme « No code » ?

Face à la multitude d'outils « No code » disponibles sur le marché, il peut être difficile de choisir celui qui conviendra le mieux à son projet. Voici quelques critères à prendre en compte :

Les fonctionnalités proposées . Assurez-vous que la solution choisie dispose de toutes les options dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à consulter des comparatifs et des avis en ligne pour vous faire une idée précise des possibilités offertes par chaque plateforme.

. Assurez-vous que la solution choisie dispose de toutes les options dont vous pourriez avoir besoin. N'hésitez pas à consulter des comparatifs et des avis en ligne pour vous faire une idée précise des possibilités offertes par chaque plateforme. La compatibilité avec vos autres outils . Si vous utilisez déjà certaines applications dans votre entreprise (CRM, services de messagerie…), assurez-vous que la plateforme « No code » retenue puisse s'y connecter sans problème.

. Si vous utilisez déjà certaines applications dans votre entreprise (CRM, services de messagerie…), assurez-vous que la plateforme « No code » retenue puisse s'y connecter sans problème. Le prix : comparez les tarifs pratiqués par les différentes solutions. Tenez compte de leur offre gratuite (si elle existe) ainsi que des éventuels coûts supplémentaires selon les fonctionnalités utilisées.

comparez les tarifs pratiqués par les différentes solutions. Tenez compte de leur offre gratuite (si elle existe) ainsi que des éventuels coûts supplémentaires selon les fonctionnalités utilisées. La prise en main. Cela peut sembler évident, mais il faut que la plateforme « No code » choisie soit simple d'utilisation et intuitive. Profitez des périodes d'essai gratuites pour tester plusieurs outils. Déterminez ainsi celui qui vous convient le mieux.

Comme toute nouvelle compétence, pour maîtriser pleinement le No Code, il faut suivre la bonne formation. Cette dernière doit s'adapter à votre niveau de connaissance et à vos objectifs spécifiques. Parmi les nombreuses ressources disponibles en ligne, certaines sont gratuites, tandis que d'autres sont payantes. Les formations peuvent varier en termes de durée, allant de quelques semaines à plusieurs mois pour les plus avancées. Les principaux acteurs du marché proposent également des formations certifiantes. Informez-vous sur Appgyver Academy, Bubble Bootcamp ou encore Glide School.

Lorsque vous choisissez une formation, assurez-vous d'examiner attentivement le programme et les sujets abordés. Concentrez-vous sur des formations qui couvrent un large éventail d'applications et de plateformes No Code afin d'acquérir une expertise étendue dans le domaine.

Combien de temps faut-il pour se former au No Code ?

La durée nécessaire pour acquérir des compétences solides en No Code dépend largement de votre niveau de départ et de vos objectifs personnels. Pour ceux qui sont déjà familiers avec la technologie et possèdent des compétences en développement web, il ne faudra peut-être que quelques semaines pour maîtriser les bases du No Code. Cependant, si vous êtes complètement novice dans ce domaine, cela peut prendre plusieurs mois pour être pleinement capable de créer et gérer des projets sans avoir besoin de coder.

Notez que la pratique est cruciale. Passez régulièrement du temps à expérimenter et travailler sur différents projets. Cela aidera non seulement à renforcer les compétences acquises lors de la formation, mais permettra également de développements supplémentaires plus rapidement.

