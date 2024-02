Le CRM, un outil indispensable pour les entreprises

Les entreprises cherchent constamment de nouveaux moyens de se démarquer, tant au niveau de leurs produits que de leurs services. Cela se remarque notamment au niveau de la gestion de la relation client. Il ne suffit plus d’avoir un simple fichier Excel rempli de coordonnées des clients potentiels. L’utilisation d’un outil spécialisé, dont le CRM permet d’offrir une expérience personnalisée à chaque prospect et à chaque client.

Le CRM est un outil qui peut prendre en charge toutes les interactions avec les clients, du début jusqu’à la fin. Il donne la possibilité de mieux connaître ses clients et de répondre à leurs besoins. Il centralise également toutes ces informations, ce qui facilite la communication entre les équipes marketing, ventes et service client.

Qu’est-ce qu’un CRM ?

Le CRM est un ensemble d’outils et de processus permettant aux entreprises de gérer leurs interactions avec leurs clients. L’acronyme CRM désigne le Customer Relationship Management dans la langue anglaise, tandis que le terme français équivalent est GRC, pour Gestion de la Relation Client. Les deux termes sont donc interchangeables et renvoient au même concept.

Les différents types de CRM

On trouve sur le marché plusieurs variétés de CRM, chacune offrant différentes fonctionnalités. Certaines variétés se concentrent principalement sur la gestion des contacts et la communication avec les clients, tandis que d’autres incluent également des fonctionnalités de marketing, de vente et de support. Le choix d’un type de CRM en particulier dépendra principalement des besoins spécifiques de votre entreprise.

Les CRM basés sur le cloud, aussi connus sous le nom de CRM SaaS (Software as a Service), sont généralement les plus courants et peuvent être moins chers que d’autres options. Ces solutions sont hébergées par le fournisseur du logiciel et peuvent être accessibles via le Web, ce qui facilite leur installation et leur gestion.

Les logiciels de CRM auto-hébergés sont installés sur les serveurs de votre entreprise. Ils nécessitent dans la plupart des cas un investissement initial plus important que les solutions basées sur le cloud. Cependant, une fois installés, ils peuvent offrir plus de contrôle et de personnalisation pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

À quoi sert un CRM ?

Optimiser la relation client

Un CRM aide à améliorer la qualité de la communication avec les clients en centralisant toutes les informations à leur sujet dans une base de données unique. De cette façon, les commerciaux, marketeurs, et employés du support client disposent d’une vue complète des informations pertinentes concernant chaque client. Ces données leur permettent donc de communiquer de manière personnalisée, cohérente et efficace avec les clients, pour ainsi améliorer leur satisfaction et leur fidélité.

Automatiser les campagnes marketing

Un CRM donne également la possibilité d’organiser des opérations marketing ciblées en automatisant l’envoi de messages promotionnels à différents segments de clientèle. Grâce à un ciblage précis basé sur des critères, tels que les préférences d’achat ou le comportement passé, il est possible d’adapter la communication pour toucher les bonnes personnes au bon moment.

Améliorer le service client

Grâce au suivi de l’historique complet des interactions avec chaque client, les agents de support peuvent rapidement accéder aux informations dont ils ont besoin pour répondre de manière pertinente aux demandes qui leur sont soumises. Ainsi, le temps de réponse est réduit et la résolution des problèmes est facilitée.

Répartir les demandes entre les agents de support

Un CRM peut également aider à la gestion efficace des équipes de support en assignant automatiquement les nouveaux tickets entrants aux agents disponibles. Cela évite la surcharge de certains agents et assure une répartition équilibrée du travail auprès de tous les membres de l’équipe.

Quels sont les avantages d’utiliser un CRM ?

L’implantation d’un CRM au sein de votre société offre de nombreuses opportunités. Cela permet notamment d’avoir une meilleure gestion des données clients. Cet outil logiciel centralise l’ensemble des informations relatives à vos clients et prospects. Vous pouvez ainsi mieux les connaître et répondre à leurs attentes de manière personnalisée.

Cet outil contribue aussi à l’amélioration de la communication interne. Il optimise la circulation des informations entre les différents services de votre entreprise (commercial, marketing, service client). Cela favorise la collaboration et la cohésion au sein de l’équipe. Les employés disposent ainsi d’une vision globale des interactions avec chaque client, facilitant leur travail et améliorant leur efficacité.

Il permet d’ailleurs de simplifier le suivi des ventes. Grâce à un CRM, il est possible d’analyser en temps réel et de suivre en détail toutes les étapes du processus de vente, depuis la prospection jusqu’à la conclusion d’un contrat, en passant par la prise de contact, la négociation ou encore le support après-vente. Ainsi, l’outil vous permet d’avoir une vue d’ensemble de vos performances commerciales et de prendre les décisions nécessaires pour augmenter votre chiffre d’affaires.

Enfin, il donne l’accès à des indicateurs clés de performance. Ce logiciel fournit des données précises et concrètes sur votre activité, qui vous aideront à ajuster vos actions et stratégies en conséquence. Par exemple, vous pourrez mesurer l’efficacité de vos campagnes marketing, évaluer la satisfaction de vos clients ou encore identifier les opportunités de vente les plus prometteuses.

Quels sont les meilleurs CRM ?

Salesforce, le leader du marché

Cet outil est sans aucun doute l’un des piliers du marché des CRM. Salesforce dispose d’un interface utilisateur conviviale, d’un large éventail de fonctionnalités et de nombreuses options d’intégrations. Cela en fait une solution intéressante pour tout type d’entreprise, quelle que soit sa taille.

Parmi les principales caractéristiques de la plateforme, citons la gestion des leads, des contacts et des opportunités commerciales, ainsi que la mise en place de campagnes marketing via différents canaux de communication (email, réseaux sociaux, webinars, etc.). De plus, Salesforce offre des modules supplémentaires dédiés aux services de support client, comme le suivi des incidents et la gestion de projet.

Grâce à son interface graphique adaptable et intuitive, Salesforce permet une prise en main rapide pour les équipes. Par ailleurs, la plateforme est entièrement personnalisable et extensible grâce à son écosystème d’applications tierces disponibles via l’AppExchange. Enfin, il est important de souligner que Salesforce s’appuie sur des technologies cloud, garantissant ainsi fiabilité, sécurité et évolutivité.

Hubspot, un CRM axé sur l’inbound marketing

Cet outil est initialement pensé comme un logiciel d’inbound marketing. Néanmoins, Hubspot a rapidement étendu ses fonctionnalités pour proposer un CRM complet. Sa particularité réside dans sa conception orientée vers les interactions clients. Cela favorise notamment le suivi précis du parcours client et l’automation de différentes actions marketing (emails automatiques, publication sur les réseaux sociaux, etc.).

Outre la gestion des leads et des contacts, Hubspot propose également des outils tels que le SEO, l’emailing, le blogging et les réseaux sociaux, le tout directement au sein de la plateforme. Et pour ne rien gâcher, de nombreuses intégrations sont possibles avec des solutions de messagerie, d’e-commerce, de support client ou encore de comptabilité.

Pipedrive : simplicité et efficacité pour les ventes

Davantage axé sur les entreprises cherchant à optimiser leur processus de vente, Pipedrive est un outil CRM qui se concentre sur le suivi, l’organisation et la gestion des affaires en cours. Son interface sous forme de tableau de bord permet une visualisation rapide des activités commerciales, avec un code couleur pour vous aider à repérer les priorités et garantir que rien ne tombe entre les mailles du filet.

Avec Pipedrive, la collaboration est facilitée au sein de vos équipes de vente. Chaque utilisateur peut accéder aux informations spécifiques dont il a besoin tout en ayant une vision globale des performances de chacun. De plus, l’outil facilite également la communication avec les clients. La synchronisation automatique avec votre messagerie permet de suivre les échanges directement dans la fiche de contact ou lead concerné.

Odoo, un CRM intégré à un système complet

Ce logiciel est bien plus qu’un simple outil CRM. Odoo est une solution complète de gestion d’entreprise, couvrant notamment l’ERP (Enterprise Resource Planning), la comptabilité ou encore la production. Le module CRM d’Odoo offre une gamme de fonctionnalités similaires à celles des autres outils présentés ici (gestion des leads, des contacts, des opportunités de vente…).

L’avantage principal d’opter pour cette solution réside dans le fait que tous les modules Odoo sont interconnectés, ce qui minimise les doublons et les pertes d’informations entre les différents services de votre entreprise. Par ailleurs, Odoo est conçu pour être évolutif, c’est-à-dire que vous pouvez ajouter des modules supplémentaires selon les besoins de votre entreprise. Le CRM d’Odoo conviendra donc particulièrement aux entreprises recherchant une solution exhaustive et intégrée à leur structure.

Ciblez les besoins spécifiques de votre entreprise

Avant d’entamer votre recherche sur les CRM, il est crucial d’évaluer les besoins spécifiques de votre entreprise. Ceci permettra de vous orienter vers les solutions CRM adaptées à votre activité et d’éviter les intermédiaires inutiles. Votre système CRM doit être conçu pour faciliter la réalisation d’objectifs tels que l’augmentation des ventes, l’amélioration du service à la clientèle et la réduction des coûts opérationnels.

L’ampleur de votre entreprise ainsi que le nombre d’utilisateurs sont également des critères déterminants dans le choix d’un CRM. Les grandes entreprises peuvent nécessiter une solution plus robuste et évolutive, tandis que les petites et moyennes entreprises peuvent privilégier des options moins complexes ou même gratuites. De même, un nombre d’utilisateurs élevé peut rendre nécessaire un système de gestion des licences d’utilisation plus approfondi, alors qu’une entreprise plus petite pourrait se contenter d’un abonnement unique.

Évaluez les fonctionnalités proposées

Une fois que vous avez cerné les besoins spécifiques de votre entreprise, il est temps d’évaluer les différentes fonctionnalités offertes par les fournisseurs de CRM. Il faut toujours tenir compte du jeu de puissance offert par le système pour être certain qu’il répondra à vos attentes en termes d’efficacité, de flexibilité et d’évolutivité.

Intégration avec les outils existants

Pour faciliter la transition vers un nouveau CRM, il est essentiel de choisir une solution qui s’intègre facilement avec les autres applications utilisées au sein de l’entreprise (comme les logiciels de comptabilité ou de projet). Cette intégration permettra non seulement de simplifier l’accès aux informations nécessaires, mais aussi de réduire les coûts associés à la migration des données et au changement des habitudes de travail des collaborateurs.

Automatisation des processus de vente

Un bon CRM doit offrir des fonctionnalités d’automatisation des processus de vente afin de faciliter le suivi et la gestion des prospects et clients. Parmi les fonctionnalités à rechercher figurent la planification des rendez-vous, la distribution automatique des leads, la personnalisation des offres marketing et la gestion des campagnes de communication. Ces automatismes garantissent un gain de temps considérable et permettent de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

Reporting et Tableau de bord

La capacité du CRM à fournir des rapports personnalisables et un tableau de bord intuitif est un critère incontournable. Il est crucial d’opter pour une solution qui facilite la compréhension des performances de l’entreprise, avec des indicateurs clés tels que le taux de conversion, les opportunités manquées ou encore le retour sur investissement des campagnes marketing.

Tenez compte de la qualité du support client

Même si vous choisissez un CRM réputé pour ses qualités techniques, il peut arriver qu’un problème se présente au niveau de l’utilisation quotidienne du logiciel. Dans ces moments-là, la disponibilité et la qualité du support client sont primordiales. Assurez-vous que le fournisseur dispose d’une équipe compétente et disponible, capable de répondre rapidement à vos questions et demandes d’aide.

Style d’apprentissage et formation

La courbe d’apprentissage associée à l’utilisation d’un nouveau CRM varie en fonction du style d’apprentissage de vos collaborateurs et de leur familiarité avec les technologies numériques. Pour faciliter l’adoption de votre système CRM par les utilisateurs, assurez-vous que le fournisseur propose des formations adaptées à vos besoins, telles que des webinaires, des vidéos tutoriels ou des guides complets.

Comparez les tarifs disponibles sur le marché

Enfin, le coût d’un CRM constitue un élément décisif dans le choix d’une solution. N’oubliez pas de calculer l’investissement total nécessaire pour mettre en place et maintenir votre CRM, y compris les coûts liés à l’achat du logiciel, aux services d’intégration, à la formation des utilisateurs, aux mises à niveau, ainsi qu’au support technique.

Le prix moyen des CRM varie selon les fournisseurs et les fonctionnalités proposées. Pour les solutions basées sur le cloud, les tarifs mensuels par utilisateur varient généralement entre 20 et 150€, selon le niveau de fonctionnalités souhaitées. Les solutions auto-hébergées ont généralement un coût initial plus élevé, allant de plusieurs milliers d’euros à plusieurs dizaines de milliers d’euros, selon la taille de votre entreprise et les fonctionnalités souhaitées.

En prenant le temps de bien définir vos besoins et de comparer les options disponibles, vous serez prêt à choisir le CRM le plus adapté à votre entreprise. À chaque étape de cette démarche, gardez à l’esprit que le but principal est d’améliorer la relation avec vos clients afin d’accroître leur satisfaction et de les fidéliser sur le long terme.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.