GP Explorer 3 : comment suivre l’évènement de Squeezie sur Twitch ?

Deux ans après la deuxième édition, le GP Explorer revient en 2025 pour la 3e et dernière fois. Il est prêt à surprendre et à en mettre plein les yeux. Pour ne rien louper de cette course déjantée, découvrez où et quand la suivre en direct sur Twitch.

Vous souvenez-vous de la seconde édition du GP Explorer ? Elle avait fait un carton, avec plus d’un million de spectateurs sur Twitch, des courses haletantes et des surprises à chaque virage.

Avec le GP Explorer 3, Squeezie promet encore plus de sensations fortes et de moments imprévisibles. Déjà, 200 000 billets ont été vendus, preuve du fort engouement pour cette troisième édition. Alors, si vous voulez être dans le coup, voici comment suivre chaque instant en direct sur Twitch.

Préparez-vous pour trois jours de folie avec GP Explorer 3

Si vous ne le savez pas encore, c’est Squeezie qui est aux commandes du GP Explorer 3. Et des deux précédentes éditions d’ailleurs.

Pour rappel, il s’agit d’une course de Formule 4 un peu spéciale, où ne se retrouvent pas seulement des pilotes professionnels. Mais aussi des chanteurs, des créateurs de contenus et d’autres personnalités du web.

GP Explorer 3 : la bande-annonce officielle 🎬



Suivez les courses en direct le 4 et 5 Octobre prochain sur ma chaîne Twitch 🏎️ pic.twitter.com/X9yefyw4e0 — M8 Squeezie (@xSqueeZie) September 11, 2025

Pour cette édition 2025, ce sera un peu différent. Puisque le GP Explorer 3 s’étale sur trois jours, avec un programme inspiré des grands prix professionnels.

Au menu ? Plus d’activités, des essais chronométrés, des qualifications et bien entendu la course finale. L’évènement se déroule du 3 au 5 octobre 2025 sur le circuit Bugatti du Mans.

Pour accompagner cette évolution, l’équipe de production a fait appel à des professionnels reconnus. L’événement sera présenté par la journaliste Cécile Grès et Rivenzi.

Les commentaires techniques et stratégiques seront assurés par Christian Choupin de France Télévisions et Théo Pourchaire, pilote Peugeot et champion de F2 et F4.

Et pour ne rien rater de l’ambiance en coulisses, Bastiane Du Masle racontera tout ce qui se passe derrière les caméras.

Ce n’est pas que sur Twitch

Squeezie a confirmé que sa chaîne Twitch diffusera le GP Explorer 3 le samedi et le dimanche. Pour y accéder, ouvrez votre navigateur et allez sur https://www.twitch.tv. Dans la barre de recherche, tapez Squeezie et cliquez sur sa chaîne officielle. Vous verrez le live dès qu’il commencera.

Si vous êtes sur smartphone ou tablette, rendez-vous sur l’application Twitch. Si vous ne l’avez pas encore, téléchargez-la depuis l’App Store (iOS) ou le Play Store (Android). Une fois l’application ouverte, recherchez Squeezie pour accéder au live.

🚨 La journée du dimanche du GP Explorer 3 sera diffusée sur France TV ! 🤯📺



• Essais libres sur la plateforme France TV

• Qualifications sur France 4 et la plateforme France TV

• Course sur France 2 et la plateforme France TV



La journée du samedi sera d'ailleurs finalement… pic.twitter.com/b6CHAxR3SK — Tear Off (@TearOffFR) June 4, 2025

Sachez qu’il existe d’autres façons de ne rien rater du GP Explorer 3. Les contenus et informations liés à l’évènement sont également disponibles sur le site officiel du Maine Libre et son application.

En parallèle, France Télévisions assure la diffusion. Les essais libres auront lieu dimanche dès 8h30 sur france.tv. Quant aux qualifications, elles commenceront à 12h30 sur France 4 et France.tv. La course finale sera aussi à suivre sur France 2 et france.tv. Enfin, le podium avec la remise des prix sera disponible sur france.tv.

