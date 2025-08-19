Made by Google 2025 : le Pixel 10 enfin dévoilé ! Comment suivre en direct ?

Le compte à rebours pour Made by Google 2025 est lancé. Voici donc tout ce qu’il faut savoir pour le suivre en direct.

Vous ne voulez rien rater du Made by Google 2025 ? Normal ! C’est LE rendez-vous où l’on découvre les futurs joujoux du géant de Mountain View. Alors, bloquez votre soirée du mercredi 20 août dès 19h (heure française). Car le grand show annuel de Google aura lieu ce jour-là.

À quoi s’attendre pour le Made by Google 2025 ?

Fidèle à la tradition, Google donne cette année encore rendez-vous aux passionnés de technologie. Au menu ? Comme toujours, Google présente ses nouveautés high-tech.

Parmi les plus attendus figurent les smartphones de la série Pixel 10. Il s’agit du Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL et 10 Pro Fold. Même si Google est resté discret, les fuites ont fait le tour du web. Et selon les rumeurs, ces smartphones promettent du lourd en matière de performances et fonctionnalités.

Mais le Pixel 10 ne sera pas le seul à faire sensation ce mercredi 20 août. La Pixel Watch 4 pourrait elle aussi être dévoilée. Les informations qui circulent sur cette montre connectée sont prometteuses. Les fonctionnalités seraient enrichies. L’autonomie serait aussi améliorée par rapport aux modèles précédents.

En plus, les Pixel Buds 2a pourraient être annoncés pendant le Made by Google 2025. Ces écouteurs, déjà partiellement dévoilés par Google, se distinguent par leur design soigné. Ils ont aussi des fonctionnalités pratiques. Et ils devraient rester accessibles niveau prix.

Ne ratez rien, suivez le live !

Tout le monde peut suivre Made by Google 2025. Bien sûr, à condition d’être à l’heure. Pour cela, pas besoin de se déplacer Il suffit juste de se connecter à la chaîne YouTube de la firme, le mercredi 20 août à 19 heures (heure française).

Oui, encore une fois, Google a choisi août plutôt qu’octobre. Un petit coup stratégique pour prendre de l’avance sur Apple et son keynote de septembre. Ainsi, pour suivre le live, cliquez sur le lien ci-dessous !

Côté Pixel 10, les précommandes devraient normalement démarrer le jour même de la conférence. La sortie suivra environ une semaine plus tard. Et c’est aussi lors de cet grand évènement de Google que nous connaîtrons enfin le prix officiel. Alors, préparez-vous !

