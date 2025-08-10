Google Pixel Watch 4 : un énorme leak révèle toutes les nouveautés

Ce leak offre un avant-goût prometteur de la Google Pixel Watch 4. Il vient enrichir les rumeurs qui circulent déjà sur la toile. Et à en croire ces révélations, ce bijou technologique a de quoi séduire.

Comme beaucoup d’entre vous, je suis impatiente de découvrir ce que la future montre connectée Google a dans le ventre. Ces derniers temps, les rumeurs ont fusé de toutes parts. Toutes aussi prometteuses les unes que les autres.

Alors, à quelques jours de l’annonce officielle, pouvoir déjà jeter un coup d’œil à ce bijou technologique n’est pas mal non ? Ce leak d’Evan Blass sur la Pixel Watch 4, partagé vendredi dernier, tombe donc à point nommé. Il nous confirme que cette montre connectée risque bien de séduire encore davantage que ses prédécesseurs.

Google Pixel Watch 4, un leak plein de promesses

Le leaker américain Evan Blass, alias Evleaks, vient de dévoiler des infos intéressantes qui font déjà beaucoup parler sur la Pixel Watch 4. Sa source? Rien de moins que la communication marketing officielle de Google.

Alors, qu’est-ce qui nous attend ? D’abord, la montre connectée serait équipée d’un écran « Actua 360 » capable d’un pic de luminosité de 3000 cd/m². Même en plein soleil, on devrait voir ce qui s’y trouve sans plisser les yeux. Ceux qui ont déjà testé la Galaxy Watch 8 ou l’Apple Watch Ultra 2 savent à quel point cette luminosité fait la différence.

Mais là où ça devient vraiment intéressant, c’est du côté de l’autonomie. Selon le leak, la Pixel Watch 4 pourrait tenir entre 30 et 40 heures avec l’affichage always-on activé, selon la taille choisie. Une belle avancée par rapport à la Pixel Watch 3. Il se pourrait aussi que la montre connectée s’améliore côté charge. La vitesse de recharge pourrait augmenter de 25 %, pour plus d’efficacité.

Pour une expérience renforcée

Google ne se contente pas d’améliorer l’autonomie. Car selon le leak, la Pixel Watch 4 pourrait aussi embarquer un GPS double fréquence. Ce qui permettrait une localisation bien plus précise en extérieur. Les sportifs, eux, devraient être encore mieux servis avec pas moins de 40 profils d’entraînement intégrés.

Par ailleurs, Google ne laisserait rien au hasard côté santé et sécurité. La montre proposerait un panel complet de capteurs, dont l’ECG, le suivi de la SpO₂, la fréquence respiratoire, et la variabilité de fréquence cardiaque (HRV). La détection de perte de pouls (LoPD), déjà présente sur les modèles précédents, serait également conservée.

En plus, cette dernière version de montre connectée de Google arriverait en deux tailles, 41 et 45 mm. Comme sa grande sœur. Pour le design, pas de révolution à attendre. Elle conserverait les lignes élégantes et reconnaissables de la version précédente. Pourtant, Gemini serait en place, censée offrir une assistance plus personnalisée.

Certes, si ce Pixel Watch 4 leak dit vrai, cette montre connectée de Google pourrait bien s’imposer comme une référence incontournable sur le marché. Mais pour découvrir toutes les nouveautés en détail, il faudra patienter jusqu’au 20 août, date de l’événement « Made by Google ». Ce moment où la marque dévoilera aussi le Google Pixel 10.

Et vous, qu’attendez-vous de la Google Pixel Watch 4 ? Quelles fonctionnalités vous font le plus rêver ? Pensez-vous qu’elle saura répondre à vos attentes ? Partagez votre avis en commentaire !

