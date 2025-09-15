SIDO & Lyon Cyber Expo 2025 : le duo technologique de la transformation numérique et de la cybersécurité – les 17 et 18 septembre à Lyon

Dans un contexte où l’innovation technologique ne peut plus se penser sans cybersécurité, SIDO (11e édition) et Lyon Cyber Expo (2e édition) s’affirment comme les événements incontournables pour accompagner les entreprises vers un avenir numérique performant, durable et sécurisé.

Rendez-vous les 17 et 18 septembre 2025 à la Cité Internationale de Lyon, pour deux jours

d’immersion au cœur des technologies et des solutions qui façonnent le futur de nos

organisations.

Deux salons complémentaires pour une vision globale de

l’innovation

SIDO, événement dédié aux technologies IoT, IA, robotique et XR, et Lyon Cyber Expo,

100 % orienté cybersécurité, proposent une approche intégrée des enjeux numériques

d’aujourd’hui. Cette synergie unique permet aux décideurs d’aborder la transformation

digitale sous tous ses angles : innovation, résilience, compétitivité… et sécurité.

Dans un même lieu, les visiteurs bénéficieront d’une veille complète, de rencontres

ciblées, de démonstrations concrètes et de retours d’expériences inspirants,

favorisant les échanges entre directions générales, innovation, techniques, IT, achats,

production, qualité…

SIDO : le rendez-vous incontournable des technologies 4.0

Depuis 11 éditions, SIDO s’impose comme le rendez-vous de référence pour toutes les

organisations qui souhaitent engager ou concrétiser leur transformation digitale. Les

visiteurs y retrouvent l’ensemble des briques technologiques essentielles à la

transformation numérique : connectivité, hardware, software, IA, interfaces hommemachine, robotique collaborative, XR, etc.

Avec un format combinant exposition, conférences et retours d’expérience, SIDO

permet d’explorer les usages concrets et les tendances émergentes. En 2025,

l’événement réunira 380 exposants comme STMicroelectronics, Arrow, Steliau

Technology, Vodafone, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Advantech, Avnet Silica,

Congatec, ou encore Groupe Synov et Kontron.

Au programme : plus de 60 sessions animées par près de 200 speakers sur les thèmes

clés de l’industrie du futur, de la robotique, de la data et l’IOT, de l’IA ou encore de l’impact

environnemental des technologies.

IMPACT by SIDO : vers un numérique plus responsable

SIDO réaffirme son engagement pour une transition numérique durable avec la zone

IMPACT by SIDO, en partenariat avec la Métropole de Lyon. Cet espace inauguré en 2024 met en lumière les solutions technologiques alliant performance et sobriété : IoT, IA, XR ou robotique à faible empreinte environnementale.

Cette zone réunit 15 start‑ups présentant des innovations IoT, IA, XR ou robotiques,

toutes articulées autour d’un modèle durable dans des secteurs variés : industrie,

transport, énergie, Smart City…

Des acteurs engagés comme AEONICS, AFB France, AICO Technology, IDEEE, Mavana,

E-Recycle, ou La Fresque du Numérique y présenteront leurs initiatives.

Sur cette thématique Numérique Responsable, les participants pourront assister à 7 tables

rondes dédiées :

Ambient IoT : vers un avenir connecté sans batterie ?

Matières premières, composants électroniques : vers un sourcing numérique souverain et responsable ?

Planification urbaine, gestion de l’eau, végétalisation : quand les territoires adoptent l’IA frugale

De l’économie de la fonctionnalité à l’économie circulaire : quand la tech transforme les modèles économiques

Éco-conception, ACV : comment réduire l’impact environnemental des projets IoT ?

Face au défi énergétique, l’IA fait-elle partie des causes ou des solutions ?

Smart City : comment trouver le bon équilibre entre high tech et low tech ?

INNOROBO by SIDO : la robotique de nouvelle génération en action

En 2025, SIDO remet la robotique au cœur de l’innovation en relançant INNOROBO, un

espace entièrement dédié à la robotique nouvelle génération, portée par le développement de l’IA Générative.

Cette zone s’adresse aux décideurs en quête de solutions concrètes pour répondre à des

enjeux de productivité, d’expérience utilisateur ou de transformation numérique à travers

l’intégration de technologies robotiques avancées.

L’objectif ? Stimuler une dynamique collaborative entre les porteurs d’innovations et les

utilisateurs industriels, en valorisant l’ensemble de la chaîne technologique : robots

articulés, cobots, robots mobiles, mais aussi composants critiques (IA embarquée, vision,

navigation, interfaces homme-machine), ingénierie et systèmes intelligents intégrés.

Du secteur de la santé à celui de la logistique, en passant par le bâtiment ou la mobilité,

cette zone met en lumière tout le potentiel d’une robotique intelligente, agile et

interconnectée, véritable levier de compétitivité.

Accompagnée notamment par Coboteam, le pôle CIMES et Robotics Valley, INNOROBO

rassemble un écosystème riche d’acteurs innovants tels que AICA, Atol CD, Faulhaber, Maxon,Fit Robotique, Enchanted Tools, Innodura, OnRobot, Cenit et bien d’autres encore.

Lyon Cyber Expo : la cybersécurité prend de l’ampleur

Alors que les cybermenaces s’intensifient, Lyon Cyber Expo prend de l’ampleur en

doublant sa surface d’exposition pour accueillir 150 exposants spécialisés en

cybersécurité. Parmi eux : Hexatrust, Metsys, Orange Cyberdéfense, Thales, Smile,

Hermitage Solutions, Free Pro, Almond, Wallix et bien d’autres acteurs clés du secteur.

Véritable plateforme d’échanges stratégiques, l’événement s’adresse aux DSI, RSSI,

dirigeants et décideurs métiers, avec une ambition claire : anticiper les menaces,

partager les meilleures pratiques, tisser des partenariats technologiques et construire

ensemble un écosystème numérique résilient.

En parallèle de l’exposition, deux salles de conférences accueilleront plus de 30 sessions

animées par 90 experts. Ces temps forts permettront de décrypter les enjeux majeurs du

moment : menaces émergentes, réglementation, sécurité des systèmes industriels, analyse des risques, réponse aux incidents, mais aussi sensibilisation et cas d’usage concrets.

En complément, Lyon Cyber Expo organise un challenge Capture The Flag en collaboration avec Root-Me Pro : un terrain d’entraînement exigeant, propice à la collaboration, à la montée en compétences et à la valorisation des savoir-faire cyber du territoire. Près de 70 participants sont attendus.

L’objectif ? Outiller les professionnels avec des solutions concrètes, opérationnelles et

contextualisées pour faire face à une cybersécurité devenue un impératif stratégique.

📍 Édition #5 SIDO & Lyon Cyber Expo 2025

17 & 18 septembre 2025

Cité Internationale – Lyon

Événements gratuits – réservés aux professionnels

1 badge = 2 événements → Inscription gratuite en ligne

Inscriptions sur : https://www.sido-lyon.com/ ou sur : https://

www.lyoncyberexpo.com/

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.