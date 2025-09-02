PlayStation 6 : premier leak du prix, elle va piétiner la concurrence

Voilà une fuite qui fait rêver les gamers ! La PlayStation 6 pourrait s’afficher à un prix qui la placerait parmi les appareils haut de gamme accessibles. De quoi déjà mettre l’eau à la bouche.

Je ne sais pas vous, mais moi, dès qu’une grande marque annonce un nouveau produit, je me dis qu’il va falloir casser la tirelire. On a tous cette idée en tête que la qualité coûte forcément un bras.

Mais à en croire les dernières infos du leaker KeplerL2, la PlayStation 6 pourrait séduire en matière de prix. En plus de ses fonctionnalités déjà prometteuses, elle serait proposée à un tarif défiant toute concurrence.

Une surprise côté prix de la PlayStation 6

Une affirmation du leaker KeplerL2, publiée sur les forums NeoGAF, a immédiatement attiré l’attention des gamers. Normal ! Elle parle d’argent. La fuite concerne en réalité l’APU Magnus, censé équiper la future Xbox. Mais elle suggère que cette prochaine console de Microsoft pourrait coûter deux fois plus cher que la PlayStation 6.

Or, selon ces rumeurs, la PlayStation 6 maintiendrait un prix similaire à celui de la PlayStation 5. Même chose pour la version portable de la PS6, une nouveauté qui ravira les amateurs de gaming nomade.

⚠️ RUMEUR : LA PS6 pourrait être une console de salon et portable avec le nom de code « Orion » et « Canis » !



Le prix serait apparement plus abordable que celle de la PS5 Pro et pourrait sortir pour fin 2027 ou début 2028 ! pic.twitter.com/xE7JOsSnS2 — Gaak.fr (@gaak_fr) August 11, 2025

Cette révélation du prix de la PlayStation 6 arrive à point nommé, d’autant que ses performances s’annoncent incroyables. En effet, d’autres fuites révèlent que cette console de Sony pourrait offrir trois fois plus de puissance que son prédécesseur.

Elle devrait cette puissance à son processeur AMD Orion basé sur l’architecture Zen 6. Elle embarquerait aussi huit cœurs CPU. Ce qui promettrait une expérience de jeu impressionnante.

La prochaine reine de la console ?

Si ces infos sur le prix se confirment, la PlayStation 6 pourrait bien devenir la prochaine reine des consoles. Pourquoi ? Parce que le succès d’une console dépend en grande partie de son coût.

Aujourd’hui, les joueurs recherchent avant tout le meilleur rapport qualité‑prix. D’ailleurs, qui voudrait dépenser plus alors qu’une alternative moins chère offre les mêmes performances ?

Une PlayStation 6 qui s’avère deux fois moins chère que la prochaine Xbox signifie que cette dernière pourrait se retrouver en difficulté dès son lancement. Un problème déjà visible avec la génération actuelle. Car la Xbox actuelle se vend moins de la moitié des unités de la PS5.

D’autant plus que les nouvelles consoles pourraient arriver la même année, en 2027. Pourtant, pour l’instant, ni PlayStation ni Xbox n’ont encore officiellement dévoilé leurs matériels.

Attention toutefois à ne pas trop s’emballer. Ces informations restent pour l’instant des spéculations. Rien n’est confirmé concernant le prix ou les fonctionnalités des nouvelles consoles.

