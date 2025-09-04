Poutine et Xi bientôt immortels ? Un micro ouvert capte une discussion secrète

Lors d’un défilé militaire à Pékin, un micro resté ouvert a surpris Vladimir Poutine et Xi Jinping en pleine conversation inattendue : greffes d’organes, biotechnologies, immortalité… Un échange qui en dit long sur l’obsession des puissants pour leur propre longévité, mais aussi sur les inquiétudes démographiques en Russie et en Chine.

Un micro qui traîne et c’est tout un fantasme de puissance qui se dévoile. C’était censé être une parade militaire grandiose, célébrant la fin de la Seconde Guerre mondiale et la puissance chinoise.

Mais ce que retiendra l’Histoire, c’est sans doute une conversation captée par un micro indiscret : Poutine, par la voix de son interprète, évoquant les greffes d’organes comme moyen de « vivre de plus en plus jeunes, et peut-être même d’atteindre l’immortalité ».

Réponse de Xi Jinping, pince-sans-rire : « Dans ce siècle, il est prévu que les gens puissent vivre jusqu’à 150 ans. »

Quand les puissants rêvent d’éternité

Après la datcha et le jet privé, le dernier luxe : du temps en plus. Les élites politiques ne se contentent plus d’accumuler des richesses, elles veulent aussi repousser leur date de péremption.

Poutine aurait déjà consulté un « gourou anti-âge » russe — décédé, ironie du sort, à 77 ans.

Dans le passé, Berlusconi vantait ses cures de jouvence, pendant que les milliardaires de la Silicon Valley investissaient dans le sang jeune et les biotechs. Le fantasme est ancien : garder le pouvoir, mais surtout garder la jeunesse.

Derrière le fantasme : un casse-tête démographique

Si Poutine et Xi évoquent l’éternité, c’est aussi parce que leurs nations vieillissent à vitesse grand V.

En Russie, l’espérance de vie stagne sous les 73 ans et la population devrait chuter de 6,4 % d’ici 2050 selon l’OMS.



selon l’OMS. En Chine, les projections annoncent une population réduite de moitié dans 30 ans. Les dépenses de santé pourraient exploser à 33 trillions de dollars en 2060 si rien n’est optimisé.



L’immortalité est donc peut-être moins une lubie personnelle qu’une fuite en avant politique face à un mur démographique…

Biotechnologies et greffes : science ou science-fiction ?

Aujourd’hui, environ 157 000 greffes d’organes sont réalisées chaque année dans le monde. Un marché estimé à 44 milliards de dollars d’ici 2033.

Mais ces interventions prolongent la vie de quelques années, elles ne réécrivent pas la biologie humaine. Une greffe pulmonaire, par exemple, offre une survie médiane de 5,5 ans.

Comme le rappelle le Dr James Markmann, chirurgien transplantologue au Massachusetts General Hospital :

« Rien ne permet de croire que les greffes d’organes puissent mener à l’immortalité ou à une vie de 150 ans. Les vraies priorités restent l’accès équitable aux transplantations et les enjeux éthiques. »

Pendant ce temps, chercheurs et médecins explorent d’autres voies : le bioprinting 3D, les organes cultivés en laboratoire, ou encore la xénotransplantation (organes de porc chez l’homme).

Des avancées prometteuses, mais encore très éloignées du rêve d’éternité que se murmurent Poutine et Xi.

Entre propagande et buzz contrôlé

Sur les réseaux chinois, l’audio a rapidement circulé… avant d’être partiellement censuré.

Les internautes se sont demandé si ce « bug » n’était pas en réalité une fuite soigneusement orchestrée, histoire de montrer des dirigeants préoccupés par la science et l’avenir.

Aux États-Unis, certains parlementaires ont sauté sur l’occasion pour rappeler les polémiques liées au prélèvement forcé d’organes en Chine.

Entre obsession personnelle et calcul démographique, le dialogue volé entre Poutine et Xi en dit long sur les angoisses des puissants. L’immortalité, pour eux, est autant une utopie qu’un instrument politique.

Alors, allons-nous nous coltiner Xi Jinping, Poutine et leurs comparses jusqu’à la fin de nos vies de misérables mortels ?

Malgré les milliards investis, la science est claire : les greffes sauvent, elles ne rendent pas éternel. Reste cette question vertigineuse : si demain la longévité devenait réellement extensible, serait-elle offerte aux peuples… ou confisquée par leurs dirigeants ?

Et vous, qu’en pensez-vous ? Les élites seront-elles bientôt immortelles ? Ou s’agit-il d’une discussion fantaisiste entre deux dictateurs cherchant à briser la glace ? Partagez votre avis en commentaire !

