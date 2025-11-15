Metroid Prime 4 : le trailer gameplay choque tout le monde ! Le vrai banger Switch 2 ?

Personne ne s’attendait à ça. Le trailer de Metroid Prime 4 débarque avec une puissance inattendue et fait transpirer la Switch 2. Alors, Nintendo tient-il enfin son vrai jeu next-gen ?

Metroid Prime 4 est devenu un mythe. Annoncé il y a huit ans et ballotté par un développement chaotique, il avait glissé dans la case des jeux dont on ne sait plus s’ils sortiront un jour. Les premiers trailers n’ont pas aidé, avec une ambiance plate, une action mollassonne et des critiques en rafale. Beaucoup avaient fini par lâcher l’affaire. Mais tout bascule quand Nintendo lâche un trailer de Metroid Prime 4 qui change tout. Une démo grandeur nature du potentiel de la Switch 2.

Metroid Prime 4 : un trailer qui prouve la puissance de la Switch 2

Ce nouveau trailer de Metroid Prime 4 n’a rien à voir avec les vidéos précédentes. Et pour cause, les anciennes bandes-annonces tournaient sur Switch 1. C’était LE détail qui manquait pour comprendre le manque d’enthousiasme.

La version Switch 2, elle, balance une claque technique. L’intro en mode portable affiche du 1080p à 60 fps. Cela avec une densité d’action qui rappelle un début de campagne façon Call of Duty. C’est nerveux, propre et spectaculaire.

On retrouve même deux modes graphiques. Le premier propose du 1080p en 120 fps en mode Performance. Le second affiche de la 4K à 60 fps en mode Qualité.

Ainsi, la Jungle Furieuse, premier biome, en met plein les yeux avec ses panoramas et sa densité visuelle impressionnante. Lumières dynamiques, végétation dense, profondeur de champ soignée. Bref, on n’avait jamais vu un jeu Nintendo aussi beau. Et la Switch 2 prouve qu’elle a bien plus à offrir qu’un simple refresh technique.

Le jeux confirme son statut de maître du genre

Une fois la surprise du trailer de Metroid Prime 4 passée, on retrouve l’essence de la saga. Le jeu 4 n’est pas qu’un FPS futuriste. C’est avant tout une aventure centrée sur l’exploration, les énigmes et les retours en arrière.

L’arsenal psychique apporte de nouvelles façons de résoudre les puzzles. Les zones à secrets se succèdent. Le premier boss exige de bien observer, de réfléchir et de trouver la stratégie adaptée.

En plus, la prise en main est plus fluide qu’avant. Les déplacements sont plus précis. La transition vers la boule morphing est aussi instantanée. Et les Joy-Cons en mode souris ajoutent une option surprenante mais redoutablement efficace pour ceux qui aiment viser à la PC. Certes, ça sent le retour en forme. Un vrai.

