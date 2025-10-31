Animal Crossing débarque sur Switch 2 ! Et la version Switch 1 reçoit un énorme DLC

C’est le genre de retour que presque tout le monde adore. Animal Crossing revient sur Switch, et cette fois, Nintendo ne fait pas dans la demi-mesure.

Le 15 janvier 2026 sera un jour à marquer d’une pierre blanche. Car Nintendo publiera à la fois une version « Switch 2 Edition » d’Animal Crossing: New Horizons et une mise à jour 3.0 pour les joueurs Switch 1. Ce sont deux expériences différentes, mais l’objectif reste le même. Celui de faire vivre l’île la plus animée de votre vie. Alors, avec des graphismes 4K, hôtel à gérer et nouvelles fonctionnalités en pagaille, il y a de quoi passer des heures à redécorer. Mais surtout à explorer et inviter ses amis.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Switch 2 : Animal Crossing en mode next-gen

Pour ceux qui passeront à la Switch 2, Nintendo promet un Animal Crossing plus beau que jamais. Déjà la définition 4K et les 30 fps offrent un rendu net et fluide. C’est idéal pour admirer chaque fleur et chaque meuble. En plus, la Nintendo Switch 2 introduit un mode souris inédit. Vous pourrez ainsi redécorer votre maison avec précision ou écrire sur le tableau de la mairie sans galérer.

TULIN AND MINERU ARE COMING TO ANIMAL CROSSING!!



YES. Animal Crossing: New Horizons is getting a Nintendo Switch 2 Edition & Free Update on January 15, 2026! pic.twitter.com/3mzHUeddtJ — Zelda Universe (@ZeldaUniverse) October 30, 2025

La boutique Nook se modernise également. Avec un mégaphone et le micro de la console, vos interactions avec vos voisins deviennent plus vivantes. Et côté multijoueur, Nintendo augmente la capacité à 12 joueurs en ligne, contre seulement 8 sur Switch 1.

Pour couronner le tout, la compatibilité GameChat et la caméra intégrée permettent de se voir pendant les sessions de jeu. Bref, la Switch 2 transforme Animal Crossing en véritable expérience next-gen.

Une mise à jour importante sur Switch 1

Les utilisateurs de Switch 2 ne sont pas les seuls à bénéficier du retour de l’Animal Crossing. Nintendo n’a évidemment pas oublié les fidèles de la première console. Le développeur a mis en place une mise à jour pour Switch 1, non seulement gratuite, mais regorge aussi de nouveautés.

La plus grosse évolution, c’est l’arrivée d’un hôtel sur votre île. Kapp’n et sa famille s’occupent du tourisme, et c’est à vous de décorer les chambres. Vous pouvez aussi organiser des activités et personnaliser les tenues des visiteurs pour maximiser leur bonheur. Plus vous réussissez, plus vous gagnez des tickets pour fabriquer des objets uniques.

Le stockage des objets passe aussi de 5 000 à 9 000 unités. La création d’objets devient plus rapide. Vous n’avez donc plus besoin de répéter dix fois la même recette. Resetti, la célèbre taupe, propose même un service de nettoyage complet de l’île, de votre maison et de la plage.

En plus, Nintendo introduit des îles secondaires, trois par joueur, entièrement personnalisables, avec météo et habitants modifiables. Les fans de rétro seront aussi servis. Parce ce nouvel Animal Crossing 3.0 intègre des consoles classiques à collectionner. Cela allant de la Game Boy à la Famicom, et même la Switch 2 en version décorative.

Les abonnés Switch Online pourront même lancer des jeux directement depuis leur salon virtuel. Côté collaborations, attendez-vous à croiser des personnages de Zelda, Splatoon. Vous aurez aussi droit à customiser votre île avec des objets LEGO. Bref, Que vous soyez sur Switch 1 ou 2, Animal Crossing devient encore plus vivant et immersif.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.