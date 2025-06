Acheter la Nintendo Switch 2, ou la Switch 1 pas chère ? Voici le meilleur choix

La Nintendo Switch reste une référence incontournable pour les amateurs de gaming, mais l’arrivée de la Switch 2 redéfinit les attentes. Avec plusieurs modèles disponibles – Switch classique, OLED, Lite et la nouvelle Switch 2 –, choisir la console idéale peut sembler complexe.

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch a conquis des millions de joueurs grâce à son concept hybride, mêlant jeu sur TV et portabilité. La Switch Lite, sortie en 2019, s’adresse aux nomades avec son format compact. La Switch OLED de 2021, quant à elle, sublime l’expérience visuelle. La Switch 2, sortie le 5 juin 2025, pousse les performances plus loin avec des améliorations significatives. Chaque modèle a ses atouts, mais leurs différences en font des choix adaptés à des profils variés.

Nintendo Switch, l’équilibre entre polyvalence et budget

La Nintendo Switch classique, avec son écran LCD de 6,2 pouces (720 p), offre une expérience hybride fluide. Connectée à un téléviseur via son dock, elle atteint le 1080 p, idéal pour des sessions multijoueurs sur des titres comme Mario Kart.

Son autonomie varie de 4,5 à 9 heures, selon les jeux. Son stockage de 32 Go, extensible via microSD, est suffisant pour la plupart des utilisateurs.

À environ 270 €, elle convient à ceux qui recherchent un compromis entre prix et polyvalence. Cependant, sa béquille fragile et son écran moins éclatant face à l’OLED peuvent freiner les plus exigeants.

OLED et Lite, idéales pour enfants et nomades

En comparaison, la Switch OLED, à 320 €, améliore ce modèle avec un écran de 7 pouces aux couleurs vibrantes et un contraste saisissant. Sa béquille large et ajustable, son dock avec port LAN et son stockage de 64 Go en font un choix premium pour les joueurs nomades.

L’autonomie reste similaire, mais l’absence de résolution Full HD en mode portable limite son attrait face à la Switch 2.

La Switch Lite, à 199 €, est la plus abordable. Compacte avec un écran LCD 5,5 pouces, cette console légère ne pèse que 275 g.

Cette Nintendo Switch est conçue pour le jeu portable uniquement, sans dock ni Joy-Con détachables. Son autonomie est de 3-7 heures et son stockage atteignant 32 Go conviennent aux joueurs occasionnels ou aux enfants.

Mais certains jeux, comme Mario Party, nécessitent des manettes supplémentaires.

La Switch 2, la nouvelle ère du gaming nomade

La Nintendo Switch 2, lancée à 469 €, n’a rien à envier à ses prédécesseurs. Son écran LCD de 7,9 pouces affiche du 1080p, avec HDR et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz pour une fluidité accrue.

En mode docké, elle supporte la 4K, idéale pour Zelda ou Metroid. Avec 256 Go de stockage et une compatibilité microSD Express, elle répond aux besoins des jeux modernes, plus gourmands.

Son autonomie annoncée de 20 heures et ses Joy-Con magnétiques, plus robustes, séduisent. Malgré cela, le problème du Joy-Con drift reste à surveiller.

La rétrocompatibilité partielle limite l’accès à certains titres de la Switch 1, mais le catalogue s’étoffe rapidement. La Switch 2 est ainsi la meilleure option si vous visez la performance et les dernières innovations.

