Nintendo Switch 2 : ne faites surtout pas cette erreur quand vous déballez la console !

La Nintendo Switch 2 arrive enfin dans nos salons, et tout le monde trépigne à l’idée de l’allumer pour la première fois. Mais attention ! Une simple erreur au moment du déballage pourrait sérieusement gâcher la fête.

Le 5 juin marque le grand retour de Nintendo avec sa très attendue Switch 2. Plus puissante, plus fine, dotée d’un nouvel écran de 7,9 pouces, elle promet de longues heures de jeu. Mais avant même de la brancher ou de la connecter à Internet, Nintendo a signalé un détail essentiel dans son manuel d’utilisation. C’est un élément de sécurité intégré à la console. Ignorer cet avertissement pourrait endommager votre machine dès sa sortie de boîte.

Ne touchez pas au film protecteur collé à l’écran de votre Switch 2

La Nintendo Switch 2 débarque enfin après des mois de rumeurs et d’attente fébrile. Si vous faites partie des chanceux qui vont poser les mains dessus dès le lancement, allez-y mollo en l’ouvrant. Nintendo vient tout juste de publier le manuel officiel de la console et une mise en garde mérite toute votre attention.

L’écran de la Switch 2 (une belle dalle de 7,9 pouces) est donc recouvert d’un film protecteur. Et là, vous vous dites peut-être que c’est « encore un film plastique moche, je l’enlève direct ! ». Je vous le déconseille.

Contrairement aux protections qu’on jette machinalement, ce film-là est collé à l’écran. Il s’agit d’un élément de sécurité intégré par Nintendo. Sa mission est de limiter les dégâts si la console tombe. Il retient les éclats de l’écran LCD pour éviter qu’ils ne se dispersent partout. Surtout si des enfants sont dans les parages. Nous retrouvons d’ailleurs le même dispositif sur la Switch OLED, lancée en 2021.

Nintendo vous avertit donc que tenter d’enlever ce film, c’est risquer de rayer, abîmer, voire casser votre console flambant neuve. Il faudrait frotter, gratter, forcer… Bref, exactement ce qu’il ne faut jamais faire avec un écran.

Alors oui, ce film est discret, presque invisible. Et non, il ne gâchera en rien votre expérience de jeu. Gardez-le, laissez-le tranquille, et profitez à fond de votre Switch 2 !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.