Le Seigneur des Anneaux : le MMO annulé par Amazon ?!

Les fans de Tolkien espéraient explorer la Terre du Milieu dans un gigantesque monde en ligne signé Amazon. Mauvaise nouvelle : la quête semble s’arrêter avant même d’avoir commencé.

Amazon Games a discrètement mis fin à son projet de MMO basé sur Le Seigneur des Anneaux. L’entreprise a confirmé une réduction importante de ses équipes et de ses projets liés aux jeux en ligne massifs. Ces changements internes ont, semble-t-il, enterré le titre inspiré de l’univers de Tolkien, sur lequel Amazon travaillait main dans la main avec le groupe Embracer.

Le Seigneur des Anneaux : encore une aventure qui s’éteint avant même de commencer

La nouvelle vient d’un ancien ingénieur gameplay senior d’Amazon Games, fraîchement licencié, qui a publié un message plein de regrets sur LinkedIn. Il affirmait avoir travaillé sur le jeu encore « balbutiant » et ajoutait avec nostalgie que les joueurs « l’auraient adoré ».

Depuis, sa publication a disparu du réseau, remplacée par un message froid : « Cette publication ne peut pas être affichée ». Une phrase presque aussi mystérieuse qu’un parchemin perdu de Gandalf.

Ce MMO annulé dans Le Seigneur des Anneaux n’était pourtant pas la première tentative d’Amazon de plonger dans la Terre du Milieu. En 2019, un autre projet similaire avait déjà été annoncé avant d’être abandonné deux ans plus tard.

Celui de 2023 devait être la revanche du studio, une renaissance espérée après New World. Ce dernier, malgré un lancement prometteur, vient lui aussi d’être mis en pause. Les développeurs ont confirmé qu’il ne recevrait plus de mises à jour, même si les serveurs resteront en ligne jusqu’en 2026.

Amazon et Embracer, de leur côté, gardent le silence. À l’heure actuelle, le jeu figure encore sur le site officiel d’Amazon Games, comme un fantôme numérique d’un rêve inachevé.

Le géant conserve tout de même deux MMO dans son catalogue : Throne and Liberty et Lost Ark, deux titres encore maintenus à flot.

