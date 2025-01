Project Phoenix : vers une renaissance de Microsoft Edge sur Windows 11 ?!

Microsoft semble déterminé à transformer son navigateur Edge en une expérience plus moderne et harmonieuse avec Windows 11. Avec le mystérieux projet Phoenix, le géant du logiciel mise sur une série d’améliorations progressives pour réinventer son navigateur. Edge sera capable de se fondre parfaitement dans l’environnement visuel de votre bureau, avec de nombreuses autres fonctionnalités.

Microsoft prépare donc un navigateur qui évolue en temps réel pour s’adapter aux couleurs et au thème de votre système. Ils appellent ça le Project Phoenix, une initiative ambitieuse pour donner un second souffle à Edge. Bien plus qu’un simple lifting, ce projet vise à intégrer des effets visuels élégants et des fonctions astucieuses, faisant d’Edge un compagnon idéal pour Windows 11. Mais ces nouveautés suffiront-elles à propulser Edge en tête des navigateurs ?

Ces derniers jours, un nom de code intrigant circule dans le web, et c’est le Project Phoenix. D’après certaines fuites, Microsoft serait en train de préparer une grande transformation de son navigateur Edge pour Windows 11.

Ici ce n’est pas question d’une énorme mise à jour qui débarque du jour au lendemain. Non, Microsoft joue la carte de la subtilité avec des nouveautés distillées au compte-gouttes. Selon Windows Latest, l’idée serait de moderniser Edge en lui ajoutant des fonctions qui collent encore mieux à l’esthétique et aux fonctionnalités de Windows 11.

Edge's "Auto PiP" feature still works in Beta and Stable (it no longer works in Dev and Canary), if you want to try it out before it stops working,here's the CLF to enable it:



–enable-features=msEdgeAutoPictureInPicture,msEdgeAutoPictureInPictureTriggerhttps://t.co/dqiIlcXTq3 pic.twitter.com/UDu8LUPY7d