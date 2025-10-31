Battlefield 6 : tout savoir sur le nouveau mode Battle Royale

Le 28 octobre 2025, Electronic Arts a fait d’une pierre deux coups. L’éditeur américain a lancé la toute première saison de Battlefield 6 et son tout nouveau mode Battle Royale, baptisé REDSEC.

Il s’agit d’un mode gratuit, explosif, et visiblement très attendu. Car à peine les serveurs ouverts, les joueurs se sont rués dessus comme à une promo Steam. Résultat ? Des files d’attente interminables pour accéder au jeu. Un peu comme en 2016 avec le tristement célèbre lancement de Battlefield 1.

Un mode qui fait le buzz

Sur X et Reddit, les captures d’écran n’ont pas tardé à envahir les fils de discussion. Certains affichaient des files de plusieurs dizaines de milliers de joueurs, tous coincés derrière la même porte virtuelle.

Rien de dramatique toutefois : à l’époque du lancement, les files grimpaient parfois jusqu’à plusieurs centaines de milliers. Cette fois, les serveurs ont tenu bon, malgré l’affluence. Un signe que les ingénieurs de DICE ont appris de leurs précédents cafouillages.

Le compte Shooter Intel, spécialisé dans les FPS, a d’ailleurs tenu à rassurer tout le monde. Selon lui, « les queues bougent particulièrement vite », et les connexions se font sans drame. Un joueur témoigne même avoir rejoint une partie « une minute après le lancement ». Comme quoi, la patience paie, même dans le chaos d’un Battle Royale flambant neuf.

REDSEC : le petit nouveau qui réveille la communauté

Ce regain d’intérêt se mesure aussi en chiffres. D’après SteamDB, Battlefield 6 a enregistré un pic impressionnant de 549 766 connexions simultanées sur la plateforme de Valve. Une performance rare depuis le week-end du 13 octobre, où le jeu avait dépassé la barre des 500 000.

Son record absolu, fixé à 747 440, tient encore debout pour l’instant. Mais à ce rythme, il pourrait vaciller d’ici le week-end prochain. La page officielle du jeu, chargée de surveiller les serveurs et les mises à jour, n’a d’ailleurs signalé aucun incident majeur.

Juste quelques soucis de connexion sur la campagne solo. Et soyons honnêtes, peu de joueurs y pensaient alors que REDSEC venait d’ouvrir ses portes. Cela dit, le bug a été corrigé rapidement afin de recentrer toute l’attention sur le Battle Royale.

L’enthousiasme général montre à quel point les nouveautés de cette saison 1 redonnent un coup de fouet à la communauté. Les joueurs saluent une expérience nerveuse, dynamique et mieux calibrée.

Le lancement s’annonce donc solide, loin des débâcles d’autrefois. Reste à voir si REDSEC saura garder le rythme une fois l’effet de curiosité passé.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.