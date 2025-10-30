Matrix : le créateur de Metal Gear devait faire un jeu en 99, et on a raté ça bêtement

Matrix est le film qui a redéfini la science-fiction en 1999. Et il aurait dû connaître une adaptation vidéoludique par la crème de l’industrie. Les sœurs Wachowski, impressionnées par Metal Gear Solid, ont directement approché Hideo Kojima pour lui confier les rênes d’un jeu Matrix. Mais ce partenariat de légende n’a jamais vu le jour. Alors qu’il aurait pu faire exploser la pop culture au début des années 2000.

Nous remontons en 1999. Matrix vient de tout exploser au cinéma et c’est une claque philosophique et visuelle, bourrée de références aux jeux vidéo. Le Bullet Time, les trenchs, les lunettes de soleil… l’œuvre des sœurs Wachowski criaient « Adaptez-moi en jeu ! ».

À cette même période, un certain Hideo Kojima est au sommet de son art. Metal Gear Solid a débarqué sur PlayStation 1 un an plus tôt et a redéfini le jeu d’infiltration. C’est ce qui mélangeait gameplay de génie et cinématiques qui t’obligeaient à mettre ta vie en pause pendant 20 minutes (et on adorait ça !). La pop culture était donc vraiment prête pour une fusion de Matrix par le créateur de Metal Gear.

L’appel des Wachowski et le grand « Non »

Les rumeurs d’une adaptation par l’équipe de Kojima-san ont commencé à circuler très vite. Les sœurs Wachowski, Lana et Lilly, étaient de grandes admiratrices de Metal Gear Solid. Et apparemment, l’admiration était réciproque. Alors, pourquoi ce rêve n’a-t-il jamais dépassé le stade du fantasme ? La réponse est un seul mot, prononcé par un cadre de Konami.

Christopher Bergstresser, l’ancien vice-président des licences chez Konami Digital Entertainment, a récemment levé le voile sur cette histoire légendaire auprès du site Time Extension. Il raconte qu’au siège de Konami, les Wachowski elles-mêmes, accompagnées de leur graphiste, ont fait le déplacement. Leur mission était de rencontrer Hideo Kojima et lui demander de créer le jeu Matrix.

L’équipe Kojima était présente (Hideo Kojima, Aki Saito, Christopher Bergstresser) ainsi que Kazumi Kitaue, un cadre exécutif de Konami. « Kazumi Kitaue les a regardés et leur a répondu clairement : Non ».

La priorité, c’est Metal Gear Solid 2

Ainsi, Kazumi Kitaue voulait que Kojima et son équipe restent concentrées sur la suite de leur propre chef-d’œuvre. À cette époque, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty était déjà en plein développement. On peut donc comprendre la logique commerciale de Konami.

Pourquoi risquer de dévier le génie de Kojima vers une licence externe quand il a déjà une bombe intersidérale en préparation ? Il est vrai que le temps manquait au créateur de Metal Gear pour gérer un grand projet comme Matrix.

Pourtant, la déception fut immense, y compris au sein de l’équipe Konami. Selon un ancien employé, Kojima-san lui-même a continué de manifester un vif intérêt pour l’idée d’un jeu Matrix après cette réunion. On peut imaginer les brainstormings avortés. Des scènes de kung-fu en slow-motion, des réflexions existentielles, et Neo qui parle pendant 45 minutes sur l’impact de la technologie… Soupir.

Au final, le jeu Enter the Matrix (développé par Shiny Entertainment) ne sortira qu’en 2003 sur PS2, Xbox, GameCube et PC. Un jeu honorable, mais j’avoue que pour moi un Matrix par le créateur de Metal Gear en 2000, ça aurait été un moment d’histoire vidéoludique qu’on a raté bêtement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.