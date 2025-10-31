« On vous a remplacé par l’IA » : Meta vire ses employés sans passer par 4 chemins

Le géant de Menlo Park vient de faire ce que beaucoup redoutaient ! Apparemment, Meta va remplacer ses employés par l’IA. Plus de RH, plus de discussions, juste une note interne signée progrès technologiques.

Chez Meta, la révolution n’attend plus personne. Le géant mené par Mark Zuckerberg vient d’annoncer une vague de suppressions de postes dans sa division de gestion des risques, remplacés par des IA maison. Une décision radicale qui résume parfaitement la mentalité du groupe. Tout ce qui peut être automatisé le sera.

Meta préfère utiliser la machine

Mark Zuckerberg adore les paris risqués. Après avoir misé des milliards sur le métavers, Meta s’attaque maintenant à ses propres employés. Selon une note interne, il va supprimer plusieurs postes dans sa division de gestion des risques à cause de l’automatisation.

Michael Protti, responsable de la conformité chez Meta, a confirmé que la firme avait désormais mis en place un système de gestion des risques automatisé. Ainsi, des IA s’occuperont dorénavant de surveiller les menaces internes et externes à l’entreprise.

« Nous n’avons plus besoin d’autant de postes dans certains domaines », écrit-il froidement dans son message interne. Aucun chiffre officiel n’a été communiqué, mais Protti parle de progrès significatifs dans les contrôles techniques globaux.

Dernièrement, je me souviens bien que Meta a aussi licencié près de 600 employés de son laboratoire de superintelligence artificielle. Et cela, malgré les milliards investis dans le projet. Cette décision montre à quel point le groupe veut rationaliser, quitte à frôler la contradiction. C’est de créer de l’IA tout en supprimant les gens censés la superviser.

Meta layoff 600 employees from its Superintelligence Labs division (AI division).



This is due to advancements in the company’s internal automation and compliance technologies, which can now handle routine risk-related decisions.



In Feb, Meta has laid off 3,600 low-performing… pic.twitter.com/aYnRy8Vh2o — Eyeful Insights (@Eyeful2006) October 28, 2025

Les IA prennent les commandes

Dans une entreprise, la gestion des risques, c’est un peu la tour de contrôle. Identifier les menaces, anticiper les problèmes, protéger les actifs… Et confier tout ça à une IA, je trouve que c’est osé, même pour Meta.

D’autant que les IA ont encore tendance à buguer sévère. Des exemples récents montrent même que l’automatisation totale peut vite tourner à la catastrophe. Le cas de Klarna, par exemple, dont le service client IA a multiplié les erreurs, reste dans toutes les têtes.

Et l’ironie ultime, c’est que l’IA elle-même est devenue un grand risque pour les gestionnaires de risques. Avec un taux d’échec estimé à 95 % dans les entreprises, elle apporte de nouvelles vulnérabilités comme la cybersécurité, la manipulation, les fuites de données, etc.

Qu’on le veuille ou non, la remplaçabilité est lancée. Chez Meta, même ceux qui inventent les IA ne sont plus à l’abri de leur propre création.

