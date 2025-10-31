AirPods 3 : attention, ne les emmenez surtout pas dans un avion 

AirPods 3 et avion ne font pas bon ménage. De nombreux voyageurs rapportent un bruit strident insupportable lors des vols, lié à la réduction de bruit active.
Ils promettaient le silence absolu. Mais à 12 000 mètres d’altitude, les AirPods Pro 3 se mettent à… hurler. Littéralement. Ce qui devait être une bulle de calme devient un concert de sifflements. Ironie du sort, les écouteurs les plus avancés d’Apple semblent perdre l’oreille musicale dès qu’ils prennent l’avion. Un comble pour des écouteurs censés dompter les sons du monde.
Un sifflement strident sorti de nulle part
Le premier à donner l’alerte n’est pas un passager lambda, mais le célèbre blogueur Basic Apple Guy. Une figure bien connue des amateurs d’Apple. Dans un long récit publié sur son site, il raconte son vol transatlantique qui a viré à la cacophonie.
À bord de son avion, tout allait bien jusqu’à ce qu’un sifflement perçant sorte de son AirPod 3 gauche. L’embout se serait légèrement desserré, déclenchant une réaction en chaîne.
Le microphone externe capte le bruit, le système tente de le compenser, crée un effet de boucle… et tout explose dans l’oreille. Cela lui a causé une douleur immédiate, amplifiée par la pression de la cabine.
Chaque tentative d’ajuster l’écouteur empire la situation. Le simple fait de toucher le micro avec un doigt intensifie la stridence. « Horrible », résume-t-il.
Une avalanche de témoignages
À peine son article publié, les messages affluent. Sur son blog, sur Reddit, sur X : les récits se ressemblent étrangement. Toujours la même altitude, toujours le même écouteur gauche, toujours le même cri perçant.
« Tout va bien au sol, mais c’est atroce en avion », écrit un utilisateur de l’AirPod 3. Un autre raconte avoir trouvé un remède temporaire, bâiller.
Le geste libère la pression dans l’oreille, le sifflement s’estompe… avant de revenir quelques minutes plus tard. Un troisième note que le bruit disparaît en mode transparence et réapparaît dès qu’il active la réduction de bruit active.
À ce stade, le coupable serait l’algorithme de réduction de bruit, perturbé par la pressurisation en cabine. Les AirPods Pro 3 utilisent une armée de micros internes et externes pour analyser le bruit ambiant et générer une onde opposée.
C’est la clé de leur silence magique. Mais en altitude, cette mécanique parfaite s’affole.
L’air se raréfie, les vibrations changent et la mousse des embouts – plus dense que sur les anciens modèles – réagit mal. Le micro, trompé par les variations de pression, interprète un souffle interne comme un bruit à éliminer.
L’appareil tente de le compenser… et déclenche un mini-effet Larsen, semblable à celui d’un micro trop proche d’une enceinte.
Les embouts en mousse, accusés au premier rang
Apple a remplacé les embouts en silicone souple des AirPods Pro 2 par de nouveaux embouts en mousse censés offrir un meilleur maintien et une isolation plus douce. En réalité, leur densité semble empêcher une bonne ventilation. L’air ne circule plus assez, la chaleur s’accumule, la pression interne grimpe.
Le joint perd alors en souplesse, le micro externe capte des sons amplifiés et le logiciel tente de corriger l’impossible. Le phénomène devient alors quasi inévitable lors des changements rapides de pression, comme en montée ou en descente.
Les ingénieurs auraient voulu piéger le bruit du monde, ils ont surtout piégé… le silence lui-même. Pour l’instant, Apple n’a publié aucun communiqué officiel, ni mise à jour, ni rappel.Ceux qui ont tenté un échange en boutique rapportent que les remplaçants souffrent du même défaut. Peut-être que nos oreilles gauches ne sont pas compatibles Apple ?
