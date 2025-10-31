KPop Demon Hunters : le banger de Netflix débarque dans Magic : The Gathering

KPop Demon Hunters débarque bientôt dans Magic: The Gathering. Le film phénomène de Netflix s’offre ainsi une extension spéciale chez Hasbro.

Après avoir conquis Netflix et le grand écran, le phénomène KPop Demon Hunters prépare son arrivée dans Magic: The Gathering. Cela se fera via une extension prévue pour 2026. Un projet annoncé par Hasbro et son PDG Chris Cocks, prêt à transformer les héroïnes pop du film en cartes collectors redoutables.

Les démons n’ont qu’à bien se tenir, la K-Pop Demon Hunters entre en jeu

Lors de la dernière conférence d’investisseurs d’Hasbro, le PDG Chris Cocks a confirmé la nouvelle. Ainsi, KPop Demon Hunters rejoindra Magic: The Gathering en 2026, dans le cadre de la prestigieuse collection Secret Lair.

Je vous rappelle que ces éditions limitées rassemblent des cartes exclusives inspirées de licences cultes. Comme Bob l’éponge ou Spider-Man. Cocks n’a d’ailleurs pas caché son enthousiasme. « Si nous avons réussi à faire vibrer les fans avec Bob l’Éponge, on peut le faire encore mieux avec KPop Demon Hunters qui est l’un des plus grands succès ciné de ces dernières années » a-t-il déclaré.

Announced during its recent third-quarter investor call, Hasbro CEO Chris Cocks has said that KPop Demon Hunters and the Huntr/x crew will be coming to a Magic: The Gathering Secret Lair lineup in 2026. pic.twitter.com/TD6UkLxnOH — NAG (@nagcoza) October 27, 2025

Cette extension Secret Lair est moins complexe qu’un deck complet à thème, mais tout aussi excitante. On peut s’attendre à des illustrations flashy, des cartes collectors reprenant les héroïnes badass du film. Et, pourquoi pas, un design musical qui claque comme sodapop, un des tubes célèbres du film.

Le projet arrive dans un contexte explosif, car KPop Demon Hunters cartonne au point que Netflix le ressort au cinéma une deuxième (voire une troisième) fois. Pendant que Hasbro et Mattel se partagent déjà la gamme de jouets dérivés.

Après les succès des collaborations Bob l’éponge et Final Fantasy, cette nouvelle extension pourrait bien devenir le prochain banger du multivers Magic. Aucune date précise n’a encore été révélée, mais les premières images des cartes KPop Demon Hunters seront dévoilées prochainement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.