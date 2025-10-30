OpenAI veut entrer en bourse en 2026 : comment bien se préparer ?

1 000 milliards de dollars. C’est la valorisation que vise OpenAI pour son arrivée en bourse. Un montant colossal qui pourrait bouleverser le marché. Alors, comment se préparer si vous comptez suivre ou investir ?

L’IA n’en est plus à ses débuts. Loin de là. IA générative, assistants vocaux, outils de productivité ou encore modèles ultra-puissants qui apprennent par eux-mêmes, cette innovation façonne déjà notre quotidien. Et au cœur de tout ça, l’entreprise derrière chatGPT occupe une place de premier rang. Cela signifie donc qu’OpenAI qui entre en bourse n’est pas rien. Pour beaucoup, c’est même une opportunité à anticiper.

Prête à monter en puissance

Selon plusieurs sources proches du dossier, OpenAI travaille déjà en interne sur les préparatifs de son entrée en bourse. L’entreprise envisagerait de déposer les documents auprès des régulateurs financiers dans le courant du second semestre 2026.

🚨 Je pense que la plupart d’entre vous ont vu passer l’info hier…



OPENAI, le créateur de ChatGPT, prépare son entrée en bourse (IPO) prévue pour 2027, avec une valorisation potentielle d’environ 1 000 milliards $ 🤯🤑



👉 L’action serait probablement cotée sur le NASDAQ, aux… pic.twitter.com/UJSKEK4Wd3 — Flasheur ⚡️ (@FlasheurInvest) October 30, 2025

Pourtant, rien n’est encore finalisé. Les discussions en sont encore à un stade préliminaire. Les sources précisent que les montants, la valorisation finale et même le calendrier pourraient évoluer en fonction du marché. Mais aussi selon la croissance du secteur IA ou encore les avancées technologiques internes.

Pour l’instant, l’un des scénarios envisagés serait une levée d’au moins 60 milliards de dollars. Cela avec la possibilité de monter beaucoup plus haut si l’intérêt des investisseurs reste aussi fort. Bien sûr, une telle introduction en bourse figurerait parmi les plus massives de l’histoire. Au même rang que Facebook (2012) ou Alibaba (2014).

Du côté d’OpenAI, on garde néanmoins un ton prudent. Un porte-parole a déclaré : « Une IPO n’est pas notre priorité. Il n’était donc pas possible de fixer une date. Notre objectif reste de construire une entreprise pérenne et de faire en sorte que l’IA générale profite à tous. »

La directrice financière Sarah Friar aurait évoqué 2027 comme horizon logique de l’introduction d’OpenAI en bourse. Certains conseillers jugent toutefois une IPO fin 2026 comme plausible. Cette prévision est soutenue par le rythme d’expansion très élevé de l’entreprise.

Dans tous les cas, la préparation commence maintenant pour ceux qui veulent s’investir. Le réflexe le plus évident est de garder un œil sur les annonces officielles. Trop d’informations circulent. Seules celles confirmées par OpenAI ou les régulateurs donneront le tempo.

Pensez aussi à mesurer les risques d’un marché encore mouvant. Car l’IA évolue vite. Très vite. OpenAI n’est pas seule dans la course. Google, Meta, Anthropic et la startup xAI de Musk avancent aussi.

Par ailleurs, comprenez que miser sur OpenAI, c’est également miser sur l’AGI. L’AGI reste une promesse. Si elle devient réalité, OpenAI pourrait devenir l’entreprise la plus influente du XXIe siècle. Sinon, la valorisation pourrait être revue à la baisse.

