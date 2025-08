Particuliers UAE : RAKBANK propose enfin des cryptos

RAKBANK devient la première banque traditionnelle des Émirats Arabes Unis à proposer le trading de cryptomonnaies grâce à Bitpanda. Une innovation qui simplifie l’accès aux cryptos pour les clients particuliers.

RAKBANK franchit une étape historique : il intègre les cryptomonnaies dans son offre bancaire. Grâce à un partenariat stratégique avec Bitpanda, les clients peuvent désormais acheter, vendre et échanger des cryptos directement depuis l’application mobile de la banque. Cette solution élimine les frais de conversion et sécurise les transactions en dirhams. Ce lancement confirme la volonté de RAKBANK d’innover et de rester à la pointe des services financiers numériques.

Un accès direct aux cryptos depuis l’application RAKBANK

La banque émiratie vient de franchir un cap stratégique : permettre à ses clients d’acheter, vendre et échanger des cryptomonnaies sans quitter son écosystème digital. Grâce à un partenariat avec Bitpanda, les utilisateurs accèdent à la plateforme de trading directement depuis l’application mobile de RAKBANK. Un choix pensé pour la simplicité et la sécurité. Les transactions s’effectuent exclusivement en dirhams (AED).

Cela permet de supprimer les frais de change et les délais liés aux transferts externes. « RAKBANK est le leader et le pionnier dans le domaine des actifs numériques aux Émirats Arabes Unis », souligne Raheel Ahmed, Directeur général du groupe. Avec cette fonctionnalité, les clients opèrent leurs transactions crypto à partir de leur compte courant ou épargne. C’est une première dans le pays.

Un partenariat stratégique avec Bitpanda

Pour opérer cette innovation, RAKBANK s’appuie sur Bitpanda, acteur reconnu dans l’infrastructure des actifs numériques. La plateforme est déjà régulée par plusieurs autorités européennes et par la Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) via sa filiale Bitpanda Broker MENA DMCC. Elle garantit un environnement conforme et hautement sécurisé.

Bitpanda n’est pas un inconnu dans le secteur : sa solution institutionnelle est déjà utilisée par Deutsche Bank, Raiffeisen Bank et la néobanque N26. Cette alliance illustre la montée en puissance des collaborations entre institutions financières traditionnelles et spécialistes des cryptos. De plus, cette tendance mondiale a pour objectif d’offrir des services réglementés à un marché encore perçu comme volatil.

Vers une démocratisation encadrée des actifs numériques

Ce lancement pourrait bien changer la perception des cryptos aux Émirats Arabes Unis. RAKBANK intègre cette offre directement dans son application. Il répond ainsi à une demande croissante d’accès sécurisé à ces actifs, sans recourir à des plateformes tierces souvent perçues comme risquées. « Ensemble, nous démontrons que les cryptomonnaies peuvent être proposées de manière sécurisée, réglementée et simple », déclare Lukas Enzersdorfer-Konrad, Directeur général adjoint de Bitpanda. L’initiative reflète une dynamique plus large ! Les banques traditionnelles s’ouvrent aux actifs numériques pour conserver leur rôle central face à la montée des fintechs et aux ambitions crypto des régulateurs régionaux. Une étape qui pourrait inspirer d’autres acteurs du marché bancaire du Golfe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

