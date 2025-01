Un internaute spécialisé dans la finance décentralisée (DeFi) a créé un robot trader en utilisant l’IA DeepSeek et a généré des gains massifs en une seule journée ! Il partage sa technique, et vous pouvez donc créer votre propre robot !

Depuis plusieurs jours, l’IA chinoise open source DeepSeek enflamme le web et fait trembler les géants américains. Pour cause, ce chatbot gratuit se révèle plus puissant que la dernière version payante de ChatGPT !

Or, certains ne trainent pas et profitent d’ores et déjà de ce nouvel outil pour gagner de l’argent. Beaucoup, beaucoup d’argent.

Sur le réseau social X, l’internaute Wimar.X (@DefiWimar) affirme avoir utilisé DeepSeek pour créer un robot trader de crypto. En investissant seulement 100 dollars, il a gagné plus de 35 000 dollars en une journée !

En 18 heures d’activité, le bot a identifié et exécuté des trades sur plusieurs tokens : 35 fois $CSI300, 22 fois $FartFrog, 15 fois $JanusPro7B, et 12 fois $H5N9.

Hors trading actif, il travaillait sur la création d’une base de données et l’apprentissage pour réduire ses erreurs dans le futur.

Son robot est directement connecté aux API de Dexscreener et DeepSeek, et peut à la fois échanger et analyser en temps réel. Pour rappel, Dexscreener permet l’analyse et le suivi des marchés pour les échanges décentralisés.

Il permet aux utilisateurs d’accéder en temps réel aux données des paires de trading sur différentes blockchain. Ses fonctionnalités principales sont le suivi en temps réel, les graphiques de trading, les alertes et filtres, ou encore la vérification des contrats.

Ainsi, Wimar.X décrit son outil comme un équivalent gratuit de Griffain, la plateforme basée sur blockchain pour opérer au sein de l’écosystème Solana. Cette dernière permet d’échanger et de gérer des actifs numériques efficacement.

Vous n’y croyez pas ? Et bien, essayez par vous-même ! Il partage sa technique gratuitement, et nous vous proposons un tutoriel rapide en français.

Pour créer votre propre robot trader, rendez-vous sur DeepSeek en suivant ce lien. Utilisez le prompt : « Prétends que tu es un programmeur professionnel avec un diplôme Harvard et 10 ans d’expérience. Crée un robot pour interagir avec Dexscrenner. Nous devons analyser et sauvegarder chaque pièce qui a été rugged/pumped/est devenue tier-1, listée sur CEX, etc pour trouver les patterns ».

Pour le moment, votre robot est encore limité et n’est pas configuré pour l’interaction avec des applications. La deuxième étape consiste donc à ajouter des filtres, une liste noire, une liste noire de développeurs, et un fichier de configuration.

Utilisez le prompt : « Modifie le code pour utiliser des Filtres, une Liste Noire de Coins, et une Liste Noire de Développeurs pour bannir les développeurs rug. Ajoute tous ces paramètres dans le fichier de configuration ».

Pour éviter les rug pulls, il est très important de vérifier les pièces dont le volume est falsifié. Utilisez donc le prompt : « évite les pièces avec un faux volume, vérifie si c’est faux via ton algorithme ou utilise l’API Pocket Universe qui fonctionne aussi avec Dexscreener ».

Vous devez ensuite renforcer la sécurité en intégrant le vérificateur de tokens http://rugcheck.xyz et en bannissant les bundles.

Pour ce faire, utilisez le prompt « Vérifie chaque token sur http://rugcheck.xyz et interagis seulement avec les contrats marqués comme Bons. Vérifie aussi si l’approvisionnement de la pièce n’est pas groupé. Si c’est le cas, bannis à la fois la pièce et son développeur ».

Enfin, pour pouvoir vous lancer dans le trading de tokens, vous aurez besoin d’un robot de trading. Vous pouvez en utiliser un déjà existant comme Bonkbot ou Trojan. Il faut aussi fusionner le code et faire un guide pour le lancer.

