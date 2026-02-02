IA et comptabilité : alerte des experts français

De plus en plus d’entreprises françaises subissent des pertes financières à cause de conseils erronés générés par l’IA. Les experts-comptables tirent la sonnette d’alarme sur cette dérive technologique.

La confiance croissante des entreprises françaises envers les intelligences artificielles génératives pour des décisions financières se transforme, pour certaines, en erreur stratégique coûteuse. Un phénomène qui inquiète fortement la profession comptable, en première ligne face aux conséquences. Une étude menée par Dext, plateforme spécialisée dans l’automatisation comptable, met en évidence les dérives croissantes liées à l’usage d’IA génératives dans les entreprises françaises.

Des pertes bien réelles pour les entreprises

Les chiffres sont clairs ! 37 % des experts-comptables déclarent avoir vu des entreprises subir des pertes financières directes à cause de conseils fournis par des IA. Ces pertes prennent la forme de trop-payés, de pénalités, de problèmes de conformité ou encore de demandes mal formulées. Et pour 31 % des professionnels interrogés, le risque est suffisamment sérieux pour appeler à la vigilance immédiate.

Geoffrey Nozerand, Responsable Partenariat France chez Dext, constate une tendance inquiétante : « L’IA a un rôle à jouer, mais il faut distinguer les outils spécialisés des assistants généralistes. Les seconds ignorent les spécificités fiscales et sociales propres à chaque entreprise. » Cette confusion entre simplification technologique et automatisation aveugle génère des erreurs que les comptables doivent corriger. Parfois, c’est durant plusieurs heures chaque semaine.

Une défiance grandissante vis-à-vis des professionnels

L’adoption des outils d’IA générative, comme ChatGPT, ne cesse de croître dans les cabinets comptables. Mais avec elle, vient aussi une forme de défiance nouvelle. 59 % des experts constatent que leurs clients remettent en cause leurs recommandations après des réponses générées par ces outils. Certains envisagent même de se passer totalement de conseils professionnels.

Cette évolution ne se limite pas à une simple curiosité numérique ! Elle fragilise la relation de confiance entre les entreprises et leurs conseillers. Elle amplifie même le risque d’erreurs graves. Fausses stratégies fiscales, erreurs de paie, mauvaise catégorisation des dépenses : les ratés s’accumulent, avec un impact direct sur la santé financière des structures.

L’appel urgent à un cadre réglementaire

Face à ces dérives, la profession comptable réclame un encadrement clair. Près de 90 % des professionnels interrogés appellent à une réglementation ou à des restrictions. Leur inquiétude dépasse le simple inconfort opérationnel. 20 % redoutent des faillites liées à ces pratiques, et 32 % anticipent une augmentation des contrôles fiscaux en 2026.

« La technologie rend la comptabilité plus accessible, mais elle n’a rien de magique », résume Geoffrey Nozerand. Il alerte sur une illusion de simplicité. Afin de se passer de conseils humains, certaines entreprises prennent des décisions basées sur des données erronées. Résultat : elles finissent souvent par payer plus, une fois les erreurs corrigées.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

