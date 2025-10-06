AMD signe un deal avec OpenAI : l’action explose en bourse

Voilà un deal qui fait aussi parler ! Dès l’annonce du partenariat entre AMD et OpenAI, le marché a réagi. L’action du concepteur de puces a bondi de +27 % en une seule journée.

Ces derniers mois, les alliances improbables se multiplient dans la tech. On a vu OpenAI signer un partenariat avec Google Cloud pour diversifier ses infrastructures de calcul. Nvidia investit aussi des milliards dans son rival historique, Intel.

Et maintenant, c’est AMD qui signe avec OpenAI. Un accord que personne n’avait anticipé, mais qui pourrait rapporter gros, pour les deux camps. D’ailleurs, les résultats ne se font pas attendre.

Accord entre AMD et OpenAI : le jackpot que personne n’avait vu venir

Le 6 octobre 2025 est sans doute l’un des meilleurs jours de l’histoire d’AMD. Parce que c’est le jour où son action en bourse a explosé. Les titres ont bondi de 27 % en pré-marché, pour atteindre 210,08 $. Un niveau historique jamais vu auparavant.

BREAKING: AMD stock, $AMD, soars over +25% on news that OpenAI is taking up to a 10% stake in the company.



OpenAI will deploy up to 6 gigawatts of AMD Instinct GPUs, beginning with a 1-gigawatt rollout in 2026.



This is a MASSIVE deal.

Non, cette hausse n’a rien de fortuit. Elle fait suite à l’annonce d’un partenariat majeur avec OpenAI. En effet, la start-up derrière ChatGPT investit 10 milliards de dollars pour se procurer des puces IA via AMD. Une décision qui a surpris de nombreux observateurs, d’autant plus que Nvidia vient également d’investir dans OpenAI.

Quoi qu’il en soit, dès l’annonce, les investisseurs ont réagi rapidement, faisant grimper le cours de l’action dans un contexte d’optimisme général. Tout le monde se rend compte qu’AMD pourrait jouer un rôle central dans l’infrastructure de l’IA. Là où jusque-là, Nvidia dominait presque tout le marché.

À ce rythme, certains analystes sont convaincus que ce partenariat pourrait remettre en question la suprématie de Nvidia dans les puces IA.

Un deal où tout le monde y gagne

Non, ce n’est pas seulement AMD qui sort gagnant de ce partenariat avec OpenAI. En pratique, le constructeur de puces s’engage à fournir jusqu’à 6 gigawatts de GPU de sa gamme Instinct, étalés sur plusieurs années. La première tranche, 1 gigawatt, est prévue dès la deuxième moitié de 2026.

Avec ce rôle, AMD devient le partenaire principal d’OpenAI pour tout ce qui concerne la puissance de calcul. L’entreprise profite donc de la forte demande en puces IA. Ce qui pourrait renforce sa position face à Nvidia, son grand rival historique.

De son côté, OpenAI obtient les ressources nécessaires pour développer et déployer ses modèles d’IA beaucoup plus rapidement. C’est exactement ce qu’il lui fallait pour rester compétitif sur le marché ultra‑rapide de l’IA.

En plus, dans ce partenariat, AMD offre à OpenAI une option spéciale appelée warrant. Grâce à elle, OpenAI pourra acheter jusqu’à 160 millions d’actions AMD pour seulement 0,01 dollar chacune.

Ainsi, si tout se passe comme prévu, OpenAI pourrait détenir jusqu’à 10 % du capital d’AMD. Ce qui consoliderait encore sa place parmi les grands noms de la tech mondiale.

