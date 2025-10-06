Ce YouTuber entre au Parc Astérix gratuit : il humilie les vigiles

Un YouTuber s’est offert une journée gratuite au Parc Astérix, sans billet et sans scrupules. Infiltration, troll XXL et fail sécuritaire, sa vidéo fait le buzz et met les vigiles dans l’embarras.

Entrer au Parc Astérix sans payer le billet de 65 €, c’est déjà un exploit pour certains. Mais pour Yung Jamie, c’est surtout du contenu. Ce YouTuber adepte des défis borderline a publié une vidéo où il montre comment il s’est introduit illégalement dans le Parc Astérix. Il s’est déguisé en simple agent avec un gilet jaune.

Le 26 septembre, Yung Jamie, le YouTuber a publié une vidéo dans laquelle il est entré en douce, sans ticket, dans le Parc Astérix. Il a eu plus de 1 500 vues en quelques jours. Le YouTuber a donc franchi les grilles du Parc Astérix en escaladant une clôture. Puis, il a également enfilé un gilet jaune pour se fondre dans le décor et éviter les patrouilles de sécurité.

Ensuite, le YouTuber s’invite dans la file d’attente d’une attraction, retire discrètement le gilet, et le voilà en plein cœur du Parc Astérix, prêt à profiter gratuitement des manèges. « C’est comme ça qu’on fait ! La sécurité devrait m’embaucher, je connais mieux le parc qu’eux » s’est-il vanté face à la caméra.

Une fois à l’intérieur, le YouTuber se jette dans un bassin du parc, juste pour le défi, avant de remonter aussitôt. Plus tard, sous un chapiteau, il repère des jarres pleines de bonbons dans un restaurant thématique. Il entre par la sortie, se faufile après jusqu’au comptoir, vole un bonbon, puis ressort comme si de rien n’était.

Dans un autre moment, il se glisse dans une salle de spectacle, contourne les barrières et finit par marcher sur la piste avant de retourner tranquillement s’asseoir dans le public.

En fin de journée, Yung Jamie s’attaque au stand du classique panier de basket pour gagner une peluche avec trois euros la partie. Il rate son tir, rigole et balance à la caméra : « Trois euros de perdus, mais au final, on a économisé le billet d’entrée ».

Toujours aussi provocateur, il sort du parc en apercevant des gendarmes. Mais rien ne se passe. « Ils ne sont pas là pour moi », ironise-t-il. Puis il conclut sa vidéo en blaguant « si le parc veut des conseils en sécurité, je suis dispo ».

Le « pro » de l’infiltration aux multiples interdictions

Apparemment, Yung Jamie s’est déjà fait bannir de tous les parcs d’attractions belges après plusieurs infiltrations illégales. « Je voulais d’abord faire cette vidéo en Belgique, mais comme je ne peux plus y aller, je suis venu en France » a-t-il affirmé.

Sur sa chaîne (environ 3 700 abonnés), nous retrouvons d’autres vidéos du même style. Intrusions dans un McDonald’s la nuit, dans un magasin Ikea ou encore dans des parcs abandonnés. Ainsi, Yung Jamie veut créer du contenu sensationnel et se démarquer dans la jungle des créateurs YouTube.

Contactée après la diffusion de la vidéo, la direction du Parc Astérix n’a pas trouvé ça drôle du tout. Elle a confirmé avoir saisi la gendarmerie et promet que ce genre d’incident ne se reproduira pas. Yung Jamie est vraiment prêt à tout pour des vues. Mais, même si l’histoire fait le buzz, les infractions restent des infractions.

