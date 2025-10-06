Superman x Spider-Man : c’est historique ! Le tout premier crossover depuis 50 ans

En 1976, les lecteurs ont vu l’impossible : Superman et Spider-Man face à face dans une série légendaire. Cette dernière est intitulée Superman vs. The Amazing Spider-Man : La Bataille du Siècle.

À l’époque, personne ne savait qui l’emporterait. Un demi-siècle plus tard, DC et Marvel annoncent que l’histoire continue. En mars 2026, Superman/Spider-Man #1 sortira chez DC, suivi d’une édition Marvel en avril.

Les détails sur les équipes créatives et le scénario restent mystérieux, mais les fans peuvent s’attendre à quelque chose de spectaculaire.

Quelle histoire racontera le crossover de Superman et Spider-Man ?

La série originale avait un charme fou, même si elle ne se préoccupait guère de logique d’univers. New York et Metropolis coexistaient sans explication. Superman et Spider-Man se croisaient par hasard. Et les lecteurs étaient plongés directement dans l’action.

Lex Luthor et Doc Ock servaient juste de prétexte pour voir nos héros unir leurs forces après un début de confrontation. Cette simplicité avait quelque chose de rafraîchissant. Mais aujourd’hui, l’enjeu sera de combiner l’histoire, le style et l’humour des deux univers sans perdre leur essence.

Et je suis curieuse de voir comment DC et Marvel comptent raconter une rencontre crédible entre deux héros qui viennent de mondes différents ? Comment les auteurs vont gérer les interactions entre Superman, symbole de la puissance pure, et Spider-Man, maître de l’agilité et de l’humour.

Certes, Marvel et DC ont montré récemment qu’ils pouvaient réussir ce genre de mix, comme avec Batman/Deadpool. Cela dit, l’attente est tellement grande que le crossover risque de décevoir si la puissance et la légèreté de leurs champions ne sont pas mariés comme il se doit.

Quoi qu’il en soit, avant la sortie de ce nouveau crossover, les éditeurs préparent aussi des rééditions. DC publiera le 7 janvier 2026 une « Édition Trésor » du premier numéro de 1976. Marvel répliquera le 4 février avec DC and Marvel Present : Superman and Spider-Man Treasury Edition #1, une réimpression de Marvel Treasury Edition #28.

