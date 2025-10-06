Perplexity Comet devient gratuit ! Voilà pourquoi vous devriez l’utiliser au lieu de Chrome

Plus de doute possible. Chrome a désormais de la concurrence. Perplexity vient d’annoncer que son navigateur Comet est entièrement gratuit et ouvert à tous.

On sent bien que d’ici peu, notre manière de naviguer sur Internet ne sera plus jamais la même. OpenAI a intégré un moteur de recherche directement dans ChatGPT. Google ajoute de l’IA un peu partout dans son célèbre moteur. Bref, la bataille pour réinventer le web est lancée.

Et au milieu de cette concurrence féroce, Perplexity surprend en rendant Comet gratuit. Un navigateur pensé dès le départ avec l’IA au cœur de l’expérience. Alors, pourquoi continuer à utiliser Chrome quand une alternative plus intelligente débarque ?

Perplexity Comet gratuit : une révolution pour les internautes

Pour rappel, Comet était réservé aux abonnés de l’offre Perplexity Max. Un abonnement à 200 dollars par mois. Mais la start-up a décidé d’ouvrir son navigateur à tous, sans payer un centime.

Non, ce n’est pas une rumeur. « Comet est désormais disponible pour tout le monde, partout dans le monde », a annoncé Perplexity sur son compte X.

Comet is now available to everyone in the world.



In the last 84 days, millions have joined the Comet waitlist looking for a powerful personal AI assistant and new ways to use the internet.



The internet is better on Comet. pic.twitter.com/te82RnzssJ — Perplexity (@perplexity_ai) October 2, 2025

Alors, comment profiter de Comet gratuit ? Il suffit de télécharger le navigateur et de l’installer sur votre ordinateur. Toutefois, cette version gratuite reste limitée.

Pour l’instant, elle n’est disponible que sur Windows et Mac. C’est-à-dire, il n’y pas encore une version mobile. Mais Perplexity promet que « d’autres plateformes arriveront dans les mois suivants ».

Quoi qu’il en soit, Perplexity Comet a un atout de taille. Il ressemble beaucoup à Google Chrome, mais avec l’IA intégrée directement par-dessus. Autrement dit, vous naviguez comme d’habitude, tout en profitant de fonctionnalités intelligentes à portée de clic.

Là où Comet se distingue

Alors, quelle est la différence entre Comet, qui devient gratuit, et Google Chrome ? Bonne question. À première vue, les deux navigateurs se ressemblent beaucoup. Mais Comet cache un vrai atout, son assistant Perplexity intégré.

Comet from @perplexity_ai is insane. I’ve officially switched from Chrome.



Requests like this would take recruiters hours of manual work, and other AIs refused to do it.



s/o @AravSrinivas pic.twitter.com/r9OMB4xEMA — Tejpal Singh (@0xTejpal) September 30, 2025

Contrairement à Chrome, l’IA n’est pas un simple ajout dans le navigateur Comet. Elle est placée au cœur de l’expérience. L’assistant vous suit partout sur le web. Vous pouvez donc lui poser des questions sur la page que vous lisez.

Il vous est aussi possible de demander des informations complémentaires. Bien entendu, le tout se fait sans jamais quitter l’onglet.

Mais Comet ne se limite pas à répondre. L’assistant peut aussi exécuter des tâches pour vous. Par exemple, trouver un restaurant, réserver une table selon vos critères, ou encore vous donner un comparatif en temps réel

De la même façon, vous pouvez l’utiliser pour commander des articles sur Amazon. Mais aussi de remplir des formulaires, et bien plus encore. Bref, il suffit de demander à Comet et il exécute.

