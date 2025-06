OpenAI signe un deal avec Google Cloud : toute l’industrie prise par surprise

Alors qu’on pensait le duo OpenAI–Microsoft soudé comme un vieux câble HDMI, voilà que Google Cloud entre dans la partie. Le monde de l’IA ne s’attendait pas à cet accord surprise.

OpenAI vient de faire un pas inattendu et va utiliser les serveurs de Google Cloud pour faire tourner ses modèles d’IA. Mais pourquoi ce revirement ? Parce que la demande en puissance de calcul explose, que Microsoft Azure atteint ses limites, et que les besoins techniques dictent souvent les choix avant la loyauté.

Depuis plusieurs années, Microsoft Azure était le fournisseur cloud quasi exclusif d’OpenAI. Mais en coulisses, les choses ont bougé. D’après Reuters, les discussions avec Google duraient depuis des mois, bloquées jusqu’ici par l’accord d’exclusivité avec Microsoft. Ce frein a donc sauté.

En mai, l’accord a été signé. Google Cloud va désormais fournir à OpenAI une puissance de calcul supplémentaire. C’est un carburant essentiel pour entraîner ses modèles toujours plus gourmands. Apparemment, OpenAI aurait atteint un chiffre d’affaires annuel de 10 milliards de dollars.

Alors, les ennemis deviennent-ils partenaires ? Nous savons tous que Google et OpenAI sont en concurrence frontale. Notamment avec DeepMind et Gemini d’un côté, ChatGPT de l’autre. Pourtant, quand il s’agit de calcul, même les rivaux trouvent une entente. Ainsi, ce deal montre bien que dans l’IA, la collaboration passe parfois avant la compétition.

🚨BREAKING: OpenAI has partnered with Google in a new cloud deal to access additional compute power, despite being AI competitors. pic.twitter.com/PaMRFbQFhf