Namirial lance son Global Sandbox pour le wallet EUDIW

Namirial lance un “Global Sandbox” pour tester le portefeuille d’identité numérique européen. Une initiative pour accélérer l’adoption de l’EUDIW et accompagner entreprises et institutions dans leur transition vers l’identité numérique.

L’identité numérique entre dans une nouvelle phase avec le lancement du Global Sandbox de Namirial. Ce programme mondial offre un cadre sécurisé pour expérimenter les usages du futur portefeuille d’identité européen. Ministères, régulateurs, banques ou écoles peuvent y tester des cas réels sans contraintes techniques lourdes. Une démarche pragmatique pour anticiper la réglementation et stimuler l’innovation avant 2027.

Un cadre de test pour accélérer la mise en œuvre

Avec cette initiative, Namirial veut transformer la théorie en pratique. Le groupe, reconnu comme Prestataire de Services de Confiance Qualifié, met à disposition un environnement clé en main. Il suffit d’activer un wallet, de générer un premier identifiant personnel (PID) et de simuler des cas d’usage réels.

Cela va de la vérification d’âge à l’onboarding bancaire, en passant par l’authentification forte pour accéder à des services sensibles. L’objectif : valider les choix techniques et réglementaires dès 2025, sans attendre les obligations de conformité fixées à décembre 2027. « Donner à nos clients la possibilité d’expérimenter aujourd’hui ce qui définira demain », résume Max Pellegrini, CEO de Namirial.

Trois briques pour construire l’écosystème

Le Global Sandbox s’appuie sur trois modules complémentaires. D’abord l’application et le SDK Wallet, prêts pour l’EUDIW, permettent aux institutions publiques ou privées d’opérer leur propre portefeuille d’identité. Ensuite, Namirial Gateway assure la vérification des attributs transmis par le wallet; une étape essentielle pour les services soumis à des exigences réglementaires.

Namirial Studio offre aux détenteurs de données (banques, universités, administrations) la possibilité d’émettre des justificatifs qualifiés. Ces briques techniques dessinent une démarche intégrée. Namirial ne se limite pas à fournir un outil : l’entreprise propose aussi un cadre complet pour tester les usages, qu’il s’agisse des particuliers, des entreprises ou des portefeuilles employés.

L’interopérabilité comme fil conducteur

L’interopérabilité demeure l’un des principaux défis de l’identité numérique européenne. Namirial met en avant la reconnaissance de sa plateforme comme l’une des plus ouvertes du marché, notamment dans le programme Large Scale Pilot Potential. Cette capacité à dialoguer avec d’autres solutions et standards est stratégique. Elle évite la fragmentation des systèmes entre pays et secteurs. La société italienne participe déjà à plusieurs initiatives européennes comme le Business Wallet, Digital Product Passport ou encore la prochaine phase du projet IT Wallet en Italie. Elle se positionne comme un acteur central de la future économie de la confiance numérique.

« Ce cadre expérimental apporte des outils concrets pour anticiper les évolutions réglementaires et de marché. Ce n’est qu’un début », souligne Luigi Castaldo, Wallet Ecosystem Director. Un premier rendez-vous de démonstration est prévu le 13 novembre 2023 lors du webinaire The Wallet Moment. C’est accessible depuis le portail Namirial Wallet. L’occasion pour les acteurs publics et privés de découvrir en direct ce que pourrait être, dès demain, l’identité numérique européenne en action.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



