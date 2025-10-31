Jim, l’allié IA du commerce de proximité

En un an, la plateforme française Partoo a démontré comment l’intelligence artificielle pouvait transformer la relation client des commerces de proximité. Son assistant Jim automatise désormais 80 % des conversations entrantes.

L’intelligence artificielle ne se limite plus aux laboratoires ou aux géants de la tech : elle s’invite désormais dans les échanges quotidiens entre marques et consommateurs. Avec le lancement de Jim, son assistant IA intégré, Partoo prouve qu’automatisation et proximité peuvent coexister. Pour les enseignes locales, c’est un virage stratégique. L’objectif est de réduire la charge opérationnelle. Il s’agit aussi d’améliorer la réactivité et la qualité des réponses. Une révolution silencieuse, mais mesurable.

Jim, l’assistant qui libère du temps et des ressources

Chez Cash Converters Belgique, l’expérience est parlante : sur 3 000 échanges, 80 % sont entièrement gérés par Jim, sans intervention humaine. « C’est un atout considérable, surtout lorsque 95 % de nos messages concernent notre cœur de métier », explique Quentin Ginoux, responsable marketing.

Derrière cette automatisation se cachent des gains mesurables : plus de 15 000 heures de travail manuel économisées, l’équivalent de sept employés à temps plein.

Pour une entreprise qui reçoit 5 000 conversations par an, l’impact équivaut à près d’un temps plein, soit plus de 55 000 euros d’économie. Mais Jim ne se contente pas de traiter les messages. Il détecte les spams, identifie les intentions d’achat et classe les demandes selon leur importance. En un an, plus de 21 000 leads qualifiés ont été générés et 90 % des messages indésirables ont été filtrés. L’IA s’invite ainsi dans la routine des entreprises locales sans complexité technique.

Une IA pensée pour les marques locales

Créé par Partoo, Jim est bien plus qu’un simple chatbot. Il s’intègre à la messagerie, à la gestion des avis et à l’analyse concurrentielle. Il adapte également sa tonalité à chaque marque. Thibault Levi-Martin, fondateur et CEO de Partoo, insiste sur cet équilibre : « L’IA ne doit pas être un mot à la mode, mais un outil business. L’objectif n’est pas de remplacer les personnes, mais de leur redonner du temps et de la visibilité. »

Cette démarche personnalisée explique un taux d’acceptation remarquable : 92 % des réponses générées sont validées sans modification, un chiffre qui grimpe à 97 % lorsque le ton de voix est ajusté à la marque. Jim répond aussi à une problématique concrète : l’explosion des interactions digitales. Réseaux sociaux, messageries instantanées, avis Google… le flux de conversations croît plus vite que les effectifs. L’assistant automatise les échanges répétitifs. Il permet ainsi aux équipes humaines de se concentrer sur les discussions à forte valeur ajoutée.

L’IA, nouveau standard du marketing local

L’étude de Partoo révèle que l’intelligence artificielle n’est plus un gadget mais un levier stratégique. Pour les commerces, elle devient le prolongement naturel du service client. Anne Kelly Guillerm, cheffe de projet marketing, témoigne : « Les auto-tags et les suggestions personnalisées nous font gagner un temps précieux. Nous n’avons plus besoin d’étiqueter ou de rédiger chaque réponse manuellement. »

Cette adoption rapide traduit une maturité nouvelle du commerce local : les enseignes ne craignent plus la technologie dès lors qu’elle reste intuitive, rentable et alignée avec leurs besoins. Puisque les consommateurs exigent des réponses instantanées, Jim illustre comment l’IA peut concilier efficacité, proximité et humanité.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.