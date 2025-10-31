Samsung et Starlink s’allient : bientôt un modem 6G dopé à l’IA pour l’internet des étoiles !

Samsung et Starlink collaborent pour développer un modem 6G dopé à l’IA. Cette alliance vise à connecter directement les appareils aux satellites.

La technologie d’Elon Musk a démocratisé l’accès à l’internet par satellite, mais la concurrence impose désormais une amélioration continue. Samsung entend renforcer cette stratégie en intégrant ses puces Exynos optimisées par IA dans le réseau Starlink. Ce modem permettra aux utilisateurs de se connecter directement aux satellites, contournant les relais terrestres et offrant une connexion plus stable et rapide.

Modem 6G et intelligence artificielle

Samsung, leader mondial des puces mémoire, entre ainsi dans la danse avec un projet ambitieux : concevoir un modem exclusif pour Starlink.

Ce dispositif sera doté d’une intelligence artificielle capable de prédire en temps réel la trajectoire des satellites. Un point faible des modems actuels qui peinent à suivre les satellites en orbite terrestre basse.

Les premiers tests internes du géant sud-coréen indiquent que le nouveau modem pourra identifier 55 fois plus de faisceaux. L’outil peut aussi prédire les canaux 42 fois plus efficacement que les modèles existants.

Cette technologie permettrait aux appareils connectés de dialoguer directement avec les satellites. Une telle avancée offrirait une latence réduite, une stabilité renforcée et une couverture quasi globale.

Le développement se concentre sur la puce modem Exynos, intégrant un accélérateur d’intelligence artificielle appelé unité de traitement neuronal (NPU). Cette puce vise à optimiser le suivi des satellites à déplacement rapide et l’alignement des faisceaux, deux contraintes majeures dans les communications par satellite.

En conséquence, le modem 6G d’IA pourrait transformer les usages, allant des communications classiques aux véhicules autonomes, en passant par les robots humanoïdes nécessitant une latence minimale et une connexion continue.

Starlink, Samsung et l’internet des étoiles

Le partenariat entre Samsung et SpaceX, société mère de Starlink, s’inscrit dans une stratégie plus large. L’entreprise coréenne cherche à renforcer ses liens avec les sociétés d’Elon Musk, qui comprennent Tesla et SpaceX.

Dans le domaine automobile, Samsung participe déjà à la production de la AI5 de Tesla. Cette puce est destinée aux systèmes de conduite entièrement autonome et aux robots Optimus. La société produit également la puce AI6 de Tesla, dans le cadre d’un contrat de 16,5 milliards de dollars.

Parallèlement, les discussions techniques entre Samsung et SpaceX portent sur l’intégration de la chaîne d’approvisionnement du réseau 6G non terrestre (NTN) de Starlink.

Le projet nécessite aussi des investissements importants pour équiper les appareils grand public de composants compatibles avec la 6G et l’IA. La transition vers un Internet directement satellitaire implique une refonte partielle des réseaux terrestres et une standardisation des équipements.

Les analystes estiment que le marché des technologies liées au réseau 6G NTN pourrait atteindre 740 000 milliards de wons. C’est soit environ 530 milliards de dollars, d’ici 2040.

Enfin, Starlink prévoit en Inde l’installation de neuf stations terrestres de transit afin de préparer le lancement de ses services de communication par satellite. Des tests de sécurité sont actuellement en cours. En outre, l’Autorité de régulation des télécommunications indienne doit encore approuver la grille tarifaire avant le déploiement commercial.

