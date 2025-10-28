La panne AWS relance le débat sur le multicloud en 2025

La panne géante d’AWS du 20 octobre a paralysé une partie d’Internet, de Snapchat à des applications bancaires. Cet incident met en lumière les limites du cloud unique et relance le débat sur le multicloud.

Le 20 octobre, une panne massive d’AWS a bloqué des millions d’utilisateurs dans le monde. Snapchat, Reddit et même certaines applications bancaires ont été inaccessibles pendant plusieurs heures. Cet événement rappelle brutalement que, malgré leur puissance, les géants du cloud comme Amazon, Google ou Microsoft ne sont pas infaillibles.

Dès lors, une question s’impose : pourquoi tant d’entreprises continuent-elles à dépendre d’un seul fournisseur de cloud ? Pourtant, les outils de transfert entre AWS, Google Cloud Platform et Azure sont désormais plus ouverts que jamais ?

« Mettre tous ses œufs numériques dans le même panier »

Pour Jamil Ahmed, directeur et ingénieur émérite chez Solace, le problème est structurel. « Les pannes du cloud n’ont fait que souligner la vulnérabilité associée au déploiement d’un cloud unique. Même les plus grands hébergeurs sont touchés. », affirme-t-il.

Autrement dit, concentrer toute son activité numérique sur une seule infrastructure revient à s’exposer à une défaillance globale. Lorsqu’AWS tombe, des milliers de services tombent avec lui. Pour éviter cela, Ahmed plaide pour la mise en place d’une tolérance aux défaillances via une infrastructure redondante capable de basculer automatiquement vers un autre fournisseur.

Le multicloud, une approche plus résiliente

Selon Solace, les entreprises qui ont adopté une stratégie multicloud combinée à une architecture orientée événements (EDA) profitent déjà d’une meilleure robustesse. Dans un tel modèle, si une panne survient chez AWS, un autre cloud comme GCP ou Azure prend immédiatement le relais. Et ce, sans que l’utilisateur final ne remarque quoi que ce soit.

Ce niveau de continuité de service devient un grand avantage compétitif, particulièrement pour les secteurs sensibles comme la banque, la santé ou la logistique.

Le rôle clé du “maillage d’événements”

L’un des piliers de cette résilience repose sur ce qu’Ahmed appelle un maillage d’événements. Cette couche logicielle relie les différents clouds, mais aussi les serveurs locaux, afin de faire circuler les données de manière fluide et intelligente.

Grâce à ce système, les flux de données peuvent être redirigés dynamiquement d’un cloud à l’autre selon les performances, la disponibilité ou les tarifs du moment. Ainsi, les entreprises exploitent le meilleur de chaque plateforme tout en réduisant les risques liés à une dépendance unique.

Le multicloud devient la nouvelle architecture de référence

La panne d’AWS agit comme un électrochoc. Elle révèle l’importance d’une infrastructure ouverte, multirégionale et interconnectée. De plus en plus d’entreprises envisagent désormais le multicloud non comme une option, mais comme une obligation stratégique. Car en ce moment où chaque seconde d’indisponibilité coûte des millions, la résilience n’est plus un luxe, c’est une condition de survie numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

