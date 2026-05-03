Retviews de Lectra : l’assistant data des marques de mode

L’entreprise technologique Lectra fait évoluer sa plateforme Retviews pour aider les marques de mode à optimiser leurs performances grâce à l’IA. Cette nouvelle version permet une analyse fine de la concurrence et une meilleure gestion des stocks.

L’industrie vestimentaire fait face à un défi de taille : la surabondance d’informations rend les choix stratégiques paradoxalement plus complexes. Pour répondre à cette saturation, Lectra vient de lancer une mise à jour profonde de sa plateforme Retviews. Cet outil d’analyse ne se contente plus de compiler des chiffres, il utilise désormais une intelligence artificielle spécifiquement éduquée aux mécanismes du prêt-à-porter pour transformer les flux de données en outils de croissance concrets.

Une vision chirurgicale de la concurrence

Retviews scanne en permanence des milliers de plateformes de vente pour offrir une vue panoramique sur ce que font les autres acteurs. Cette nouvelle mouture permet de personnaliser entièrement la classification des données. Les équipes ne subissent plus un flux brut, mais organisent les indicateurs selon leurs propres besoins internes.

L’idée reste simple : savoir précisément quel produit fonctionne, à quel prix et chez qui. Puisque les tarifs et les volumes de production sont ajustés grâce à ces retours en temps réel, les entreprises protègent leurs marges. Elles évitent ainsi de produire des pièces qui finiront en promotion. On sort ici d’une gestion intuitive pour entrer dans une ère de précision chirurgicale.

Réduire les stocks, un impératif économique

Le nerf de la guerre réside dans la gestion des invendus. La solution de Lectra aide à calibrer les collections de manière à produire la « juste quantité ». Caterina Ticchio, responsable du merchandising chez CP Company, explique d’ailleurs que cet outil leur apporte des signaux très en amont. Selon elle, cela permet d’ajuster les curseurs sereinement et de mieux saisir les mouvements des acheteurs, ce qui modifie radicalement leur façon de concevoir les collections. Cette capacité à anticiper évite le stockage inutile, un gouffre financier autant qu’un problème d’image pour les marques qui cherchent à maintenir leur standing.

L’expertise humaine au service de la direction

Au-delà de l’aspect purement logiciel, Lectra introduit les Fashion Insight Reports. Ce service premium s’adresse directement aux directions générales. François Gonnot, responsable marketing chez Lectra, souligne que la volatilité actuelle rend les anciens modèles de gestion inefficaces. L’ambition de cette offre est donc de fournir des analyses clés en main sur des sujets épineux comme l’ouverture d’un nouveau pays ou le repositionnement d’une gamme de produits. Avec la combo technologie et expertise sectorielle, Lectra espère offrir aux décideurs le recul nécessaire pour piloter leur développement sans sacrifier l’identité de leur griffe.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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