« Sam Altman mentait » : Mira Murati fait exploser l’affaire

On dirait que la plus grande menace pour OpenAI ne venait pas d’Elon Musk, mais de l’intérieur même de l’entreprise. Lors du procès opposant Musk à Sam Altman, Mira Murati, ex-directrice technique de la société, a lâché une déclaration qui secoue déjà la Silicon Valley.

Avec la bataille judiciaire menée par Elon Musk d’un côté et les révélations internes qui s’enchaînent de l’autre, le vernis du laboratoire d’IA responsable commence à craquer. Cette fois, c’est Mira Murati qui met le feu aux poudres.

L’ancienne directrice technique d’OpenAI, longtemps considérée comme l’un des piliers de l’entreprise, a témoigné sous serment contre Sam Altman. Et ses déclarations ne passent pas inaperçues. Selon elle, le patron d’OpenAI lui aurait menti concernant les procédures de sécurité entourant un nouveau modèle d’IA. Bien sûr, une telle accusation ne sera pas sans conséquence.

Mira Murati accuse directement Sam Altman

Dans une déposition vidéo diffusée durant le procès entre Elon Musk et Sam Altman, Mira Murati a fait une révélation explosive. Selon elle, le PDG d’OpenAI lui aurait assuré qu’un nouveau modèle d’IA n’avait pas besoin d’être validé par le comité interne de sécurité. Or, elle souligne que cette affirmation était fausse.

Lorsqu’on lui demande si Altman disait la vérité, sa réponse est « Non ». Difficile de faire plus explicite.

L’ancienne CTO explique avoir ensuite vérifié l’information auprès de Jason Kwon, ancien conseiller juridique devenu directeur stratégique d’OpenAI. Et là, les versions de Kwon et d’Altman ne correspondaient pas du tout.

Face au doute, Murati affirme avoir choisi de contourner la situation. Elle a donc fait examiner le modèle par le conseil d’administration malgré tout. Et ce n’est pas tout. Durant sa déposition, elle décrit aussi une gestion interne compliquée. Elle affirme que Sam Altman rendait son travail particulièrement difficile.

L’ancienne cadre d’OpenAI évoque un manque de clarté dans la direction de l’entreprise et des obstacles permanents dans l’exécution de ses missions. Cela signifie que l’ambiance chez la firme d’Altman ne ressemblait visiblement pas à une méditation zen autour de l’IA éthique.

OpenAI fragilisé en pleine guerre contre Elon Musk

Ces révélations de Mira Murati arrivent au pire moment possible pour Sam Altman. Parce que depuis plusieurs mois, Elon Musk accuse l’entreprise d’avoir abandonné sa mission initiale au profit d’intérêts commerciaux.

Le procès en cours vise notamment la transformation progressive d’OpenAI en machine à profits dopée aux investissements massifs. Et voilà maintenant qu’une ancienne dirigeante interne remet publiquement en cause la transparence de Sam Altman sur des questions de sécurité.

Le problème dépasse une querelle personnelle. Car toute la communication d’OpenAI repose sur une idée centrale. Celle de développer une IA puissante, mais contrôlée. Si des responsables internes commencent à affirmer que les protocoles de sécurité étaient flous, contournés ou mal présentés, la confiance pourrait rapidement s’effriter.

D’autant que Sam Altman traîne déjà plusieurs polémiques derrière lui. Son éviction temporaire d’OpenAI en 2023, suivie de son retour spectaculaire quelques jours plus tard, avait déjà laissé entendre que les tensions internes étaient loin d’être anecdotiques.

Aujourd’hui, les déclarations de Mira Murati ajoutent une nouvelle couche au chaos d’OpenAI. Et pendant ce temps-là, OpenAI continue de promettre que tout est parfaitement sous contrôle. Bien sûr. Parce qu’après tout, quoi de plus rassurant qu’une guerre interne autour des règles de sécurité d’une IA capable de transformer le monde ?

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