Au-delà du Copilot : Classiq invente l’ingénieur quantique virtuel

La start-up Classiq bouscule les codes du secteur avec sa plateforme d’un agent intelligent capable de coder des solutions quantiques. Puisque les instructions métier en programmes prêts à l’emploi sont traduites, cette innovation lève l’un des principaux freins à l’adoption de cette technologie par les grands groupes.

Finies les lignes de code cryptiques réservées aux seuls docteurs en physique ? C’est en tout cas la promesse de Classiq. L’entreprise vient d’intégrer une brique d’IA générative dans son écosystème pour simplifier radicalement la création d’algorithmes. Désormais, un responsable technique peut décrire son besoin en français ou en anglais pour obtenir une architecture logicielle robuste. Ce passage au langage naturel marque une bascule : on ne parle plus de recherche fondamentale, mais d’outil de production pour l’industrie.

Une passerelle entre besoins métiers et processeurs

Le système se comporte comme un consultant technique autonome. Contrairement aux outils de texte classiques, cet agent s’appuie sur une pile logicielle qui connaît les règles du jeu atomique. Il ne « devine » pas le code, il le synthétise selon les limites des machines actuelles. Cette rigueur garantit que l’application générée ne restera pas un simple concept, mais sera réellement compilable sur les processeurs de demain. Pour les entreprises, c’est l’assurance d’un investissement pérenne qui ne finit pas au placard dès la mise à jour suivante du matériel.

Accélérer le cycle de mise sur le marché

Dans des domaines comme la finance ou la conception de nouveaux matériaux, la rapidité d’itération est vitale. Nir Minerbi, à la tête de la firme, souligne que son interface permet enfin de transformer une problématique concrète en un actif numérique valorisable. L’IA gère désormais l’intégralité du cycle de vie, de la traduction du problème jusqu’à l’optimisation finale des circuits. Cette automatisation permet aux équipes de se concentrer sur la valeur ajoutée plutôt que sur la tuyauterie complexe des systèmes.

Une gestion industrielle du logiciel

L’objectif final est de sortir du « code jetable« , souvent lié aux phases de prototypage rapide. Avec le développement autour d’agents experts, les sociétés construisent des bibliothèques de solutions durables. La connaissance n’est plus isolée dans la tête de quelques experts, mais documentée et optimisée par la machine. Avec cette démarche, le calcul haute performance entre dans une ère de standardisation. Cela facilite son intégration dans les flux de travail habituels des directions informatiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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